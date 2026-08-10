أداء قوي في الربع الثاني وقرارات استثمار نهائية لمشاريع نمو محورية في "أدنوك للغاز"

• الشركة تُحقق صافي دخل بقيمة 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار) مدفوعاً بالنمو في الطلب المحلي على الغاز

• قرارا الاستثمار النهائيان للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني" يسهمان في رفع النمو المستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030

• استعادة 85% من إمدادات الغاز من مجمع "حبشان" بنجاح مع تسريع جهود إعادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة تتجاوز الجدول الزمني المحدد

• الموافقة على توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم (940 مليون دولار) وتأكيد الالتزام بسياسة التوزيعات التصاعدية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويُشار إليها، مع الشركات التابعة لها، مباشرة أو غير مباشرة بـ "أدنوك للغاز" أو "الشركة") والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز:"ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234) اليوم نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، مُحققة صافي دخل بقيمة 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار)، متجاوزاً النطاق الإرشادي البالغ 1.47 مليار إلى 2.20 مليار درهم (400 مليون إلى 600 مليون دولار)، وذلك رغم الاضطرابات الخارجية الاستثنائية التي شهدتها هذه الفترة. كما أحرزت الشركة تقدماً مهماً في تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأمد من خلال اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من "مشروع تطوير الغاز الغني" (ويُشار إليهما مجتمعَين بـ "ترسية العقود").

ADNOC Gas Delivers Resilient Q2 Net Income, Takes FID on Major Growth Projects

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "حققت 'أدنوك للغاز' تقدماً ملموساً في جهودها للنمو مع إعلانها عن رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع 'تطوير الغاز الغني'، حيث تعمل الشركة من خلال هذه الخطوات على تسريع تنفيذ أحد أكبر برامج النمو في مجال معالجة الغاز على مستوى العالم، بما يسهم في رفع سقف طموحاتها. وستُسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز قدرة 'أدنوك للغاز' على معالجة الغاز الطبيعي وتصديره، وخلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة، وترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لبناء مستقبل قطاع الطاقة. وبالإضافة إلى أثرها الاقتصادي الإيجابي، ستساهم هذه الاستثمارات في دعم أمن الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الصناعي، وضمان جاهزية 'أدنوك للغاز' لتلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة محلياً وعالمياً".

وأضافت: "حققت' أدنوك للغاز' صافي دخل في الربع الثاني من العام الجاري تجاوز التوجيهات المُعلنة رغم التحديات التشغيلية. ويؤكد هذا الأداء قوة أعمال الشركة، وانضباطها التشغيلي، ونجاحها المستمر في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو".

ويُسهم قرارا الاستثمار النهائيين في رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة "أدنوك للغاز" إلى 60%[1] بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، متجاوزاً هدف الشركة المُعلن سابقاً بتحقيق نمو بأكثر من 40% في الأرباح خلال الفترة من 2023 إلى 2029. ويؤكد هذا التحديث ثقة الشركة في قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال محفظة مشاريعها القوية ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال. كما تتوقع "أدنوك للغاز" استثمار ما يصل إلى 102.83 مليار درهم (28 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2026 و2030 لتحقيق أهدافها للنمو.

كما أرست "أدنوك للغاز" عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني" بقيمة إجمالية تبلغ 30.11 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، يشملان عقداً بقيمة 14.32 مليار درهم (3.9 مليار دولار) للمرحلة الثانية تمت ترسيته على شركة "ويسون إنجينيرينغ"، وعقداً بقيمة 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار) للمرحلة الثالثة تمت ترسيته على شركة "تكنيمونت". ويستند هذان العقدان إلى عقد المرحلة الأولى الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2025، والذي يهدف إلى توسيع قدرات وحدات رئيسة لمعالجة الغاز بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر عدد من أصول إنتاج الغاز التابعة للشركة.

وستشمل المرحلة الثانية، التي ستنفذها شركة "ويسون إنجينيرينغ" إنشاء وحدة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي في منشأة "حبشان"، بهدف توسيع قدرات "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي، وتعزيز مرونتها التشغيلية، ودعم النمو المتسارع في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات في دولة الإمارات. أما المرحلة الثالثة، التي ستتولى تنفيذها شركة "تكنيمونت"، فتتضمن إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في مدينة الرويس، بما يرفع معدلات استخلاص سوائل الغاز عالية القيمة من الغاز الطبيعي الغني المخصصة لأغراض التصدير، ويوسع قاعدة عملاء "أدنوك للغاز" الدوليين.

ومع إضافة قيمة العقدين الجديدين إلى استثمارات المرحلة الأولى البالغة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، يرتفع إجمالي الاستثمار في مشروع "تطوير الغاز الغني" إلى 48.48 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وسيستفيد المشروع من الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز المصاحبة بالتزامن مع تقدم "أدنوك" في تنفيذ خططها الطموحة لرفع الطاقة الإنتاجية.

