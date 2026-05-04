أبوظبي تحتضن «ميزان الساعة:» المنصة العالمية الأولى لصناعة Middle East - Arabic Middle East - English USA - English The Escapement 04 مايو, 2026, 09:05 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال الساعات ال ارقية برؤية المقتنين وإبداعهم بفكرٍ صاغه المقتنون ولأجلهم، «مي ازن الساعة» يرسخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالمية جديدة لثقافة الساعات النادرة Continue Reading

A new chapter in horology begins on Abu Dhabi’s shores. The Escapement arrives this November, bringing the world of watchmaking into a setting shaped by culture, creativity, and time. Speed Speed Time finds a new home in Abu Dhabi. This November, The Escapement launches as a global platform where watchmaking, collectors, and cultural dialogue converge. Abu Dhabi is set to welcome a world-first horology platform this November. The Escapement will bring together watchmakers, collectors, and enthusiasts in a celebration of craftsmanship, culture, and time. This November, Abu Dhabi becomes the stage for a new horological journey. The Escapement brings watchmaking into dialogue with culture, landscape, and imagination. The countdown begins. The Escapement arrives in Abu Dhabi this November, bringing leading watchmaking houses and independent voices together under one cultural platform. Craftsmanship, conversation, and collecting come together in Abu Dhabi. This November, The Escapement introduces a new cultural platform dedicated to the world of horology.

• انطلاقة الحدث : تستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال النسخة الأولى من مبادرة مي ازن الساعة (The

Escapement) ؛ في الفترة ما بين 20 و 22 نوفمبر 2026 ، في تظاهرة فريدة تجمع تحت سقف واحد أقطاب صناعة الساعات، وأبرز المقتنين، والقامات الثقافية المؤثرة . ومن المقرر الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية في شهر يونيو المقبل، بما في ذلك موقع الفعالية وآليات اقتناء التذاكر .

• نخبة الدور المشاركة : تأكدت مشاركة كوكبة من أعرق الأسماء والدور المستقلة التي تشكل حجر

الزاوية في فن الساعات الراقية المعاصرة، ومن بينها : غروبل فورسي، لوي ڤيتون، رجب رجبي،

شوبار، بيڤيه، ورومان غوتييه ؛ ما يضمن تقديم نخبة مختارة تعكس أرقى مستويات الحرفية والتفرد في عالم الساعات المعاصر .

• مفهوم ثقافي متجدد : يمثل الحدث فضاءً ثقافياً مبتكراً تتقاطع فيه مهارات الصناعة اليدوية مع شغف الاقتناء والحوار الإبداعي، ليُعيد صياغة المفهوم السائد لتجربة عالم الساعات والارتقاء بها بعيداً عن الأطر التقليدية المعهودة .

أبوظبي، الإما ارت العربية المتحدة 16) أبريل (2026 – في خطوة تكرس مكانة العاصمة كحاضرة عالمية

جديدة لثقافة الساعات النادرة، أُعلن عن إطلاق منصة مي ازن الساعة؛ الملتقى الثقافي الأول من نوعه الذي

صاغت رؤيته نخبة من هواة جمع الساعات لتكون منارةً تجمع أقرانهم من حول العالم، ويعيدوا من خلاله

صياغة مفهوم تجربة صناعة الساعات، بدءاً من تذوق جمالياتها، ووصولًا إلى تقدير قيمتها الفنية، وسائر مساحات الحوار حولها.

وتحتضن أبوظبي هذا الحدث الاستثنائي في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2026، حيث يجمع تحت سقف واحد نخبة من المقتنين، وعباقرة صناعة الساعات، ومؤسسي العلامات الرائدة، ضمن برنامج يمتد لثلاثة أيام

حافلة بالجلسات الحوارية، والدروس التخصصية، والعروض الثقافية والموسيقية العالمية، بالإضافة إلى الكشف

الحصري عن أحدث الابتكارات. ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية في شهر يونيو المقبل،

لتسليط الضوء على موقع الحدث وآليات اقتناء التذاكر.

