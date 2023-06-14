أركتك تُبرم صفقتين جديدتين في السوق الهندية لتوريد أنظمة التتبع أحادية الصف "1P" بإجمالي 662 ميجا وات

مومباي، الهند وشانغهاي, 14 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت أركتك "Arctech" -وهي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية (BIPV) والهياكل الثابتة- أنها تستعد لتوريد نظام التتبع الشمسي سكاي لاين 2 "SkyLine II" لمشروعين بالهند وذلك بقدرة إجمالية تصل إلى 662 ميجا وات، وقد أبرمت أركتك "Arctech" هاتين الصفقتين مع شركاءها الإستراتيجيين بالبلاد.

Arctech signs 242 MW project in India with Sterling & Wilson Arctech 420 MW Contract Signing Ceremony with Torrent Power ( Left: Mr. LN Lalwani, Executive Officer of Torrent Power. Right: Gail Chen, GM of EAI at Arctech and CEO of Jash Energy)

يقع المشروع الأول بمنطقة راجستان وذاك بطاقة إجمالية 242 ميجا وات وهو مشروع خاص بشركة سترلنج آند ويلسون "Sterling & Wilson"، وهناك قد أبرمت أركتك "Arctech" من قبل صفقة لتوريد أحد أنظمة التتبع الشمسي أحادية الصف خاصتها والمعروف باسم "سكاي لاين – SkyLine" بطاقة إجمالية 1.7 جيجا وات في عام 2021. وفي نهاية عام 2022، أصبحت راجستان أكبر مناطق الهند امتلاكاً لمصادر الطاقة المتجددة بإجمالي قدرة تصل إلى 19 جيجا وات. وكما تُعد هذه الصفقة هي التعاون الثالث من نوعه بين شركتي أركتك "Arctech" وسترلنج آند ويلسون "Sterling & Wilson" بعدما كانا قد أتما من قبل ثلاث مشاريعاً بقدرة إجمالية وصلت إلى 191 ميجا وات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال معرض "SNEC PV POWER EXPO" للطاقة الشمسية، والذي انعقد مؤخرا بشهر مايو في شنغهاي، قامت أركتك "Arctech" بالإعلان عن إبرامها صفقة أخرى مع شركت تورنت باور "Torrent Power" وذلك لتوريد نظم التتبع الشمسي سكاي لاين 2 "SkyLine II" بقدرة إجمالية 240 ميجا وات.

وتتفاني الشركة "Arctech" في تقديم المحتوي والخدمات مما يمكنها من استيعاب السوق المحلية، وهذا يُعتبر قطعا خطوة هامة لسلاسل توريد الطاقة بالسوق الهندية.

وكانت أركتك "Arctech" قد احتفلت بافتتاح أول قاعدة تصنيع مشترك لها مع شركة جاش انيرجي "Jash Energy" في أغسطس 2022 بمدينة موندرا، الهند، وذلك بسعة تصنيع سنوية تصل إلى 3 جيجا وات. حيث هناك تتمُ عملية تصنيع المكونات الرئيسية لمتتبعات الطاقة الشمسية.

ويُعتبر نظام التتبع سكاي لاين 2 -Sky line II- منتجاً رائداً يتمتع بميزة خاصة في السوق الهندية. كما تُعد أنظمة سكاي لاين 2 -Skyline II- أول المُتتبعات أحادية الصف التي تُزود بآلية دفع متعددة النقاط ومتزامنة. كما أنها تتيح إمكانية جديدة لمحطات الطاقة الشمسية باستخدام أجهزة تتبع متماثلة من حيث تصميم وترتيب الأعمدة، والتي من شأنها التغلب على الشكوك المحتمل مواجهتها في مراحل التصميم والإنشاء.

آلية الدفع المُتعددة النقاط والمتزامنة تعمل على تقوية أجهزة التتبع إلى الدرجة التي تمكن المتتبعات من نمط التخزين الخاص بالرياح عند الزاوية صفر "0 degrees"، وبالتالي تقوم بتقليل اختلاف ضغط الرياح والأحمال الخاصة بالأعمدة بين المتتبعات الخارجية والداخلية الموجودة بمحطة الطاقة الشمسية. لذلك، فإن متتبعات سكاي لاين 2 -Skyline II- تتيحُ إمكانيات جديدة والتي من خلالها يمكنُ تصميم محطات طاقة شمسية متماثلة من حيث تصميم وترتيب الأعمدة، والتي أيضا تؤدي إلى التغلب على الشكوك المحتمل مواجهتها في مراحل التصميم والإنشاء الأولية.

وقال جيل: "سوف تعمل أركتك "Arctech" على تطوير وتنمية سلسلة التوريد في السوق الهندية بأقصى ما يمكنها، كما ستعمل الشركة علي تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية وذلك استجابة فورية لمهام الحكومة الهندية بما يخص رؤيتها للوصول إلى 500 جيجا وات بحلول عام 2030"

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