شركة ADNOC Gas تسجّل أفضل نتائج ربع ثالث في تاريخها، مما يدل على المرونة والنمو في هذا السوق الديناميكي

صافي الدخل القياسي للربع الثالث بلغ 1.34 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8% على أساس سنوي

صافي الدخل منذ بداية العام حتى الآن بلغ 3.99 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10% مقارنة بعام 2024

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) للغاز المحلي بلغت 914 مليون دولار أمريكي، بارتفاع 26% على أساس سنوي

التوزيعات ربع السنوية الجديدة تعزز التزام ADNOC Gas تجاه المساهمين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة ADNOC Gas plc وشركاتها التابعة (ويُشار إليها معًا باسم " ADNOC Gas " أو "الشركة") (مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية: ADNOCGAS ) (ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) : AEE01195A234 )، وهي شركة عالمية متكاملة لمعالجة الغاز وبيعه، اليوم عن نتائجها للربع الثالث من عام 2025، محققة أعلى صافي دخل ربع ثالث في تاريخها بقيمة 1.34 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8% على أساس سنوي. ووصل صافي الدخل منذ بداية العام إلى 3.99 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا توقعات السوق، وذلك رغم أن متوسط أسعار النفط بلغ 71 دولارًا أمريكيًا للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024.

شهد الربع الثالث من عام 2025 تحقيق أعمال الغاز المحلية لشركة ADNOC Gas نتائج قياسية، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) إلى 914 مليون دولار أمريكي، بزيادة 26% على أساس سنوي. كانت قوة اقتصاد دولة الإمارات، التي توقّع صندوق النقد الدولي ( IMF ) نموها بنسبة 4.8% عام 2025 و5% عام 2026، هي المحرك الرئيسي للزيادة بنسبة 4% في حجم مبيعات الغاز المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى. يأتي ذلك إلى جانب تحسن الهوامش الأساسية نتيجة عمليات التحسين الهيكلي الناجحة عقب إعادة التفاوض على العقود.

قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة ADNOC Gas : "إن نتائجنا القياسية في الربع الثالث، والأداء القوي منذ بداية العام إلى الآن، دليلٌ على مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيّف. تستمر أرباحنا في النمو حتى مع انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من بيئة الأسعار المنخفضة، نواصل تحقيق عوائد قوية، مدعومة بالتميز التشغيلي وتحسين الاتفاقيات التجارية. كما أن سياسة التوزيعات المحسّنة لدينا مع التوزيع ربع السنوي تؤكد التزامنا بتعظيم القيمة لمساهمينا".

بالنسبة للقيمة طويلة الأجل والاستقرار، تقدّم ADNOC Gas فرصة استثمارية جذابة. تتمتع الشركة بكفاءة وربحية عاليتين، كما يتضح من صافي الدخل القياسي للربع الثالث البالغ 1.34 مليار دولار أمريكي — بزيادة 8% على أساس سنوي، وصافي الربح منذ بداية العام البالغ 3.99 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10% مقارنة بعام 2024. يشكّل توليد التدفقات النقدية القوية جوهر القوة المالية لشركة ADNOC Gas ، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) للغاز المحلي 914 مليون دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي.

تُظهر هذه النتائج أن ADNOC Gas هي استثمار ذو عوائد مرتفعة وتدفقات نقدية متوقعة مع إمكانات نمو قوية. إن إدخال التوزيعات ربع السنوية ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025 بقيمة 896 مليون دولار أمريكي تُدفع بحلول 12 ديسمبر — إلى جانب زيادة سنوية بنسبة 5% في توزيعات الأرباح الممتدة حتى عام 2030 — يوفر شفافية أكبر ودخلًا أكثر انتظامًا، مما يمكّن المساهمين من التخطيط وإدارة شؤونهم المالية بثقة. من خلال الاستثمار في ADNOC Gas ، يُشارك المساهمون في تحول الطاقة الأوسع في دولة الإمارات، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الطموحة.

التدفقات النقدية القوية تدعم النمو وعوائد المساهمين

ما يزال التوليد القوي للتدفقات النقدية لدى ADNOC Gas هو حجر الأساس لقوتها المالية. تمكّن القدرة المستمرة للشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية كبيرة من تمويل كل من زيادة توزيعات الأرباح والمشاريع الرأسمالية الكبرى، دون الاعتماد على أي ديون إضافية.

هذا النهج المنضبط يضمن حفاظ ADNOC Gas على ميزانية عمومية قوية، ويدعم الاستثمارات طويلة الأجل في توسعة القدرات، ويوفر قيمة مستدامة للمساهمين. تعكس مرونة تدفقاتنا النقدية — حتى في بيئة أسعار النفط المنخفضة — التزامنا بالنمو والاستقرار المالي.

وافق مجلس الإدارة على زيادة سنوية بنسبة 5% في توزيعات الأرباح، تمتد من الآن حتى عام 2030، مما يعيد التأكيد على التزام ADNOC Gas بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها. وفي خطوة إضافية لتعزيز قيمة حقوق المساهمين، تقدم الشركة توزيعات أرباح ربع سنوية بدءًا من الربع الثالث لعام 2025، مع توزيعات أرباح مؤقتة أوّلية للربع الثالث بقيمة 896 مليون دولار أمريكي تُدفع بحلول 12 ديسمبر 2025.

