أدرج تقرير IDC MarketScape شركة Hitachi Energy ضمن فئة القادة في إدارة أداء الأصول لقطاع المرافق عالميًا

زيورخ، 18 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تم تصنيف Hitachi Energy، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الكهربائية، ضمن فئة القادة في تقرير IDC MarketScape: تقييم مزودي حلول إدارة أداء الأصول لشركات المرافق عالميًا (APM) 2026–2025 (الوثيقة رقم US53008225، نوفمبر 2025). قامت دراسة IDC بتقييم 12 مزودًا لحلول إدارة أداء الأصول (APM)، من خلال تحليل نوعي وكمي لقدراتهم وإستراتيجياتهم المتعلقة بعروضهم في قطاع الطاقة والمرافق.

IDC MarketScape Worldwide Utilities APM 2025-2026

وذكر تقرير IDC MarketScape: "في ظل مواجهة شركات المرافق لتحديات تقادم الأصول، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وتحديث شبكات الكهرباء، أصبحت حلول إدارة أداء الأصول (APM) عنصرًا أساسيًا لتحقيق المرونة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتقديم نتائج مستدامة عبر مختلف أنشطة المؤسسة".

وقال John Villali، المدير الأول للأبحاث في IDC Energy Insights: "إن اعتماد نهج حديث قائم على البيانات لإدارة أداء الأصول (APM) أصبح اليوم ضرورة إستراتيجية لشركات المرافق". "لقد أصبحت حلول إدارة أداء الأصول (APM) المتقدمة ركيزة أساسية في إستراتيجيات التحول الرقمي وتحول الطاقة لدى هذه الشركات. وبفضل إرثها العريق في قطاع المرافق، وحلول إدارة أداء الأصول (APM) المعززة بالذكاء الاصطناعي، وقاعدة عملائها العالمية، تتمتع Hitachi Energy بموقع قوي يمكنها من توجيه ودعم شركات المرافق حول العالم في هذا المجال الحيوي والمتطور باستمرار".

ووفقًا لتقرير IDC MarketScape: "تتمتع Hitachi Energy بخبرة قطاعية عميقة في مجال المرافق، لا سيما في قطاعي النقل والتوزيع. ويشمل عرضها في مجال إدارة أداء الأصول (APM) أكثر من 175 نموذجًا جاهزًا تغطي المحولات، وقواطع الدائرة، وأصول المحطات الفرعية".

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن: "Hitachi Energy قادرة على توفير حزمة متكاملة بالكامل تشمل إدارة أداء الأصول (APM) + إدارة الأصول المؤسسية (EAM) + إدارة الخدمات الميدانية (FSM)، مما يتيح إستراتيجية غنية بالبيانات لإدارة دورة حياة الأصول، تدعم الامتثال التنظيمي لقطاع المرافق على المستوى الإقليمي حول العالم".

قال Andy Howell، الرئيس العالمي لمجموعة منتجات البرمجيات المؤسسية في Hitachi Energy: "يسعدنا أن يتم تصنيفنا ضمن فئة القادة في مجال إدارة أداء الأصول (APM) من قِبل إحدى أبرز شركات أبحاث التكنولوجيا عالميًا". "تمتلك Hitachi Energy أكبر قاعدة أصول مُركبة في العالم ضمن قطاعي نقل وتوزيع الطاقة، وهذه الشركات نفسها تعتمد اليوم حلولنا البرمجية المتكاملة. وفي نهاية المطاف، فإن اعتراف IDC يعكس ما هو الأهم: نجاح عملائنا".

أداة Hitachi Energy APM هي حل مُصمم خصيصًا– لقطاع المرافق، حيث يجمع بين صحة الأصول، والموثوقية، والتحسين ضمن منصة متكاملة واحدة. وعند دمجها مع أنظمة إدارة الأصول المؤسسية (EAM) وأنظمة إدارة الأعمال، تتيح إنشاء حلقة تشغيل مغلقة لإدارة دورة حياة الأصول.

