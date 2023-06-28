أركتك "Arctech Solar" تعرض محفظة منتجاتها وابتكاراتها الشاملة بالمعرض الأوروبي انتر سولار 2023 "Europe Intersolar 2023"

ميونيخ، 28 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- قامت شركة أركتك "Arctech" - وهي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية (BIPV) والهياكل الثابتة - بعرض أحدث التطورات في القطاعات التجارية والصناعية (C&I) وكذا قطاع الطاقة، والتي تلبي الاحتياجات وتتماشي مع السيناريوهات المختلفة، كان ذلك في معرض انتر سولار أوروبا 2023 "3Intersolar Europe 202" الذي عُقد بمدينة ميونخ بألمانيا.

The Arctech Team at Intersolar Europe 2023 The Arctech Team Having Lively Discussions with Clients

خلال المعرض، قامت أركتك "Arctech" بإرسال مجموعة من أفضل خبرائها المختصين، والتي بلغ عددها 17 شخصا بما في ذلك أعضاء فريق البحث والتطوير، وفريق أبحاث مختبرات تأثير الرياح، والمهندسين التقنيين، وكذلك المبيعات والتسويق ومهندسي خدمات ما بعد البيع، إلخ.

كما أنه أثناء انعقاد المعرض بمدينة ميونخ، قامت أركتك "Arctech" بعرض أحدث أنظمة المتتبعات أحادية المحور خاصتها والمعروف باسم سكاي لاين 2 "SkyLine II"، كما قام فريق خبراء أركتك "Arctech" بعرض كافة أنظمة ومنتجات الشركة في مجال أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية (BIPV) والهياكل الثابتة.

وقد قام فريق أركتك "Arctech" المشارك في المعرض بعقد اجتماعات مثمرة وفعالة مع أكثر من 30 عميلا وشريكا، علي سبيل المثال لا الحصر شركة Juwi و Shell و IM2 و CPP، كما قامت أركتك "Arctech" بمشاركة اختراعاتها وخدماتها المتطورة والحديثة أثناء انعقاد الاجتماعات مع الشركات الأخرى. وجدير بالذكر أن قام الجناح الخاص بأركتك "Arctech" باجتذاب أكثر من 600 زائر خلال فترة المعرض.

وقد تناول بيدرو ماجالايس، المدير العام لمنطقتي الإتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، أهمية السوق الأوروبية قائلا: "إن معرض انتر سولار "Intersolar" يُعد أحد أهم المعارض في مجال الطاقة، ولم تفوت أركتك "Arctech" أبدًا أي من معارض انتر سولار "Intersolar" في ميونيخ حتى خلال تداعيات كوفيد العام الماضي، ويُعد المعرض منصة رئيسية لعرض حلولنا الشاملة لأنظمة تتبع الطاقة الشمسية والهياكل الثابتة ".

كما أضاف: "أن أركتك "Arctech" تقوم بوضع الإستراتيجيات اللازمة لتقييم الوضع الحالي الخاص بنا في السوق الأوروبية، والآن نقوم بدراسة الأسواق بتعمق أكثر مثل إسبانيا ونقوم بشكل استباقي بتحركات كبيرة في أوروبا الشرقية، إيطاليا، اليونان وغيرها."

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