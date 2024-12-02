أرامكو السعودية تكمل الاستحواذ على 10% في شركة هورس باورترين المحدودة

بعد توقيع الاتفاقيات النهائية في 28 يونيو 2024، أرامكو السعودية تُكمل استحواذها على حصة ملكية بنسبة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة ("هورس باورترين") بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو

تحتفظ كلٌّ من مجموعة رينو وجيلي (مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة، وجيلي للسيارات القابضة المحدودة) بحصة 45% لكلٍّ منهما في شركة هورس باورترين

يعزّز الاستثمار شراكة إستراتيجية رئيسة بين أرامكو السعودية و"هورس باورترين" من خلال الاستفادة من خبراتهما ومواردهما لمواصلة التقدم في تقنيات حلول نقل التقنية والوقود الاصطناعي ومواد التشحيم

تستند الشراكة إلى جهود البحوث والتطوير التي تجريها أرامكو السعودية في مجال حلول النقل منخفضة الكربون نسبيًا كما تهدف للإسهام في تقليل انبعاثات وسائل النقل ودعم رؤية شركة هورس باورترين لتصبح موردًا من الدرجة الأولى لتقنيات نقل الحركة وتسريع تحوّل الطاقة

الظهران, 2 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أكملت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، من خلال إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو آسيا سنغافورة بي تي إي المحدودة، شراء حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول نقل الحركة الهجين، ومحركات الاحتراق الداخلي. وتعتمد هذه الصفقة على جهود أرامكو السعودية في تطوير حلول نقل جديدة من شأنها تقليل الانبعاثات الناجمة عن وسائل النقل عالميًا.

وتأتي هذه الصفقة بعد التوقيع على اتفاقيات نهائية في يونيو 2024، واكتمال الموافقات التنظيمية المعمول بها. ويستند استثمار أرامكو السعودية إلى تقييم مؤسسي لشركة هورس باورترين المحدودة بقيمة 7.4 مليار يورو. وستحتفظ مجموعة رينو وجيلي (مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة، وجيلي للسيارات القابضة المحدودة) بنسبة 45% من الأسهم لكلٍّ منهما.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "تتطلب معالجة انبعاثات النقل مجموعة واسعة من الأساليب التي تضع في الاعتبار طبيعة تنوّع أسطول المركبات عالميًا، والتباين الواسع للبُنى التحتية الأساسية لقطاع النقل، والاحتياجات المحددة لسائقي السيارات في مختلف البلدان. إننا نسعى في أرامكو السعودية إلى الوصول للعديد من الحلول المبتكرة المحتملة بدءًا من الوقود الاصطناعي منخفض الكربون إلى محركات الاحتراق الداخلي أكثر كفاءة، حيث ندرس الفرص التي يمكنها إحداث فرق في هذا الشأن. ويعتمد استثمارنا في شركة هورس باورترين المحدودة على أبحاثنا وجهود التطوير المكثفة التي نجريها في هذا المجال. ونهدف من خلال توحيد جهودنا مع شركتين رائدتين عالميًا في صناعة السيارات إلى الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قُدمًا بحلول النقل منخفضة الانبعاثات".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هورس باورترين المحدودة، ماتياس جيانيني: "نحن سعداء بإكمال أرامكو السعودية استثمارها في شركة هورس باورترين. إذ أن الخبرة التي تتمتع بها أرامكو السعودية في مجال الوقود البديل والوقود الاصطناعي تجعلها شريكًا مثاليًا لنا لتقديم حلول نقل حركة متطورة ومنخفضة الانبعاثات نسبيًا. ومن خلال تعزيز ريادتنا التقنية عبر هذه الشراكة، ستصبح شركة هورس باورترين المحدودة شريكًا أكثر قيمة للعلامات التجارية للسيارات التي تتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا وبصمتنا الإنتاجية العالمية".

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لأعمال المنتجات العالمية لشركة لفالفولين جمال المعشر: "بصفتنا شريكًا فنيًا وموردًا لشركة هورس باورترين المحدودة، فإننا نتطلع إلى تطبيق خبرات أعمال فالفولين العالمية التي تزيد عن 150 عامًا في مجال السيارات ونهجها في ابتكار وتطوير حلول جاهزة لمستقبل تقنيات محركات الاحتراق الداخلي والوقود ومواد التشحيم. وتسند شراكتنا الجديدة هذه مع هورس باورترين المحدودة، وأرامكو السعودية إلى تاريخ راسخ من شراكتنا في فالفولين مع مصنّعي المعدات الأصلية. ومن خلال التعاون المشترك، فإننا نساعد في تشكيل الجيل القادم من وسائل النقل".

ومن المتوقع أن يسرّع استثمار أرامكو السعودية من جهود هورس باورترين لتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي ومجموعات نقل الحركة الهجينة، إلى جانب التقنيات التكميلية مثل حلول الوقود البديل والهيدروجين. وكجزء من الصفقة، ستتعاون أرامكو السعودية وشركتها التابعة، أعمال المنتجات العالمية لفالفولين، مع هورس باورترين في مجال الابتكارات في تقنيات محركات الاحتراق الداخلي والوقود ومواد التشحيم.

وبفضل تقنياتها الرائدة وقدراتها التصنيعية العالمية ووفوراتها الاقتصادية، ستعمل هورس باورترين على تعزيز القيمة لمجموعات السيارات والنقل في أنحاء العالم. وتطمح الشركة إلى أن تصبح شريكًا متميزًا في مجال حلول نقل الحركة الهجين ومحركات الاحتراق الداخلي المتطورة والتي من شأنها أن تساعد في تقليل انبعاثات المركبات عالميًا.

