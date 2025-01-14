- نائب رئيس أرامكو للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد: الاتفاقية تعكس التزام أرامكو بدعم القدرات المحلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

- الرئيس التنفيذي لأسمو: الشراكة مع أرامكو خطوة محورية نحو بناء شبكة لوجستية متقدمة ومرنة

الظهران، المملكة العربية السعودية, 14 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أسمو، المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة دي إتش إل، بالأمس عن انطلاق عملياتها التشغيلية رسميًا، لتُسجل بذلك إنجازًا استثنائيًا بعد عام واحد فقط من تأسيسها. جاء هذا الإعلان خلال مشاركتها في منتدى ومعرض اكتفاء 2025، الذي يستضيفه مركز الظهران إكسبو، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

أسمو تعلن عن بدء تشغيل أول منشأة للتخزين واتفاقية تجارية استراتيجية مع أرامكو

وبالتزامن مع الإعلان عن انطلاق عملياتها التشغيلية، كشفت أسمو عن إبرام اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتقديم خدمات المشتريات وخدمات لوجستية متكاملة. وتمتد هذه الاتفاقية لمدة 15 عامًا. وتهدف إلى تعزيز التعاون بين أرامكو، بصفتها العميل الرئيسي، وأسمو كمزود رائد لحلول سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المتكاملة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى أسمو تقديم مجموعة شاملة من الحلول المتكاملة والمتقدمة لسلاسل الإمداد، بما في ذلك إدارة المشتريات، وتخطيط الطلب لتلبية احتياجات السوق بكفاءة، وإدارة المخزون لضمان توفر المواد بشكل مستمر. كما تشمل الخدمات المقدمة حلولًا لوجستية متطورة، إضافة إلى خدمات التخزين وإنشاء مراكز لوجستية. وستوفر أسمو أيضًا إمكانية الوصول إلى منصة السوق الإلكترونية لقطاع الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سليمان الربيعان، نائب رئيس أرامكو للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد: "تجسد هذه الاتفاقية التزام أرامكو الراسخ بتطوير عمليات سلاسل الإمداد وتعزيز القدرات الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي. وتعكس شراكتنا طويلة الأمد مع أسمو، ثقتنا بقدرتها على تقديم حلول متكاملة لسلاسل الإمداد تُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز فعالية التكلفة، وبناء منظومة متكاملة ومتطورة تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة والنمو المستدام."

يُشكل الإطلاق التشغيلي لشركة أسمو خطوة استراتيجية بارزة، حيث تبدأ عملياتها بتشغيل منشأة حديثة للتخزين في الرياض. وتأتي هذه الخطوة لدعم عمليات أرامكو السعودية في المنطقة الوسطى، بما يُعزز الكفاءة التشغيلية ويُسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة لسلاسل الإمداد، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للشراكة بين الطرفين.

من جانبه، قال كريج روبرتس، الرئيس التنفيذي لشركة أسمو: "يمثل إطلاق أول منشاة للتخزين في الرياض وتوقيع هذه الاتفاقية التجارية الاستراتيجية مع أرامكو خطوة محورية في مسيرتنا نحو بناء شبكة لوجستية متقدمة ومرنة. وتهدف هذه الشبكة إلى تغطية ستة مرافق استراتيجية مدعومة بأحدث التقنيات في مختلف أنحاء المملكة. ويُعد هذا الإنجاز بداية رحلتنا التشغيلية، حيث نعمل على توسيع قدراتنا، ومعالجة تحديات سلاسل الإمداد الحالية، وتقديم حلول مبتكرة تُضيف قيمة حقيقية للشركات في المملكة العربية السعودية، وتمتد تأثيراتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

يعكس هذا الإعلان التزام أسمو، أحد المشاركين البارزين في اكتفاء 2025، بدعم جهود التوطين وتعزيز القدرات المحلية في قطاع الخدمات اللوجستية. كما يُبرز تركيز الشركة على تطوير بنية تحتية متقدمة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. إلى جانب ذلك يُجسد هذا الإنجاز رؤية أسمو الاستراتيجية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والتميز في إدارة سلاسل الإمداد.

لمحة عن شركة أسمو

تتمثل رسالتنا في أسمو بتقديم خدمات متكاملة وموثوقة وذات مستوى عالمي لسلاسل الإمداد، بما يحقق قيمة مضافة للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والكيماويات والصناعات في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تركز أسمو على تحقيق الكفاءة والابتكار وتحسين التكاليف لتقديم حلول سلسة ومستدامة في مجال سلاسل الإمداد. خبراتنا تشمل مشتريات المواد، وإدارة المخزون، والخدمات اللوجستية، والخدمات اللوجستية العكسية، والتخزين، المدعومة جميعها بأحدث التقنيات المتقدمة.

وباعتبارها مساهمًا أساسيً في رؤية المملكة 2030، تدعم أسمو التنوع الاقتصادي والمرونة من خلال تعزيز جهود التوطين وبناء شراكات استراتيجية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.asmo.com

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