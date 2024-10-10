أحدث منظومة رائدة لرقاقة Dimensity 9400 من شركة MediaTek تقدم أداءً وكفاءةً فائقين في أحدث تجارب الذكاء الاصطناعي

مدينة سين شو، دولة تايوان

10 أكتوبر / تشرين أول 2024

/PRNewswire/ -- أطلقت شركة MediaTek اليوم رقاقة Dimensity 9400، وهي مجموعة الرقاقات الرائدة الجديدة للهواتف الذكية والمُحسنة لأجل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين النهائيين، والألعاب ذات البيئة الغامرة، والتصوير الفوتوغرافي المذهل، وغير ذلك. رقاقة Dimensity 9400، وهي الرابعة والأحدث في تشكيلة المنظومة على رقاقة (SoC) الرائدة للهواتف المحمولة من MediaTek، تقدم دفعة هائلة في الأداء بفضل تصميم All Big Core من الجيل الثاني المبني على معمارية وحدة المعالجة المركزية v9.2 من Arm، جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة العصبية الأكثر تقدمًا لأداء خارق في تصميم فائق من حيث كفاءة استهلاك الطاقة.

MediaTek Dimensity 9400

لقد اعتمدت رقاقة Dimensity 9400 على تصميم All Big Core من الجيل الثاني من MediaTek، وجمعت بين نواة Cortex-X925 واحدة من Arm تعمل بتردد 3.62 جيجاهرتز، إلى جانب 3 أنوية Cortex-X4 و4 أنوية Cortex-A720. حيث يوفر هذا التصميم أداءً أسرع بنسبة 35% لكل نواة على حدةٍ وأداءً أسرع بنسبة 28% للأنوية المتعددة مع بعضها بعضًا مقارنةً بمجموعة الرقائق الرئيسية من الجيل السابق Dimensity 9300 من MediaTek. ولكونها مبنية على تقنية معالجة الـ 3 نانومتر من الجيل الثاني من شركة TSMC، فإن كفاءة استهلاك الطاقة في Dimensity 9400 أفضل حتى 40% من الجيل السابق، ما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بعمر بطارية أطول.

قال Joe Chen، رئيس MediaTek: "سوف تستمر رقاقة Dimensity 9400 من MediaTek في تعزيز مهمتنا لنكون من أهم عوامل تمكين الذكاء الاصطناعي، كما ستدعم التطبيقات القوية التي تواكب احتياجات المستخدمين وتتكيف مع تفضيلاتهم، مع دفع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تدريب التكيف ذي المرتبة المنخفضة (LoRA) على الأجهزة وتقنية توليد الفيديوهات". "وبصفتها مجموعة الرقائق الرئيسية من الجيل الرابع، فإن رقاقة Dimensity 9400 ستستمر على طريق تعزيز زخمنا للنمو المتزايد في حصتنا من السوق، معتمدةً على إرث MediaTek في تقديم أداء رائد من حيث التصميم الأكثر كفاءة لتحقيق أفضل تجارب للمستخدمين".

بفضل وحدة المعالجة العصبية من الجيل الثامن من MediaTek، فإن رقاقة Dimensity 9400 تعزز عددًا من أولويات الصناعة الضرورية لتحقيق أداء استثنائي للذكاء الاصطناعي التوليدي؛ وهي أول مجموعة شرائح للهاتف المحمول تقدم تدريبًا على التكيف ذي المرتبة المنخفضة (LoRA) على الأجهزة، وتقنية توليد الفيديوهات عالية الجودة على الأجهزة، وتدعم مطوري الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI). للسماح للمستخدمين بالاستفادة من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل، فإن رقاقة Dimensity 9400 تقدم أداءً أسرع حتى 80% لنموذج اللغة الكبير (LLM) في فهم الأوامر، مع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35% بالمقارنة مع رقاقة Dimensity 9300 السابقة.

تضم رقاقة Dimensity 9400 أيضًا محرك الذكاء الاصطناعي (Dimensity Agentic AI Engine (DAE)) الجديد من MediaTek، والذي صُمم لتحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي وكيل متطورة. وتعمل MediaTek مع المطورين لتقديم واجهة موحدة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، وحزمة تطبيق أندرويد موحدة (APKs) من أي طرف ثالث، ونماذج تعمل بكفاءة على حد سواء في الذكاء الاصطناعي للمستخدم النهائي والخدمات السحابية.

إن معمارية Immortalis-G925 من Arm ذات الـ 12 نواة تقدم تجارب ألعاب غامرة فائقة مع أداء تتبع للأشعة أسرع حتى 40% مقارنة بالجيل السابق. كما تجلب رقاقة Dimensity 9400 أيضًا ميزات ترقى إلى مستوى الكمبيوتر الشخصي إلى الهواتف الذكية مع دعمها للخرائط الدقيقة النافذة (OMM) للحصول على تأثيرات واقعية. كما أن أداء وحدة معالجة الرسومات القوي في هذه الرقاقة يرفع من الأداء بنسبة 41% مع توفير الطاقة حتى 44% مقارنةً بشريحة Dimensity 9300 السابقة، ما يسمح للمستخدمين باللعب لفترة أطول. وتدعم رقاقة Dimensity 9400 تقنية HyperEngine للحصول على دقة عرض فائقة وجودة صورة مثيرة للإعجاب، وهي تقنية طُورت بالاشتراك ما بين MediaTek وحل الدقة العالية الفائقة من Arm (Arm ASR).

بفضل معالج الصور Imagiq 1090 من MediaTek، فإن Dimensity 9400 تتيح تسجيل الفيديو بدقة HDR عبر نطاق التكبير (zoom) بأكمله حتى يتمكن المستخدمون من التقاط اللحظة المثالية من مسافة بعيدة.

وتشمل الميزات الإضافية لـ Dimensity 9400 ما يلي:

مودم 3GPP Release-17 لشبكات 5G جديد بتقنية تجميع الموجات الحاملة 4CC-CA وأداء يصل إلى 7 جيجابت في الثانية تحت تردد 6 جيجاهرتز.

شريحة جديدة تجمع بين تقنية Wi-Fi و Bluetooth بتكنولوجيا 4 نانومتر مع معدل نقل بيانات بسرعة 7.3 جيجابت في الثانية واستهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالجيل السابق.

وتدعم ميزة تشغيل الروابط المتعددة ( MLO ) ثلاثية النطاق في تقنية Wi-Fi 7 .

وتقنية الاتصال اللاسلكي Xtra RangeTM 3.0 من MediaTek ، والتي توفر تغطية Wi-Fi أكبر بمقدار 30 مترًا.

وتفعيل شريحتي اتصال 4G أو 5G في نفس الوقت، للاستفادة من مزايا البيانات المزدوجة لإعطاء المستخدمين المزيد من المرونة.

تدعم الهواتف الذكية المطوية على ثلاث أجزاء ( tri-fold )، ما يمنح صناع الهواتف الذكية المرونة لتصميم أشكال تصميم جديدة مبتكرة.

ستتوفر أول هواتف ذكية تعمل برقاقة Dimensity 9400 من MediaTek في السوق ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2526624/MediaTek_Dimensity_9400_Infographic.jpg