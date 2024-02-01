أركتك "ARCTECH" تفوز بطلبية جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 1.7 جيجا وات بالمملكة العربية السعودية

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة, 1 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أجمع كافة الحاضرين لقمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيُر المناخي COP28 في دورته الأخيرة -والتي عٌقدت في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة- على توسيع النطاق الدولي في تطبيق حلول الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة توليد الطاقة المتجددة، واعدين بمستقبل موجه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. وقد قامت شركة أركتك "ARCTECH" -كونها إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول التتبع الشمسي في سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بالطاقة النظيفة- بوضع نفسها في مكانة استراتيجية هامة على الصعيدين الوطني والعالمي، وذلك من خلال توريدها للعديد من المشاريع العالمية. وقد دخل مشروعيها الرأس "AR Rass2" بقدرة 1.3 جيجاوات و الكهفة "Al KAHFA" بقدرة 408 ميجاوات في المملكة العربية السعودية بالفعل حيذ التنفيذ، وهو الأمر الذي يساهم في عملية التحول السريع إلى الطاقة النظيفة في المنطقة.

Arctech Signing the 1.7GW Order Agreement with L&T

كما يعتمد كل من مشروعي الرأس "AR Rass2" و الكهفة "Al KAHFA" على نظام التتبع الشمسي سكاي لاين 2 "SkyLine II"، والذي يُعد نظاماً رائداً من شركة أركتك "ARCTECH"، وهو الأمر الذي يقلل بالفعل من تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية، مما يضمن تحقيق أرباح مرتفعة في توليد الطاقة.

ويتميز نظام سكاي لاين 2 "SkyLine II" بآلية دفع متعددة النقاط ومتزامنة، مما يساهم في ارتفاع سرعات الرياح التشغيلية والتي تصل إلى 22 متر/ الثانية. كما أن نظام سكاي لاين 2 "SkyLine II" مزود بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، مما يترتب عليه زيادة في انتاج الطاقة بنسبة تقترب من 8%، وهو الأمر الذي يعزز الجانب الاقتصادي للمشروع.

فضلا عن ذلك، يسمح تصميم "SkyLine II" المرن والقابل للتعديل بإمكانية التوسع بسهولة ضمن نظام واحد، وذلك من خلال تصميمات متماثلة من حيث تصميم وترتيب الأعمدة، مما يحسن من كفاءة استخدام المساحات الخاصة بالمحطات، والذي يؤدي بشكل مباشر إلى تقليل التكاليف. وقد قامت شركة Arctech، منذ بدء عملياتها بالمملكة العربية السعودية في عام 2017، ببناء قدرة شاملة لسلاسل الإمداد والتوريد بالمملكة، وذلك لضمان التسليم في الوقت المناسب.

ويُعد كل من مشروعي الرأس 2 "AR Rass2" و الكهفة "Al KAHFA" أول تعاون بين شركتي أركتك "ARCTECH"، وشركة L&T وهي الشركة الرائدة عالميا في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء"EPC". بفضل خبراتها الواسعة -أركتك- في مجال البنية التحتية الخاصة بمجال الطاقة، واستنادا إلى التطورات الأخيرة في مجال الطاقة المتجددة، فقد وقع اختيار شركة L&T على شركة أركتك "ARCTECH" من أجل الظفر بحلولها المتميزة التي تضمن انخفاض التكاليف والتسليم الموثوق به من خلال سلاسل الإمداد التوريد المحلية، وهو الأمر الذي يضع أساسات تعميق التعاون فيما بينهم.

وتُظهر اتفاقية التعاون هذه المزايا التنافسية لشركة "ARCTECH" في سوق المملكة العربية السعودية منذ دخول الشركة إليه في عام 2017. هذا وقال السيد "Zhou Shijun"، نائب الرئيس الأول لشركة "ARCTECH": "إن مشروعي الرأس2 "AR Rass2" والكهفة "Al KAHFA" يمثلان نقطة انطلاق جديدة لتعزيز استراتيجية التوطين التي تنتهجها الشركة للمساهمة المستمرة والفعالة في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط".

وبصفتها إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تتبع الطاقة الشمسية، فقد أنشأت شركة أركتك "ARCTECH" شبكة مبيعات شاملة وشبكات توصيل فعّالة ومتطورة في جميع أنحاء العالم، مما يعزز من قدرات الشركة في خدمة الأسواق والعملاء المستهدفين.

وفي ذات الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد Cai Hao، قائلًا: "تهدف شركتنا "ARCTECH" إلى تحسين عقلية التطوير لديها الخاصة بقيمة العملاء، وذلك من خلال ابتكارات ذات جودة عالية خلال مراحل دورة حياة المنتج، ويمكن ذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات متميزة مدمجة في سلاسل قيمة العملاء، فإننا نسعى جاهدين لكسب ثقة العملاء من أجل المساهمات المتبادلة في التنمية العالمية. التنمية منخفضة الكربون."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2308772/Arctech_Signing_the_Agreement_with_L_T.jpg