تنفيذ أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز

وتنفّذ "أدنوك للغاز" أحد أكبر برامج النمو في مجال الغاز على مستوى القطاع، والذي يضم أربع مشاريع كبرى هي: مشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، ومشروع "ميرام"، ومشروع "تطوير الغاز الغني" ومشروع "استدامة". ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بشكل إجمالي في تحقيق قيمة إضافية محلياً تُقدّر بنحو 49.21 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، بما يعزز المساهمة المحورية للشركة في دعم جهود التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. ويواصل البرنامج إحراز تقدم ملموس، حيث يُتوقع استكمال مشروع "ميرام" خلال عام 2027، فيما تسير أعمال تنفيذ مشروعي "الرويس للغاز الطبيعي المسال" و"استدامة" وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

ويستند هذا النمو إلى مواصلة "أدنوك" تنفيذ استثمارات على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بما في ذلك مشروع تطوير "الغطاء الغازي لحقل باب" ومشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل "أم الشيف" اللذان أُعلن عنهما مؤخراً. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لشركة "أدنوك للغاز"، بما يدعم زيادة كميات المواد الخام الوسيطة ورفع قُدرات المعالجة، وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وخلق مصادر إضافية للإيرادات.

توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة عبر العمليات التشغيلية

كما تواصل "أدنوك للغاز" توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة عبر أصولها التشغيلية، بما يشمل الطائرات المسيّرة، وروبوتات الفحص رباعية الأرجل، والروبوتات الزاحفة القادرة على تسلق الخزانات. وتسهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التفتيش بنسبة تصل إلى 75%، وتسريع عمليات الفحص بما يصل إلى 15 ضعفاً مقارنة بالأساليب التقليدية، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة من خلال الحد من تعرض الأفراد إلى البيئات عالية المخاطر، بما يدعم توجه الشركة نحو عمليات أكثر استقلالية واعتماداً على التقنيات الذاتية.

نظرة عامة على النتائج

حققت "أدنوك للغاز" صافي دخل بقيمة 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزةً الحد الأعلى للنطاق الإرشادي الذي أعلنت عنه الشركة في الربع الأول والبالغ 1.47 مليار إلى 2.20 مليار درهم (400 إلى 600 مليون دولار)، مما يؤكد قوة أدائها التشغيلي ومرونة أعمالها رغم التحديات التشغيلية خلال هذه الفترة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمرونة هوامش الربح في أعمال الغاز المحلية.

واستناداً إلى قوة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وافق مجلس إدارة "أدنوك للغاز" على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم (940 مليون دولار) تُدفع في سبتمبر 2026، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح بحلول عام 2030. وتواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها كأكبر موزع للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

حادثتا مجمّع "حبشان"

استجابت "أدنوك للغاز" بسرعة للحادثين الأمنيين اللذين تعرض لهما مجمّع "حبشان" بتاريخ 3 و8 إبريل الماضي، واضعة في صدارة أولوياتها سلامة الأفراد والحد من أي اضطرابات في إمدادات العملاء. وقد أكملت الشركة التقييم الفني لأثر الحادثين وحققت أعمال استعادة القدرة التشغيلية تقدماً أسرع من المخطط له، حيث تمكنت الشركة من استعادة 85% من إمدادات الغاز، متجاوزةً الهدف الذي سبق الإعلان عنه في مايو الماضي.

توقعات الربع الثالث وعام 2026 بأكمله

أثرت الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن البحري عبر مضيق "هرمز" على نقل منتجات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026. واستجابةً لذلك، اتخذت "أدنوك للغاز" إجراءات استباقية لإدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد، وعملت بشكل وثيق مع العملاء والشركاء للحد من آثار هذه الاضطرابات والتعامل مع القيود المؤقتة والوفاء بالتزاماتها كلما سمحت الظروف بذلك.

وبالنسبة للربع الثالث تتوقع "أدنوك للغاز" تسجيل صافي دخل يتراوح بين 2.20 مليار و2.94 مليار درهم (600 مليون إلى 800 مليون دولار)، بناءً على افتراض استمرار تعطل حركة الشحن البحري عبر مضيق "هرمز". وبالنظر إلى الفترة المتبقية من العام، ففي حال عودة عمليات النقل البحري عبر مضيق "هرمز" والأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بحلول الربع الأخير من عام 2026، تتوقع الشركة تحقيق صافي دخل سنوي لعام 2026 يتراوح بين 12.85 مليار و14.69 مليار درهم (3.5 مليار إلى 4 مليارات دولار).

ملاحظة تحذيرية:

يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية تتعلق بالوضع المالي، ونتائج العمليات، وأنشطة شركة "أدنوك للغاز". وتُعد جميع البيانات الواردة فيه، باستثناء تلك التي تتعلق بالحقائق التاريخية، بيانات تطلعية بطبيعتها. توضح هذه البيانات توقعات الإدارة وافتراضاتها الحالية، وقد تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي اضطرابات تؤثر في مسارات الشحن البحري، (بما في ذلك مضيق هرمز)، والتطورات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار السلع وهوامش المنتجات، والمخاطر التشغيلية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بمجمع "حبشان"، بالإضافة إلى توقيت وتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى)، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل جوهري عن تلك المذكورة أو المتوقعة ضمن هذه البيانات. لا تتحمل "أدنوك للغاز" أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية بشكل علني نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو أي مستجدات أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المشار إليها أو المتضمنة أو المستنبطة من البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان، لذا يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات.

نُبذة عن أدنوك للغاز

تُعد "أدنوك للغاز"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم ("AEE01195A234")، شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة ومبيعات الغاز تدير عمليات متكاملة تغطي مختلف مراحل ومجالات سلسلة قيمة الغاز، بدءاً من استلام المواد الخام من "أدنوك" مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات دولة الإمارات من غاز المبيعات، كما توفر منتجاتها لعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجى زيارة: www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل مع:

ريتشارد جريفيث

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين

+971(2)6037445

[email protected]

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

بالوما بيرينغير

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[1] بناءً على سعر خام برنت البالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل