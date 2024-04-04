أركتك تحقق فوزا جديدا في الربيع - تفوز أركتك بمشروع "منح 1" للطاقة الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات في سلطنة عمان

كونشان، الصين،4 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- وقعت Arctech مؤخرًا على عقد لمشروع محطة الطاقة منح 1 بقدرة 500 ميجاواط في عُمان، عقب نجاحها في الفوز بمشروع منح 2 الخاص بالطاقة الشمسية بقدرة 588 ميجاواط في عُمان في وقت سابق من 2023. هذا الفوز المتتالي بالمشاريع يسلط الضوء على حلول أركتك "Arctech" المخصصة والمصممة لمناطق الصحراء في الشرق الأوسط وعلى قدراتها التنافسية العالمية.

500MW Manah I PV Project Signing Ceremony at Arctech Headquarters

مع النمو السريع في الطلب على الطاقة في عُمان خلال السنوات الأخيرة، تخطط الحكومة لتحقيق استهلاك الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول 2030 ورفع النسبة إلى ما بين 35% و 39% بحلول عام 2040. مشاريع منح 1 ومنح 2 هما أحد المفاتيح لتسريع تحول الطاقة في عُمان وهما يُعدان ممارسة مهمة لـشركة أركتك "Arctech" لمتابعة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

يقع مشروع منح 1، الذي ينتج قدرة 640 ميجاواط، في محافظة الداخلية بسلطنة عُمان. تتأثر المنطقة بالمناخ الصحراوي الاستوائي، حيث تتعرض المنطقة لأحوال جوية قاسية مثل الأمطار الغزيرة، والرياح القوية، والعواصف الرملية. حيث تحتاج التضاريس المعقدة ذات المنخفضات لمتطلبات عالية خاصة باستقرار المتتبعات وقدرتها على التكيف مع التضاريس.

كما أنه سيتم إمداد المشروع بالمتتبع الرائد سكاي لاين 2 "Skyline II". بفضل آلية الدفع متعددة النقاط وأنبوب العزم الثلاثي المصمم بشكل D والمسجل كبراءة اختراع، يقوم النظام سكاي لاين 2 "Skyline II"بتعزيز استقرار النظام تحت أحمال الرياح الصحراوية بشكل كبير. وتصل سرعة تخزين الرياح للمتتبع إلى 22 متر في الثانية. في الوقت نفسه، يسمح أنبوب العزم المستقر للغاية بمسافة بينية للأعمدة تصل إلى 10 متر، مما يقلل كميات الأعمدة بحوالي 20% والذي بدوره يقوم بتخفيض تكاليف الأعمال المدنية.

ولتعزيز قابلية تكيف النظام وكفاءة توليد الطاقة، قدمت أركتك "Arctech" تصميمات لحلول مخصصة ومركزة تلبي احتياجات العميل ومُحسنة لاحتياجات مشروع منح 1.

وبخصوص للتضاريس المتموجة ذات المنخفضات، تم تخصيص أربع ارتفاعات مختلفة للوحدات لتتناسب بشكل أفضل مع تضاريس الموقع. ولزيادة عائدات الطاقة، يقوم الدمج بين المتتبع وتصميم الوحدات ثنائي الوجه بخلق تأثيرا تآزرياً 1+1>2. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتحسين قدرة التحمل الخاصة بالمدادات وذلك لتوافق أفضل مع روبوتات التنظيف، مما يقلل من خسائر التلوث ويعزز أداء توليد الطاقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2374279/500MW_Manah_I_PV_Project_Signing_Ceremony_Arctech_Headquarters.jpg