أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية شريكًا رسميًا في استضافة المعرض العالمي للألعاب 2025

• المعرض العالمي للألعاب 2025 يجمع نخبة مطوّري الألعاب والناشرين وأندية الرياضات الإلكترونية وصنّاع المحتوى والمستثمرين ووسائل الإعلام.

• بصفتها الشريك المُضيف، ستستعرض أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية منظومة الألعاب في الإمارة وفرص البناء والنمو والازدهار فيها للشركات المصنّعة للألعاب الإلكترونية واللاعبين، والفرق، والمطورين، والشركات.

• المعرض الرائد يوفّر منصّة فريدة للنقاشات والحوارات المهمّة التي تدفع عجلة الابتكار وتُبرز الفرص أمام المطوّرين، والمبتكرين، والمستثمرين، والمبدعين.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية ،المبادرة الحكومية التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية وتلتزم بدفع عجلة الابتكار في صناعة الألعاب ودعم الشركات التي تقدّم حلولاً تكنولوجية مبتكرة، رسمياً عن شراكتها في استضافة المعرض العالمي للألعاب لعام 2025، والذي سيُقام في Space42 Arena بأبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2025. وتندرج هذه الشراكة في إطار سعي أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية لتطوير منظومة الألعاب في الإمارة وتعزيز فرص البناء والنمو والازدهار للشركات المصنّعة للألعاب الإلكترونية واللاعبين، والفرق، والمطورين، والشركات.

Abu Dhabi Gaming Announced as Co-Host of Global Games Show 2025

ويُعد المعرض العالمي للألعاب من أبرز الفعاليات التي تناقش أحدث اتجاهات قطاع الألعاب ومستقبله، ودور التكنولوجيا والابتكار فيه، كما يجمع نخبة مطوري الألعاب والناشرين وأندية الرياضات الإلكترونية وصنّاع المحتوى والمستثمرين ووسائل الإعلام. ويستمر المعرض على مدار يومين، حيث سيشهد كلمات رئيسية وجلسات حوارية ومؤتمرات للمطوّرين، إلى جانب بطولات مباشرة، وعروضاً تفاعلية متميّزة، وفرصاً للتواصل، بما يمكّن المشاركين من استكشاف مستقبل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ويشمل برنامج المعرض:

كلمات افتتاحية : " أكثر من مجرّد لعبة: كيف تصيغ الرياضات الإلكترونية الاقتصاد التكنولوجي والألعاب في أبوظبي " و " من البيانات إلى التطبيق: توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة لعب سلسة للاعبين في الألعاب من فئة ( LiveOps )".

قمة المطوّرين : ورش عمل تطبيقية حول Unity ، و Unreal Engine ، والألعاب السحابية .

ركن الأعمال : جلسات تستعرض الأفكار الاستثمارية، وتنسيق الفرص بين الاستوديوهات، وعروض مسرّعات الأعمال .

كلمات محورية خاصة : بمشاركة نخبة من المتحدثين الجدد من بينهم: محمد ياسين، مؤسّس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية؛ دريك لوث، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Uplandme, Inc. ؛ سيباستيان بورجيه، الشريك المؤسّس لـ The Sandbox ؛ يات سيو، الشريك المؤسّس ورئيس مجلس إدارة Animoca Brands ؛ وغيرهم .

فعاليّة ختاميّة للتواصل : فعاليّة تواصليّة خاصة تجمع قادة القطاع والمواهب وصنّاع القرار .

وبصفتها الشريك المُضيف للمعرض العالمي للألعاب 2025، ستسهم أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في صياغة برنامج الفعالية، عبر توفير منصة لإبراز المواهب المحلية، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار، واستعراض منظومة الألعاب المتكاملة في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة كأحد أسرع المراكز العالمية نمواً في قطاع ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية.

وحول هذا الموضوع، صرح فيشال بارمار، المؤسس والرئيس التنفيذي للمعرض العالمي للألعاب، قائلاً: "إن الشراكة مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية بصفتها الشريك المضيف للمعرض العالمي للألعاب 2025 المُقام في أبوظبي، تتوافق تماماً مع مهمتنا لربط منظومة الألعاب العالمية بالمواهب والاستثمارات الحيوية التي تحتضنها المنطقة".

وتقود أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية رؤية الإمارة للتحول إلى وجهة عالمية رائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال التركيز على تنمية المواهب، وجذب الأعمال، وتعزيز المجتمعات والرياضات الإلكترونية، وبناء منظومة متكاملة تمكّن المبدعين والشركات من تحقيق النمو والازدهار.

ومن جانبه، قال ماركوس مولر-هابيج، مدير أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: "نحن سعداء جدًا بمشاركتنا في استضافة المعرض العالمي للألعاب 2025، والمساهمة بإثراء الحوارات الفعّالة التي تدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام المطوّرين والمبتكرين والمستثمرين والمبدعين للنجاح ضمن منظومتنا المتنامية".

وأضاف: "ينصبّ تركيزنا في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية أولى لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتمكين الجيل القادم من المحترفين في هذا المجال، ودعم الشركات لتوسيع أعمالها بنجاح، وتوفير مسارات وظيفية وفرص تعليمية تزوّد المواهب بالمهارات والخبرة اللازمة كي يساهموا بشكل فعّال في تعزيز هذا القطاع الذي يعدّ أحد أكثر القطاعات حيوية وسرعةً في النمو على مستوى العالم".

للمزيد من المعلومات حول المعرض العالمي للألعاب 2025، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: globalgamesshow.com.

معلومات الفعالية:

المكان: Space42 Arena، أبوظبي

التاريخ: 10 – 11 ديسمبر 2025

الشريك الرسمي: Times Of Games

الموقع الإلكتروني: globalgamesshow.com

نبذة عن مجموعة VAP :

تعد مجموعة VAP إحدى الشركات الاستشارية الرائدة عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، وقطاع الألعاب، وقادت حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات الويب 3 لأكثر من 12 عاماً، من خلال سلسلة فعاليات عالمية منها عرض الذكاء الاصطناعي العالمي، والمعرض العالمي للألعاب، وعرض البلوك تشين العالمي.

مع حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والهند وهونغ كونغ، ويضمن فريقها المكون من أكثر من 170 خبيراً، بقاء عملائهم في صدارة الابتكار. وتشمل خدمات المجموعة الحملات التسويقية، وإدارة العلاقات العامة، وتنظيم الفعاليات، وخدمات الإعلان، والإعلام، والتوظيف.

حول أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية:

أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية هي مبادرة حكومية تعاونية تجمع الجهود الواسعة في جميع أنحاء أبوظبي لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية. وتركز المبادرة على تنمية المواهب، وتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتساهم في تسريع عجلة نمو هذا القطاع في المنطقة.

منذ تأسيسها، ساهمت المبادرة في تنمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بالمنطقة من خلال توفير الفرص للمواهب الطموحة وإنتاج محتوى احترافي يتردد صداه عالمياً. كما تعمل المبادرة على تدريب الأجيال القادمة لتكون جزءًا فاعلًا في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع استوديوهات إقليمية وعالمية متخصصة في تطوير ونشر ألعاب الفيديو.

تُعدّ هذه المبادرة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم شبكة واسعة من الشركاء المتخصصين تزيد عن الـ 100 شريك في مختلف جوانب قطاع ألعاب الفيديو.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2838694/Abu_Dhabi_Gaming.jpg