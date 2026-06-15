أركتك تحتل المركز الثاني عالميًا بين مورّدي متتبعات الطاقة الشمسية للعام الثاني على التوالي، وتحتفظ بالصدارة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

كونشان، الصين, 15 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت أركتك، الرائدة عالميًا في أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الذكية، أنها صُنّفت ثاني أكبر مورّد لمتتبعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير سوق متتبعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 2026 الصادر حديثًا عن S&P Global Energy.

في عام 2025، استحوذت أركتك على 12.1 بالمئة من السوق العالمية لمتتبعات الطاقة الشمسية، وبلغ إجمالي شحناتها 16 غيغاواط، مع احتفاظها بالمركز الأول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

آفاق نمو السوق العالمية

Arctech Secures Global No. 2 in Solar Trackers and Retains Top Position in EMEA

شهد سوق أنظمة تتبع الطاقة الشمسية العالمي نمواً مستقراً خلال عام 2025، إذ بلغ إجمالي الشحنات 133 غيغاواط، بزيادة 19 بالمئة مقارنة بعام 2024. قفزت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 49 بالمئة لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 26 غيغاواط، فيما وصلت أوروبا إلى 25 غيغاواط، مدفوعة بنمو قوي في إيطاليا ورومانيا. تتوقع S&P Global Energy أن تتجاوز الشحنات العالمية لمتتبعات الطاقة الشمسية 160 غيغاواط بحلول عام 2030.

ريادة أركتك الإقليمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أصبحت أركتك المورّد الأول بحصة سوقية بلغت 22.6 بالمئة، مسجلةً أكبر نمو في الشحنات على مستوى المنطقة. يتجلى حضور الشركة القوي في تصدّرها السوق في المملكة العربية السعودية بحصة تبلغ 53.6 بالمئة، وفي الإمارات العربية المتحدة بحصة تبلغ 54.1 بالمئة. كما اكتسبت أركتك زخمًا متناميًا في الأسواق الأوروبية، عبر فوزها بمشاريع رئيسية في اليونان وإيطاليا ودول أخرى. في أفريقيا، رسخت أركتك أيضًا حضورًا متناميًا في جنوب أفريقيا ومصر وأسواق أخرى، وستواصل توسيع حضورها في أنحاء القارة.

عرض بارز مرتقب

خلال معرض SNEC 2026 للطاقة الكهروضوئية، المقرر انعقاده في شنغهاي من 3 إلى 5 يونيو، ستكشف أركتك عن حلول التثبيت الذكي لركائز الأنظمة الكهروضوئية وحلول التركيب الآلي الجديدة، إلى جانب عرضها «Tracker+» و«Green Power+» اللذين يغطيان مختلف السيناريوهات. تتضمن «Tracker+» نظام SkyLine II الذكي للتتبع الشمسي لجميع التضاريس، ونظام SkyFlex للتركيب بالكابلات، والروبوت الذكي لتنظيف الألواح الشمسية StarShine I، بينما تشمل «Green Power+» أنظمة تخزين الطاقة ArcBank وArcTank، وحل ArcTrack للشبكة الصغيرة المتنقلة للتتبع الشمسي والتخزين، والطاقة الخضراء المتكاملة مع المباني.

نبذة عن أركتك

تُعدّ أركتك مزوّدًا رائدًا عالميًا لأنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الذكية.

لمزيد من المعلومات عن أركتك، يُرجى زيارة: https://en.arctechsolar.com/

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