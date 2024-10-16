أبوظبي تعمل على تسريع نموها الاقتصادي من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتستعرض أبرز مبادراتها خلال فعاليات جيتكس جلوبال

• إطلاق عدد من المنتجات والحلول الفردية خلال أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، ومنها تطبيق معرفة قائم على الذكاء الاصطناعي ومركبة دوريات مضادة للرصاص تعمل بالدفع الرباعي وإمكانات القيادة الذاتية

الإمارات العربية المتحدة، دبي, 16 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- استعرضت إمارة أبوظبي عدداً من أبرز ابتكاراتها وأكثرها تأثيرًا خلال معرض "جيتكس جلوبال"، بينما تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها الرائدة في مشهد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. عرضت بعض المؤسسات والجهات المعنية في الإمارة عدداً كبيراً من التطورات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لدفع التحول الرقمي في جميع أنحاء الدولة وخارجها.

يعقد معرض "جيتكس جلوبال" في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الحالي في نسخته الأكبر في تاريخه – إذ تشهد دورته الرابعة والأربعون حضوراً قياسياً بأكثر من 6,500 شركة عارضة و1,800 شركة ناشئة و1,200 مستثمر، إلى جانب الحكومات المشاركة من أكثر من 180 دولة.

واطّلع آلاف الزوار الذين تدفقوا إلى المعرض اليوم (الأربعاء) في مركز دبي التجاري العالمي على مسيرة أبوظبي لبناء المستقبل من خلال اعتبار الرقمنة عنصراً حيوياً في النمو الاقتصادي مع وجود الشركات المحلية والشركات الناشئة في طليعة التقدم. وتماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031، أظهر مجتمع التكنولوجيا في الإمارة، الذي يضم أكثر من 400 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، التزامه الثابت بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

دائرة التمكين الحكومي – المنتجات المبتكرة في أبوظبي

وللمساعدة في تسريع هذه الأرقام في السنوات القادمة، عرضت حكومة أبوظبي مجموعة مبتكرة في أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم هذا الأسبوع في دبي.

تضمن ذلك إطلاق (GovGPT) من قبل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، والذي يعتمد على برمجيات معرفية تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة موظفي حكومة أبوظبي في الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتوجيههم نحو السياسات الحكومية التي ستوفر لهم المعلومات المهمة بشكل صحيح.

كما تم الكشف عن منصة "تم 3.0" التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية المتكاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة، وهي مصممة لمنح المستخدمين تجارب ذات طابع شخصي. تقدم المنصة أكثر من 800 خدمة سلسة وتعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تتميز بقدرات للمحادثة الصوتية التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل من خلال الأوامر الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية.

الجيل الجديد من مركبات الشرطة بالدفع الرباعي وسيارة سباق ذاتية القيادة، وأجهزة تصوير الصدر بالأشعة السينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفي مكان آخر من المعرض، شهد الحضور مستقبل التنقل عندما كشفت "شرطة أبوظبي" عن مركبة دوريات الشرطة ذاتية الدفع من الجيل التالي (Magnum MK1). تتميز هذه السيارة الأنيقة بحمولة 1.5 طن، وهي مصممة للدوريات والمراقبة والنقل الآمن للمحتجزين، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم / ساعة.

ومن أبرز خصائص المركبة كذلك المراقبة المتقدمة، بما في ذلك تغطية الكاميرا بزاوية 360 درجة وزنزانة ذات تصميم خاص مع نظام مراقبة، وجميعها مزايا تبرز التقدم الكبير في مجال التقنيات الرقمية.

وفي السياق ذاته، عرض "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" (ATRC) سيارته المحدثة (EAV24) - وهي سيارة سباق ذاتية القيادة من الجيل التالي ستظهر على حلبة "مرسى ياس" الشهيرة في دوري أبوظبي للسباقات الذاتية في أبريل المقبل، والذي يسلط الضوء على أهم ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

يتكون النموذج من مواد مستدامة مركبة بيولوجياً، ويمتاز بتصميم أنيق مستوحى من الخوارزميات الرقمية وأنماط البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما يمتلك "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" شركة (VentureOne)، الذراع التجاري الديناميكي للمجلس والذي يحول الأبحاث التطبيقية من معهد الابتكار التكنولوجي إلى منتجات وحلول تجارية متقدمة تعالج تحديات الصناعة في جميع أنحاء العالم.

في تعليقه على الأمر قال رضا نيداكو، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة (VentureOne): "تلتزم VentureOne بتقديم التقنيات الرائدة من معهد الابتكار التكنولوجي إلى السوق من خلال مشاريع تقنية طموحة حيث ينقلها عبر كافة المراحل بدءاً من البحث وحتى التطبيق على أرض الواقع، ومن أبوظبي إلى العالم. عرضنا خلال جيتكس جلوبال مشروع AI71، وهو مشروع يطور الحلول المؤسسية المدعوة بنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر مع التركيز على حلول فالكون من معهد الابتكار التكنولوجي . وسنعلن خلال الأشهر المقبلة عن ثلاثة مشاريع أخرى فيما نتطلع إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات ذاتية التحكم لتفيد أكبر عدد ممكن من الناس".

يأتي ذلك في وقت يقود فيه معهد الابتكار التكنولوجي الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام النموذج اللغوي فائق القوة (Falcon 180B)، والذي يتصدر قائمة (Hugging Face Leaderboard) لنماذج اللغة الكبيرة المفتوحة والمدربة مسبقاً.

وخلال فعاليات "جيتكس جلوبال"، أعلن مركز "كابيتال هيلث" للفحوصات الطبية، والذي تدعمه مجموعة (M42) المرموقة عالمياً في مجال التقنيات الصحية أنه سيجري 2000 صورة أشعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السل، أي ما يعادل 10 أضعاف عدد الفحوصات التي يمكن إجراؤها بالوسائل التقليدية.

باعتباره أكبر حدث تقني وأفضل تقييماً في العالم، يقدم معرض "جيتكس جلوبال 2024" فرصاً جديدة للمؤسسات والحكومات لإقامة شراكات جديدة والشروع في مشاريع تقنية تركز على المستقبل عبر الصناعات الرئيسية.

الجدير بالذكر أن "جيتكس جلوبال" يجمع أكبر شبكة عالمية من الفعاليات التقنية عبر مجموعة متميزة من المعارض التي تتضمن جيتكس أوروبا في برلين وجيتكس آسيا في سنغافورة وجيتكس أفريقيا في المغرب وجيتكس نيجيريا – وجميعها تركّز على دعم التعاون الوثيق والابتكار بهدف رسم مشهد التكنولوجيا المستقبلي.

لمزيد من المعلومات حول معرض "جيتكس جلوبال 2024" ولحجز التذاكر، يرجى زيارة www.gitex.com.

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الوسم: #جيتكس_جلوبال #GITEXGLOBAL

نبذة عن معرض جيتكس جلوبال

يعود معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، في نسخته الرابعة والأربعين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وسيضم المعرض هذا العام 6,500 عارض، وسيستقبل نحو 200 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من 180 دولة، حيث سيجمع أفضل العقول وقادة الحكومات الذين يركزون على المستقبل، والشركات الناشئة الأكثر تبصراً لاستكشاف وتحدي وتحديد وتمكين الأجندات الرقمية للعالم. وقد تم تصنيف معرض جيتكس جلوبال بشكل مستقل على أنه أفضل معرض تكنولوجيا في العالم، ويستمر التوسع في معرض جيتكس جلوبال من خلال إطلاق معرض جيتكس أوروبا في برلين، ومعرض جيتكس آسيا في سنغافورة، ومعرض جيتكس نيجيريا في عام 2025، بالإضافة إلى نمو معرض جيتكس أفريقيا في المغرب قبيل نسخته الثالثة. لمزيد من المعلومات: www.gitex.com

نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي :

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف أكثر من 6000 فعالية منذ تأسيسه، وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، وجذب أكثر من 38 مليون زائر إلى دبي.

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