النقاط الرئيسية :

صافي الدخل القياسي في الربع الثالث: 1.34 مليار دولار أمريكي، بارتفاع 8% على أساس سنوي

صافي الدخل من بداية العام حتى الآن: 3.99 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا توقعات السوق

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) للغاز المحلي: 914 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع 26% على أساس سنوي

زيادة سنوية بنسبة 5% في توزيعات الأرباح ممتدة حتى عام 2030

إدخال نظام التوزيعات ربع السنوية للأرباح؛ سيتم دفع توزيعات أرباح مؤقتة للربع الثالث بقيمة 896 مليون دولار أمريكي بحلول 12 ديسمبر 2025

بالمليون دولار أمريكي الربع الثالث من 24 الربع الثاني من 25 الربع الثالث من 25 النسبة على أساس سنوي نسبة التغير الربع سنوية















الربع الثالث من 25 مقابل الربع الثالث من 24 الربع الثالث من 25 مقابل الربع الثاني من 25 أول تسعة شهور2024 أول تسعة شهور2025 أول تسعة شهور من 25 مقابل أول تسعة شهور من 24 الإيرادات 6,281 5,960 5,931 -6 % 0 % 18,368 17,991 -2 % تكلفة البضاعة المبيعة COGS -3,581 -3,205 -3,217 -10 % 0 % -10,471 -9,877 -6 % المصاريف التشغيلية Opex -495 -499 -537 8 % 7 % -1,530 -1,521 -1 % الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) 2,205 2,256 2,178 -1 % -3 % 6,367 6,593 4 % صافي الدخل 1,243 1,385 1,338 8 % -3 % 3,621 3,993 10 % هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) 35.1 % 37.9 % 36.7 % 161 نقطة أساس -113 نقطة أساس 34.7 % 36.6 % 199 نقطة أساس هامش صافي الدخل 19.8 % 23.2 % 22.6 % 275 نقطة أساس -69 نقطة أساس 19.7 % 22.2 % 248 نقطة أساس

التواريخ الرئيسية لصرف توزيعات الأرباح المؤقتة الربع سنوية لعام 2025:

تاريخ اعتماد مجلس الإدارة 12 نوفمبر 2025 تاريخ الأحقية (آخر يوم للشراء) 20 نوفمبر 2025 تاريخ التداول بدون أرباح 21 نوفمبر 2025 تاريخ السجل 24 نوفمبر 2025 تاريخ التوزيع المُتوقع 12 ديسمبر 2025

مقاييس الأداء البديلة:

تتضمن المعلومات المالية المعروضة أعلاه توحيدًا متناسبًا لنتائج شركة ADNOC Gas مع نتائج المشاريع المشتركة ( JVs ).

تتضمن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) توحيدًا متناسبًا لنتائج المشاريع المشتركة ( JVs )، وتمثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

التسوية بين البيانات المالية المعروضة والبيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( IFRS ) موضحة في تقرير مناقشة وتحليل الإدارة.

ملاحظة تحذيرية :

يتضمن هذا الإعلان بيانات تَطلُّعية تتعلق بالوضع المالي ونتائج العمليات والأعمال الخاصة بشركة ADNOC Gas . جميع البيانات، باستثناء البيانات المتعلقة بالوقائع التاريخية، هي أو قد تُعتبر بيانات تَطلُّعية. تشير البيانات التَطلُّعية إلى توقعات مستقبلية تستند إلى توقعات وافتراضات الإدارة الحالية، وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عمّا ورد في هذه البيانات صراحة أو ضمنيًا. لا تتحمل ADNOC Gas أي التزام بتحديث أو تعديل أي من هذه البيانات التَطلُّعية بشكلٍ مُعلن نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو أي أسباب أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عمّا هو مذكور أو متضمن أو مستنتج من البيانات التَطلُّعية الواردة في هذا الإعلان. لذا، ينبغي للقرّاء عدم الاعتماد بشكلٍ مفرط على هذه البيانات التَطلُّعية.

نبذة عن ADNOC Gas

شركة ADNOC Gas ، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ( ADX ) (مؤشر بورصة ADX : " ADNOCGAS "/ ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) : " AEE01195A234 ")، هي شركة عالمية المستوى وواسعة النطاق ومتكاملة لمعالجة وبيع الغاز، تعمل عبر سلسلة القيمة الخاصة بالغاز ابتداءً من استلام المواد الأوّلية من شركة بترول أبو ظبي الوطنية ( ADNOC )، مرورًا بالعمليات الكبيرة وطويلة الأمد لمعالجة الغاز وتجزئته، وصولًا إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. توفر ADNOC Gas حوالي 60% من احتياجات دولة الإمارات من الغاز المخصص للبيع، كما تُوَرِّد منتجاتها للعملاء النهائيين في أكثر من 20 دولة حول العالم. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnocgas.ae

(إكس) @ADNOCGas

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2822271/ADNOC_Gas_Logo.jpg