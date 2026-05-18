أرامكو السعودية و"باسكال" تدشنان أول حاسوب كمي في المملكة وأول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط

الظهران, 18 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، بالشراكة مع "باسكال"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، اليوم، تدشين أول حاسوب كمي في المملكة.

وكشفت أرامكو السعودية و"باسكال" كذلك عن أول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط، مما يدعم بناء الخبرات على النطاق الإقليمي، وتسريع تطوير التطبيقات الكمية في قطاعات الطاقة، والمواد، والصناعة.

Aramco Executive Vice President of Technology and Innovation, Ahmad O. Al Khowaiter and Pasqal CEO, Wasiq Bokhari, at the launch of Saudi Arabia’s first Quantum Computer and the Middle East’s first commercial Quantum Computing as a Service (QCaaS) platform

ويُعد نظام تقديم خدمات الحوسبة الكمية إنجازًا في مسيرة التطوّر التقني بالمنطقة، حيث يُمكّن العملاء المحتملين من الوصول عن بُعد إلى الحوسبة السحابية. ويقع هذا الحاسوب في مركز بيانات أرامكو السعودية بالظهران، ويوفر للعملاء وصولًا فوريًا وسريعًا إلى أجهزة الحوسبة الكمية عبر منصة سحابية آمنة، ما يُساعدهم على مواجهة التحديات الصناعية المعقدة.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "يعود الفضل، من بعد الله، في تحقيق هذا الإنجاز المهم في المجال الكمي إلى الكفاءات الوطنية من الباحثين والمهندسين والعلماء. ومن خلال الاستثمار في التدريب والبحث المشترك، فإننا نعمل على بناء قدرات عالمية المستوى في تقنيات الكم في المملكة، بما يسهم في تمكين الجيل المقبل لحلول الطاقة، وتسريع تطوير أنواع الوقود منخفض الكربون، وتحسين إدارة المكامن وتعزيز سلاسل الإمداد. ولذلك، سيكون هذا الإنجاز حافزًا لاقتصاد قائم على الابتكار، مستحدثًا وظائف مؤثرة تؤهل شبابنا لمستقبل مشرق بما يدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة باسكال، السيد واسيق بخاري: "لا تكتفي أرامكو السعودية بمواكبة مستقبل الحوسبة الكمية، بل تؤدي دورًا محوريًا في رسم ملامحه بصفتها شركة رائدة عالميًا. ويُعد هذا التدشين دليلًا على أن التحديات الصناعية الأكثر تعقيدًا في العالم يتم الآن التصدّي لها باستخدام المعالجات الكمية والبرمجيات والحلول المختصة التي تقدمها باسكال. وبالنسبة لنا، فإن استخدام نظامنا في العمليات الحيوية لأرامكو السعودية، مع إتاحته أيضًا للشركات ومجتمع البحث العلمي في المنطقة هو جزء من مهمتنا الأساسية، وهي: تمكين الحوسبة الكمية العملية والآمنة على نطاق واسع اليوم".

وتعمل شركة باسكال على تصميم وتصنيع أجهزة عالية الأداء وبرامج جاهزة للعمل على الحوسبة السحابية منذ عام 2019، بهدف معالجة التحديات المعقدة في مجالات التحسين والمحاكاة والذكاء الاصطناعي. وقد تم استخدام وحدة المعالجة الكمية لأول مرة في نوفمبر 2025، وهي تعمل بتقنية الذرات المحايدة وتتحكم في 200 كيوبت قابل للبرمجة. ويُعد تدشين اليوم بمثابة إعلان رسمي عن بدء تشغيلها الفعلي عبر مجموعة متنامية من حالات الاستخدام الصناعي، والتي تدعم بدورها الشركات في استكشاف وتطوير حلول معززة بتقنية الكم لمواجهة التحديات الصناعية الواقعية.

وبموجب شروط الشراكة، تعمل أرامكو السعودية، بصفتها عميلًا أساسيًا، على المضي قُدمًا في خطط تطوير خارطة طريق لحالات استخدام وحدة معالجة كمية جاهزة للإنتاج، مما يُسهم في تسريع تطوير الحلول الكمية الهجينة لبرامجها في مجالات الطاقة والمواد والأعمال الصناعية. وقد تتمكن الجهات الخارجية الأخرى، بما في ذلك مراكز الأبحاث والجامعات والشركات، من استخدام منصة باسكال السحابية للوصول إلى أحد أجهزة الحوسبة الكمية القليلة الموجودة في العالم.

وقد استثمرت واعد فنتشرز، الذراع المحلي لأرامكو السعودية لاستثمار رأس المال الجريء، في باسكال لأول مرة في يناير 2023، مما عزز الجهود الرامية إلى توطين التقنيات الكمية المتقدمة، وتسريع تطوير المنظومة الكمية الإقليمية. ومنذ ذلك الوقت، تعمل أرامكو السعودية وباسكال على بناء برنامج كمي منظم يستهدف معالجة التحديات التشغيلية عالية القيمة عبر مسارات عمل متعددة، حيث يمكن للأساليب الكمية الهجينة أن تفتح آفاقًا تتخطى قدرات الحوسبة التقليدية، وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الحوسبة الكمية، وإتاحتها على مستوى المنطقة. وتشمل مسارات عمل أرامكو السعودية تحسين الخدمات اللوجستية للموانئ، وتحسين تخزين ثاني أكسيد الكربون، وتحديد مواقع الآبار، وجدولة منصات الحفر.

شرح الصورة:

النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر، والرئيس التنفيذي لشركة باسكال، واسيق بخاري، خلال تدشين أول حاسوب كمي في المملكة وأول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالمhttps://www.aramco.com/ar .

عن باسكال (Pasqal):

تُعدّ شركة باسكال (Pasqal) من الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحوسبة الكمية العملية على نطاق واسع، مستخدمةً تقنية الذرات المتعادلة وبرمجيات متخصصة موجهة لقطاعات الصناعة والعلوم والجهات الحكومية. ومنذ تأسيسها في عام 2019، استثمرت باسكال في أبحاث حائزة على جائزة نوبل لتطوير أنظمة كمية عالية الأداء وبرمجيات جاهزة للحوسبة السحابية، مصممة لمعالجة التحديات المعقدة في مجالات التحسين والمحاكاة والذكاء الاصطناعي.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في فرنسا، وتوظف أكثر من 275 موظفًا، كما تخدم أكثر من 25 عميلًا وشريكًا، من بينهم أرامكو، و(CMA CGM)، و(OVHcloud)، وتاليس، و(IBM) حيث تُعد باسكال جزءًا من شبكة (IBM Quantum Network)، وسوميتومو.

وبدعم يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي كتمويل إجمالي من كبار المستثمرين الدوليين، تسعى باسكال إلى الإدراج في بورصة ناسداك بالشراكة مع شركة Bleichroeder Acquisition Corp. II ‏(Nasdaq: BBCQ)، كما تعمل على تسريع اعتماد الحوسبة الكمية القابلة للتطوير وعالية الأداء على مستوى العالم.

إخلاء المسؤولية

