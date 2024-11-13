世界頂級足球俱樂部圓滿結束在卡塔爾沙漠星空下舉行的阿斯拜爾學院（Aspire Academy）第十屆全球峰會

全球合作的強大舞台 峰會首日以一場華麗的晚宴落幕，當晚的亮點是與意大利籃球教練Sergio Scariolo的星光對話，他是西班牙國家籃球隊的現任主教練。在講座中，Sergio Scariolo分享了寶貴的執教技巧，並強調了持續學習以及與球員建立強大聯繫的重要性。

在當天早些時候，與會代表聽取了來自阿積士阿姆斯特丹（Ajax Amsterdam）的意大利籍教練Francesco Farioli的分享，他曾是阿斯拜爾學院（Aspire Academy）的教練之一，還有來自法國的教練Rudi Garcia和Christophe Galtier的發言。

足球進化的反思 由於不可預見的情況，前阿根廷前鋒Gabriel Batistuta未能在峰會上發表演講，但活動仍然順利進行，並安排了一系列引人入勝的活動。

一個關鍵環節聚焦於過去十年足球戰術的演變。巴塞羅那方法學部門（Methodology Department）的Gerrard Trives討論了在梅西（Lionel Messi）和內馬爾（Neymar）等傳奇球員離開後，球會的比賽風格如何進行調整。他強調了允許年輕球員表達自我的重要性。

波爾圖足球會的青訓總監Jose Tavares強調了預見未來足球趨勢的重要性，以便及早實施變革，並指出情感瞬間在球員成長過程中的動力作用。

足球表現的未來

尤文圖斯足球會青訓表現主管Darragh Connolly強調，隨著青訓系統的擴展，必須對年輕球員進行適當的準備。他指出，球會的整體結構必須協調一致，以便為球員應對職業挑戰做好準備。

美國足球高表現總監Rick Cost討論了人工智能的快速崛起及其在提升教練技術和表現分析方面的潛力，同時強調應該謹慎利用人工智能。

峰會中特別邀請了阿斯拜爾學院（Aspire Academy）畢業生、四屆奧林匹克跳高獎牌得主Mutaz Barshim。

Valter Di Salvo教授與阿斯拜爾學院（Aspire Academy）學員：期待下一屆再接再厲

2024年阿斯拜爾全球峰會（2024 Aspire Global Summit）執行董事Valter Di Salvo教授對與會代表表示感謝，並期待著主辦第11屆峰會。

SOURCE Aspire Academy