استنادًا إلى تراث أكثر من قرن في بناء وصيانة البنية التحتية الحيوية لنقل وتوزيع الكهرباء حول العالم — بما يشمل مكتبة تضم أكثر من 175 نموذجًا جاهزًا لأصول الشبكات — تتيح Hitachi Energy APM لشركات المرافق تحديد أولويات أعمال الصيانة المناسبة، وتقليل مخاطر الأعطال، وتحسين النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

من خلال تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسياق تشغيلي واعٍ بالشبكة، يجمع نظام إدارة أداء الأصول (APM) بين البيانات التشغيلية والتاريخية لتعزيز الموثوقية، والسلامة، وكفاءة التكلفة عبر شبكات النقل والتوزيع.

أداة Hitachi Energy APM هي جزء من مجموعة حلول Asset & Work Management التي تدعم محفظة HMAX Energy الرقمية التابعة لـ Hitachi. تُعدHMAX من Hitachiمجموعة حلول من الجيل التالي توظّف قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة ومرونة البنية التحتية المجتمعية.

لقراءة مقتطف من تقرير IDC MarketScape، فتفضل بزيارة: https://www.hitachienergy.company/qPC.

نبذة عن IDC MarketScape

نموذج تقييم الموردين IDC MarketScape مُصمم لتقديم نظرة شاملة على القدرة التنافسية لموردي التكنولوجيا والخدمات في سوق معين. وتستند هذه الأبحاث إلى منهجية تقييم دقيقة تعتمد على معايير نوعية وكمية، ينتج عنها رسم بياني موحد يوضح موقع كل مورِّد داخل السوق المستهدف. توفر أداة IDC MarketScape إطارًا واضحًا يمكن من خلاله إجراء مقارنة ذات معنى بين عروض المنتجات والخدمات، والإمكانات والإستراتيجيات، وعوامل النجاح الحالية والمستقبلية لموردي التكنولوجيا. كما يمنح هذا الإطار مشتري التكنولوجيا تقييمًا حتى 360 درجة لنقاط القوة والضعف لدى الموردين الحاليين والمحتملين.

نبذة عن Hitachi Energy

شركة Hitachi Energy هي شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الكهربائية، تعمل على تمكين مستقبل طاقة مستدام من خلال تقنيات مبتكرة لشبكات الكهرباء، مع كون الرقمنة في صميم حلولها. يعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص على تقنياتنا لتشغيل حياتهم اليومية. بخبرة تمتد لأكثر من قرن في ابتكار التقنيات الحيوية بالغة الأهمية مثل الجهد العالي، والمحولات، والأتمتة، وإلكترونيات القدرة، نعمل على مواجهة أكثر تحديات الطاقة إلحاحًا في عصرنا — تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد بشكل غير مسبوق على الكهرباء، مع إزالة الكربون من أنظمة الطاقة. من خلال قاعدة تركيبات تشغيلية واسعة لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة، نتعاون في الابتكار ونبني شراكات طويلة الأمد عبر قطاعات المرافق، والصناعة، والنقل، ومراكز البيانات، والبنية التحتية. يقع مقر الشركة الرئيسي في سويسرا، ويعمل بها أكثر من 50,000 شخص في 60 دولة، وتحقق إيرادات تقارب 16 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن .Hitachi, Ltd

من خلال أعمالها في مجال الابتكار الاجتماعي (SIB)، التي تجمع بين تقنيات المعلومات (IT)، والتكنولوجيا التشغيلية (OT)، والمنتجات، تسهم Hitachi في بناء مجتمع متناغم تتحقق فيه الموازنة بين البيئة، والرفاهية، والنمو الاقتصادي. تعمل Hitachi عالميًا عبر أربعة قطاعات رئيسية – الأنظمة والخدمات الرقمية، والطاقة، والتنقل، والصناعات المتصلة– إضافة إلى وحدة أعمال الابتكار الاجتماعي الإستراتيجية المخصصة لأنشطة النمو الجديدة. ومن خلال منصة Lumada كركيزة أساسية، تولّد Hitachi قيمة مضافة عبر دمج البيانات والتكنولوجيا والخبرة القطاعية لحل تحديات العملاء والمجتمع. بلغت إيرادات السنة المالية 2024 (المنتهية في 31 مارس 2025) نحو 9,783.3 مليار ين ياباني، وتضم الشركة 618 شركة تابعة موحدة، ويعمل لديها ما يقارب 280,000 موظف حول العالم. تفضل بزيارتنا على www.hitachi.com.