إن هذه المنصة، التي ولدت من رؤية شغوفة لخبراء ومقتنين أفنوا حياتهم في محراب هذا الفن، تقدم نمطاً غير مسبوق للفعاليات الجماهيرية؛ نمطاً يضع "السرد الروائي" وبراعة "الحرفة" والخبرات المشتركة في صدارة المشهد، متجاوزاً بذلك الأطر التجارية التقليدية وعمليات الإطلاق البيعية الصرفة. فبدلًا من حصر الساعات في خانة

السلع، تنظر منصة مي ازن الساعة إلى فن الساعات الراقية بوصفه "ثقافة حية" تتقاطع مع عوالم الموسيقى

والتصميم والفنون، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار الإبداعي المعاصر.

وقد تأكدت مشاركة كوكبة من أفخم الدور العالمية وصناع الساعات المستقلين، وفي مقدمتهم :غروبل فورسي، لوي فيتون، رجب رجبي، شوبار، بيڤيه، ورومان غوتييه، إلى جانب نخبة أخرى من المبدعين.

أقطاب الصناعة يباركون انطلاقة المنصة

صرح ميشيل نيديغر، الرئيس التنفيذي لدار "غروبل فورسي"، قائلًا:

"لطالما نذرت 'غروبل فورسي' نفسها لتجاوز حدود المألوف والتحليق بآفاق صناعة الساعات إلى مديات غير مسبوقة، مع الحفاظ على أواصر الترابط التي تجمعنا بمجتمع المقتنين. ويأتي 'ميزان الساعة' ليهيئ المناخ الأمثل لازدهار هذه العلاقة؛ فهو المساحة التي تتيح لنا مشاطرة أفكارنا وشغفنا مع أولئك الذين يقدرون قيمة هذا الإبداع حق قدره."

وأضاف أنيش بهات، الشريك المؤسس لمنصة « مي ازن الساعة :»

"لطالما كان المقتنون هم النبض الذي يمنح فن الساعات الراقية معناه وجوهره، غير أن القوالب التي تُعرض من خلالها الساعات نادراً ما تحاكي طبيعة التفاعل الوجداني للمقتنين معها. ومن هنا، استُحدثت منصة 'ميزان الساعة' لتغيير هذا الواقع، وتأسيس فضاءٍ ينبثق من منظور المقتني نفسه؛ فضاءٍ لا تُختزل فيه الساعات بوصفها مجرد قطعٍ للاقتناء، بل تُقرأ باعتبارها حكايا ملهمة، وحرفةً متوارثة، وثقافةً حية."

منصةٌ تنبثق من رؤية المقتني وتتمحور حول شغفه

في جوهر مي ازن الساعة تكمن رؤية جليّة: إعادة الاعتبار لفن الساعات الراقية وإرساء جذوره في كنف المقتنين، فهم النبض الذي يمنح هذه الصناعة معناها وقيمتها الوجدانية. وقد صُمم برنامج الفعالية ليحاكي أسلوب تفاعل المقتنين مع ساعاتهم؛ منطلقاً من فضولهم المعرفي، وشغفهم بالحوار، ورغبتهم العميقة في سبر أغوار الحرفة وفهم الفلسفة الكامنة وراء القطع التي يعشقونها.

وعلى مدار الأيام الثلاثة، سيحظى الحضور بفرصة التواصل المباشر مع صنّاع الساعات وقادة هذه الصناعة العالمية، عبر جلسات حوارية شيقة، وعروض تقديمية مختارة، ودروس تخصصية )ماستر كلاس( تستعرض القرارات التقنية والفلسفية والإبداعية التي تشكل ملامح صناعة الساعات المعاصرة.