يتألف مجلس إدارة هورس باورترين المحدودة الحالي من سبعة أعضاء:

ثلاثة مديرين من جيلي: دانيال دونغوي لي (نائب رئيس مجلس إدارة جيلي للسيارات والرئيس التنفيذي لشركة جيلي القابضة) سيصبح رئيس مجلس الإدارة، و جيري غان (الرئيس التنفيذي لمجموعة جيلي للسيارات) وآندي آن (رئيس جيلي القابضة ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيلي للسيارات).

ثلاثة مديرين من مجموعة رينو: فرانسوا بروفوست (رئيس المشتريات والشراكات والشؤون العامة في مجموعة رينو)، تييري شارفيت (الرئيس التنفيذي للصناعة والجودة في مجموعة رينو) و دينيس لو فوت (الرئيس التنفيذي في داسيا وكبير مسؤولي سلسلة التوريد في مجموعة رينو).

مدير واحد من أرامكو السعودية: الأستاذ علي المشاري (النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني).

حقائق عن هورس باورترين المحدودة:

17 مصنعًا عالميًا

10 عملاء صناعيين في 130 دولة، بما في ذلك مصنّعي السيارات

5 مراكز للبحوث والتطوير

حوالي 19,000 موظف

إستراتيجية تركّز على الصين وأوروبا وأمريكا اللاتينية

من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين وحدة نقل حركة سنويًا

تغطية جميع أنواع حلول نقل الحركة - الهجينة الكاملة، والهجينة القابلة للشحن طويلة الأمد، ومحركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود البديل مثل: الإيثانول، والميثانول، والغاز المُسال، والغاز الطبيعي المضغوط، والهيدروجين، وغيره.

@saudi_aramco

عن هورس باورترين:

هي شركة عالمية رائدة في حلول مجموعة نقل الحركة الهجينة والاحتراق الداخلي. من خلال قسميها هورس وأوروباي2، ومقرها في لندن، المملكة المتحدة، توظف الشركة 19000 شخص حول العالم عبر 17 مصنعًا وخمسة مراكز للبحوث والتطوير. أنُشئت هورس باورترين رسميًا في 31 مايو 2024 وقُسمت حصص الملكية بالتساوي بين مجموعة رينو وجيلي. ww.horse-powertrain.com

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

عن مجموعة رينو:

تتصدر مجموعة رينو طليعة مجال النقل الذي يعيد اكتشاف نفسه. وبفضل تحالفها مع نيسان وميتسوبيشي موتورز، وخبرتها الفريدة في مجال الكهربة، تضم مجموعة رينو أربع علامات تجارية تكميلية – رينو، وداريا، وألباين، وموبيليز - تقدم حلول نقل مستدامة ومبتكرة لعملائها. تأسست المجموعة في أكثر من 130 دولة، وباعت 2.235 مليون مركبة في عام 2023. وتوظف أكثر من 105000 شخصًا لتحقيق هدفها الدائم، وهو تقريب المسافات بين الناس. لدى مجموعة رينو التزام بالاستعداد لمواجهة تحديات الطريق والمنافسة، والتحول الطموح الذي من شأنه أن يولّد القيمة. من خلال التركيز على تطوير تقنيات وخدمات جديدة، فضلًا عن مجموعة جديدة من المركبات الأكثر تنافسية وتوازنًا. وتماشيًا مع التحديات البيئية، فإن طموح المجموعة هو تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2040. www.renaultgroup.com

عن مجموعة جيلي القابضة:

(جيلي القابضة) هي مجموعة سيارات عالمية تمتلك العديد من العلامات التجارية للسيارات المعروفة عالميًا، مع أعمال تمتد عبر سلسلة القيمة للسيارات، من البحث والتطوير والتصميم إلى الإنتاج والمبيعات والصيانة. تأسست شركة جيلي القابضة عام 1986 على يد إريك لي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، وأطلقت أعمالها في مجال السيارات عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي الآن في هانغتشو، الصين. تدير جيلي القابضة اليوم عددًا من العلامات التجارية بما في ذلك جيلي أوتو، ولينك آند كو، وزيكر، وجيومتري، وفولفو كارز، وبوليستار، ولوتس، وشركة لندن للسيارات الكهربائية، وفاريزون أوتو، وكاو كاو موبيليتي. باعت جيلي القابضة ما يقرب من 2.8 مليون سيارة في عام 2023، حيث بلغت مبيعات فولفو كارز 708,716 وحدة على مستوى العالم، وأبلغت شركة جيلي أوتو جروب المدرجة في هونج كونج عن مبيعات بلغت 1,686,516 وحدة. توظف مجموعة جيلي القابضة أكثر من 130 ألف موظف على مستوى العالم، وأُدرجت ضمن قائمة فورتشن جلوبال 500 خلال السنوات العشر الماضية. لمزيد من المعلومات حول مجموعة جيلي القابضة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي على www.zgh.com

عن شركة جيلي القابضة للسيارات المحدودة:

شركة جيلي القابضة للسيارات المحدودة (المشار إليها باسم "الشركة" والشركات التابعة لها، ويشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") (رمز بورصة هونج كونج: 175) هي شركة تصنيع سيارات، تركز على تطوير وتصنيع وبيع سيارات الركاب. تبيع المجموعة معظم منتجاتها في السوق الصينية كما وسعت على مدى السنوات القليلة الماضية مبيعاتها من خلال التصدير إلى دول أخرى. تمتلك المجموعة قواعد إنتاج في أجزاء مختلفة من البر الرئيسي للصين ولديها أكثر من 60.000 موظف. الشركة مدرجة في المجلس الرئيسي لبورصة هونج كونج المحدودة ("SEHK") وكانت مكونة من مؤشر هانغ سنغ منذ عام 2017. المساهم المسيطر في الشركة هو مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة.

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