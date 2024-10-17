أسمو تعزز حضورها في السعودية عبر عقد شراكات جديدة وافتتاح مقرها الرئيسي الجديد

تم توقيع 16 مذكرة تفاهم مع شركات رائدة لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والكيماويات والتكرير والصناعة والرعاية الصحية والطيران في المنطقة

أكثر من 300 مليون ريال سعودي (أكثر من 81 مليون دولار أمريكي) قيمة شراكات أسمو مع أرامكو ديجيتال وأوراكل و SAP لتطوير ورقمنة قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات في السعودية

إطلاق المقر الرئيسي الجديد في برج غرفة الشرقية بالدمام، السعودية .

الدمام، المملكة العربية السعودية, 17 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- وقعت أسمو المعروفة بشركة "عمليات إدارة الإمداد المتقدمة"، وهي مشروع مشترك بين شركتي دي أتش إل وأرامكو من خلال شركة أرامكو السعودية للتطوير، مذكرات تفاهم مع قادة الصناعة واتفاقيات شراكة مع أبرز مزودي الخدمات التكنولوجية، بهدف تعزيز رؤيتها الرامية لأن تصبح شركة رائدة في مجال سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتأتي هذه الإنجازات بعد إطلاق شركة أسمو بداية العام الجاري كمنصة رائدة لتزويد خدمات سلاسل الإمداد والمشتريات المتكاملة لقطاعات الطاقة والكيماويات والصناعة.

ASMO strengthens its presence in Saudi Arabia with new partnerships and headquarters

وباعتبارها المنصة السعودية الأولى من نوعها المزودة لخدمات المشتريات وسلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة والكيماويات والصناعة، وقعت أسمو 16 مذكرة تفاهم مع قادة الصناعة في قطاعات متعددة، بهدف استكشاف الفرص القيمة وتوفير خدمات سلاسل الإمداد المتكاملة بطرق أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت أسمو اتفاقيات بقيمة أكثر من 300 مليون ريال سعودي (أكثر من 81 مليون دولار أمريكي)، مع أرامكو ديجيتال وأوراكل وSAP بهدف تسريع التحول الرقمي و التميز في إدارة سلاسل الإمداد والمشتريات بالمملكة. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات والمذكرات في المقر الرئيسي الجديد لشركة أسمو في برج غرفة الشرقية بالدمام.

وبهذه المناسبة، أعرب سالم الهريش، رئيس مجلس إدارة أسمو عن فخره بتوقيع هذه الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة من خلال توفير منظومة سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. وأضاف: "نتطلع من خلال هذه الخطوة إلى تمكين عملائنا من التركيز على أعمالهم الأساسية والاستفادة من مستويات خدمة أفضل، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومساعدتهم على تتبع فرص النمو الواعدة واقتناصها. إن افتتاح المقر الرئيسي الجديد للشركة في برج غرفة الشرقية بالدمام، إلى جانب الشراكات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها تشكل فصلًا جوهريًا في مسيرة أسمو".

الشراكات الاستراتيجية لأسمو مع أبرز مزودي الخدمات التكنولوجية ستُمكّنها من الاستفادة من التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين خدمات سلاسل الإمداد والعمليات المالية وإدارة الموارد البشرية. وبالتعاون مع أرامكو ديجيتال وأوراكل وSAP، ستقوم أسمو بتنفيذ أنظمة تخطيط موارد المؤسسة ERP المتقدمة، وأبراج مراقبة المشتريات، والسوق الإلكتروني المتكامل لخدمة الشركات، مما يحسن من عملية اتخاذ القرارات وطرق استخدام الأصول، والكفاءة التشغيلية. وتهدف هذه الشراكات إلى تبسيط وظائف التخطيط والمشتريات، وأتمتة العمليات المالية وإدارة الموارد البشرية، وبالتالي تحسين الإنتاجية وتعزيز تجربة الموظفين.

وتهدف مذكرات التفاهم التي تم إبرامها إلى تحقيق القيمة، وتعزيز الكفاءات عبر عمليات سلاسل الإمداد وتطوير إمكانات النمو في هذه القطاعات:

في قطاعي الكيماويات والتكرير، وقعت أسمو مذكرات تفاهم مع شركة لوبريف، وشركة رابغ للتكرير (بترو رابغ) والبتروكيماويات، وشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)، وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف).

في قطاع الطاقة، تم توقيع مذكرات تفاهم مع بيكر هيوز، وكاميرون الرشيد، وهاليبرتون، و شلمبرجير الشرق الأوسط (إس إل بي)، ووذرفورد .

في قطاع التصنيع العالمي، تم توقيع مذكرات تفاهم مع آرسيلور ميتال، وشركة الجبيل لخدمات الطاقة (جيسكو)، وتيناريس، وفالوايك .

وفي قطاعي الطيران والرعاية الصحية، تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركة الأولى للطيران ومركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.

يشار إلى أن المقر الرئيسي لشركة أسمو المكون من ثمانية طوابق والحاصل على شهادة LEED، وهو قادر على استيعاب أكثر من 1200 موظف. وستركز أسمو على الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتقديم قيمة مستدامة لشركائها وعملائها، وبالتالي دفع عجلة الابتكار وتعزيز الكفاءة والاستدامة في عمليات سلاسل الإمداد والمشتريات.

وجدير بالذكر أن هذه الشراكات والاتفاقيات، سترسخ مكانة أسمو وتعزز دورها الرئيسي في إعادة تشكيل مستقبل سلاسل الإمداد والمشتريات في المنطقة. وتسعى أسمو من خلال التزامها برؤية المملكة 2030، أسمو تهدف الي إيصال قيمة استثنائية إلى عملائها وشركائها في المملكة وعلى نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا .

لمحة عن شركة أسمو

تتطلع شركة أسمو إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتخلص من الحواجز اللوجستية والمشتريات التقليدية، مما يمنح قطاعات الطاقة والكيماويات والصناعة الفرصة لتحقيق نمو استثنائي.

وتقدم الشركة، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين أرامكو السعودية ودي أتش إل، خدمات رائدة ومتكاملة في مجال سلاسل الإمداد، لخدمة العملاء في قطاعات الطاقة والكيماويات والصناعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

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