أركتك "Arctech" تقوم بغزو سوق الطاقة بـ إسرائيل لأول مرة بمشروع للطاقة الشمسية بقدرة 11.457 ميجا واط

كيسوفيم، إسرائيل، 18 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ - تستعد شركة أركتك - وهي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية (BIPV) والهياكل الثابتة - لتوريد أحدث أنظمة التتبع الشمسي خاصتها والمعروف باسم "SkyLine II" بقدرة تبلغ 11.457 ميجاوات لتتبع الطاقة الشمسية وذلك لصالح شركة "Nextcom Ltd" في إسرائيل، مما يمثل أول مشروع خاص بالشركة يعمل بأنظمة التتبع الشمسي هناك، كما يُعد إنجاز آخر في سوق الشرق الأوسط.

Arctech SkyLine II

تعمل إسرائيل على زيادة الطاقة المُستخدمة عن طريق مصادر الطاقة المتجددة حيث تطمح إلى انتاج 30% من إجمالي الطاقة المتولدة هناك عن طريق الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030 - أي ما يعادل تقريبًا بناء ما يقرب من 12 جيجاواط من محطات الطاقة الشمسية، والتي تعد مصدر الطاقة المتجددة الرئيسي الذي طورته هذه الدولة المشمسة.

الموارد الكهروضوئية في الشرق الأوسط كبيرة، كما أن طاقة الإشعاع الشمسي بالمنطقة مرتفعة جدًا في جميع المناطق تقريبًا. ويبلغ إجمالي الإشعاع الشمسي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة 7920 ميجا جول/متر مربع، ومقدار الاستغلال التقني حوالي 2708 تيراواط·ساعة. كما يبلغ إجمالي الإشعاع الشمسي السنوي في إسرائيل 8640 ميغا جول/متر مربع، ومقدار الاستغلال التقني حوالي 318 تيراواط·ساعة. يبلغ إجمالي الإشعاع الشمسي السنوي في الأردن حوالي 9720 ميجا جول/متر مربع، ومقدار الاستغلال الفني حوالي 6434 تيراواط·ساعة. وكما تُعد تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية هي أنسب أنواع الطاقات المتجددة التي يمكن استغلالها في الشرق الأوسط بلا شك.

وفقًا لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)، تبلغ القيمة الحالية لسوق الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 20 مليار دولار. كما يُظهر أحدث تقرير صادر عن APRICORP أنه بحلول عام 2030، ستصل قيمة قطاع الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستوى تريليون دولار.

تمتلك أركتك "Arctech" سلسلة مميزة من ملفات مشروعات التتبع الشمسي في المنطقة، بما في ذلك مشروع IBRI II بقدرة 607 ميجاوات في عُمان ومشروع الظفرة PV2 بقدرة 2.1 جيجاوات في أبوظبي من بين أمور أخرى، وقد أنشأت الشركة فروعًا في المملكة السعودية العربية والإمارات العربية المتحدة لتعميق توطين الشركة بالمنطقة وتقديم الخدمات المخصصة للعملاء الإقليميين.

وعلي صعيد آخر فقد قامت أركتك "Arctech" بعقد شراكة مع أكبر الشركات العالمية الخاصة بتصنيع المعدات وذلك لتعزيز وتنويع سلسلة التوريد العالمية. في هذا المشروع، قامت أركتك "Arctech" بتصنيع المواد والمنتجات الخاصة بالمشروع وذلك بأقرب موارد سلاسل الإمداد و التوريد بالمنطقة حتي يتم استيفاء التسليم في الموعد المحدد مع العميل.

وقد أدى التقدم السلس للمشروع إلى التعريف بالشركة في السوق الإسرائيلي وتزويدها بالقدرة على تصميم منتجات تتوافق مع السياسات المحلية. في معرض "Intersolar Europe 2023" في يونيو/حزيران قامت أركتك "Arctech" عددًا كبيرًا من العملاء الإسرائيليين، بما في ذلك Enlight وC-nergia. كما نعتقد أن Arctech ستتفاوض بشأن المزيد والمزيد من المشاريع الإسرائيلية في المستقبل القريب والبعيد.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2145914/Arctech_SkyLine_II.jpg

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