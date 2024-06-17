أدارت Huawei وChina Unicom Guangdong أول تجربة لشبكة الجيل الخامس ونصف 5.5G خلال بث مباشر من الريف الصيني

غوانغتشو، الصين، 17 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- عقدت Huawei، و China Unicom Guangdong، وZengcheng Agriculture and Rural Affairs Bureau، اليوم بشكل مشترك مهرجان ليتشي للبث المباشر تحت عنوان "تعزيز شبكة الجيل الخامس 5G لليتشي" في منطقة زينجتشينج في غوانغتشو. في هذا الحدث، استخدم المؤثرون والقائمون على البث المباشر خدمة بث مباشر باستخدام الجيل الخامس 5G للترويج لبيع الليشي في العديد من البساتين. كما تم إجراء تجربة شبكة الجيل الخامس ونصف 5.5G في الموقع خلال المهرجان؛ سجلت أقصى سرعة للوصلة الصاعدة تتجاوز 500 ميجابايت في الثانية. هذا يمثل أول تجربة لِـ 5.5G خلال بث مباشر في الريف الصيني.

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خلال المهرجان، أتاحت شركة China Unicom Guangdong خطة خدمة البث المباشر باستخدام الجيل الخامس 5G في هذا الحدث. هذه الخدمة المبتكرة هي الأولى من نوعها في الصين. تلبي الخدمة متطلبات القائمين على البث المباشر فيما يتعلق بعرض النطاق الترددي العالي جدًا للوصلة الصاعدة، وسعة شبكة كبيرة ومقاطع فيديو عالية الوضوح، مما يضمن تجارب مستخدم مستمرة ومستقرة وسلسة. باستخدام عناصر الشبكة الذكية وتقنيات تقطيع شبكة الجيل الخامس 5G، قامت China Unicom Guangdong وHuawei ببناء شبكات الجيل الخامس 5G القادرة على توفير جودة خدمة أفضل (QoS) لخطط خدمات البث المباشر، ودعم حركة مرور أكبر بنسبة 50٪ وسرعات وصلة صعودية أسرع بأربعة أضعاف (تزداد من 30-50 ميغابايت في الثانية إلى 150-200 ميغابايت في الثانية) للمستخدمين القياسيين. علاوة على ذلك، تم بناء الشبكات على منصة بيانات SmartCare المتكاملة من Huawei، والتي تمكن من تحليل الأخطاء وتحديد الحدود بسرعة لتعزيز تجربة مستخدمي البث المباشر.

في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة لهذا العام، فازت خدمة البث المباشر باستخدام الجيل الخامس 5G بجوائز الجوال العالمية (GLOMO) من GSMA عن "أفضل خدمة مشغل هاتف محمول للمستهلكين المتصلين"، مما يدل على أنها تحظى بتقدير كبير من قبل الصناعة.

منذ إطلاقها في عام 2022، استخدمت الخدمة أكثر من 300000 مستخدم، ودعمت مبيعات البث المباشر عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الزراعة والسياحة والملابس والرياضات الإلكترونية.

تم عقد مائدة مستديرة إعلامية في فترة ما بعد الظهر في هذا الحدث، أشار خلالها وانغ ليانغ، نائب المدير العام لمركز ابتكار المنتجات التابع لشركة Product Innovation Center، إلى ما يلي: هناك حاجة إلى أدوات جديدة إذا أردنا التفوق في المهام الزراعية الجديدة. تستخدم China Unicom Guangdong تقنيات تقطيع شبكة الجيل الخامس 5G وتقنيات القناة المزدوجة لتوفير خدمات شبكة سريعة ومستقرة للبث المباشر. "

وتابع وانغ قائلا: "بالتقدم إلى الأمام، ستقوم China Unicom بالاستفادة من التقنيات مثل 5.5G لتقوية ابتكار الشبكة وتطوير المنتجات الجديدة. سنعمل أيضًا بشكل وثيق مع شركائنا لدعم مبيعات البث المباشر للمنتجات الزراعية وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء صناعة الزراعة الأوسع."

تمثل 5.5G تحسنًا كبيرًا مقارنة بِـ 5G في العديد من الجوانب. مع 5.5G، تزيد سرعات الذروة للوصلة الهابطة من 1 جيجابايت في الثانية إلى 10 جيجابايت في الثانية، وترتفع سرعات الذروة للوصلة الصاعدة من 100 ميجابايت في الثانية إلى 1 جيجابايت في الثانية. هذه زيادة بمقدار 10 أضعاف في عرض النطاق الترددي. مع 5.5G، يستطيع المستخدمون بث المحتوى عالي الوضوح بسلاسة في أشكال ثلاثية الأبعاد وتفاعلية. كما تتيح 5.5G أيضًا، توفير ضمانات تجربة متميزة يتم تعديلها ديناميكيًا لمستخدمي البث المباشر المختلفين بناءً على احتياجاتهم المحددة. علاوة على ذلك، تضع 5.5G الأساس لخدمات المستهلك الجديدة، مثل الهواتف السحابية، والاتصالات الجديدة، والتقنية ثلاثية الأبعاد بدون نظارات..

حضر هو يينغشين، رئيس إدارة مبيعات تسويق وحلول الجيل الخامس 5G التابعة لشركة Huawei، أيضًا في هذا الحدث. وقال: "يتعمل Huawei باستمرار على الابتكار في المنتجات والتقنيات لتوسيع فوائد الجيل الخامس 5G إلى المزيد من الأشخاص، ودعم النشر التجاري لـ 5.5G. ستكون 5.5G حيوية للبنية التحتية للشبكة في عالم ذكي. ستعمل شبكة 5.5G على دفع اقتصاد البث المباشر في الصين والمساهمة في نمو الجودة في كل من المناطق الريفية وصناعة الزراعة الأوسع. كما أن لديها القدرة على تسريع الرقمنة في العديد من الصناعات الأخرى."