كما سيشهد الحدث إزاحة الستار عن ابتكارات تُعرض لأول مرة عالمياً، وإصدارات حصرية مخصصة للعاصمة أبوظبي، تُقدم جميعها ضمن سياق روائي وحوارات تفاعلية؛ مما يتيح للمقتنين ليس فقط إدراك ماهية الساعة كتحفة ميكانيكية، بل واستيعاب الغاية الوجودية والقصة الكامنة وراء ابتكارها.

حين تتقاطع دقة الساعات مع رحابة الثقافة

يستحدث مي ازن الساعة نمطاً حيوياً يتنفس من النهار حتى أعماق الليل، واضعاً صناعة الساعات في فضاء ثقافي أكثر رحابة وعمقاً؛ فضاء لا يُنظر فيه إلى الوقت كأرقام، بل كفلسفة حياة.

إذ تتناغم العروض التقنية للساعات مع سلسلة من الاستعراضات الحية والبرامج الإبداعية، لتعكس نمط حياة المقتني المعاصر وتفاعله الشمولي مع مختلف مشارب الفكر والفن وتعدد روافد الإبداع.

وهنا، لا تقف البرامج الثقافية عند حدود "الترفيه" العابر، بل ترتقي لتكون ركيزة جوهرية في صلب هذه التجربة؛

غايتها صياغة لحظات إنسانية مشتركة، تُرسخ أواصر الارتباط الوجداني بين المقتنين والمبدعين، وتُعمق الصلة بروح الحرفة وماهيتها الأصيلة.

أبوظبي : الحاضرة العالمية لثقافة الساعات برؤية المقتنين

تُرسخ منصة مي ازن الساعة مكانة أبوظبي بوصفها الموطن العالمي والمنطلق الأول لهذه المنصة المبتكرة التي

يقودها المقتنون؛ ومن خلال استضافتها للنسخة الافتتاحية، تواصل الإمارة ترسيخ حضورها كعاصمة ثقافية

صاعدة، تتقاطع في رحابها مهارات الحرفة اليدوية مع طاقات الإبداع، وتتلاقى فيها الرؤى من شتى أنحاء العالم.

وبدلًا من أن تكون مجرد محطة عابرة في الأجندة التقليدية لصناعة الساعات، يؤسس مي ازن الساعة لمرحلة تكون فيها أبوظبي هي المنبع الذي تنطلق منه أهم اللحظات والتحولات الفارقة في عالم الساعات الراقية والنادرة، والموطن الذي يشهد ولادة الأفكار الأكثر عمقاً وتأثيراً قبل أي وجهة أخرى.

نبذة عن مي ازن الساعة تعد منصة مي ازن الساعة أول مبادرة عالمية واسعة النطاق في عالم الساعات الراقية، صِيغت رؤيتها بأيدي

المقتنين ولأجلهم. ومن قلب العاصمة أبوظبي، تجمع المنصة بين فنون صناعة الساعات، والسرديات الروائية الكامنة خلفها، والبرامج الثقافية، وأبرز الأصوات الإبداعية العالمية؛ لتقدم تجربة غامرة تلامس وجدان المقتني. ولا تسعى مي ازن الساعة إلى استنساخ القوالب التقليدية للمعارض التجارية، بل تنظر إلى فن الساعات الراقية بوصفه ثقافة؛ وحرفةً صاغتها سواعد البشر، وبلورتها الأفكار، وأحكم نسيجها الشغف المشترك. وتضع المنصة السياق والمعنى والحوار البنّاء والتفاعل القائم على القيمة في صدارة أولوياتها، مرسيةً بذلك نموذجاً جديداً يربط أطراف مجتمع الساعات العالمي بصناعها، وبالعالم من حولهم.

للاستفسا ارت الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

لمتابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرجى زيارة الحساب الرسمي: @the.escapement.event

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2970409/The_Escapement.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2970402/The_Escapement.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2970403/The_Escapement.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2970405/The_Escapement.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2970406/The_Escapement.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2970407/The_Escapement.jpg