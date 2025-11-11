أشيش مونبارا: بناء مستقبل مستدام خطوة بخطوة

Mr. Ashish Monpara, Chairman, Modern Group of Companies, recognised as Global Leader of the Year 2025 by AsiaOne Magazine

دبي، الإمارات العربية المتحدة, ، 12 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- فاز السيد أشيش مونبارا، رئيس مجلس إدارة Modern Group of Industries، بلقب "القائد العالمي لعام 2025" المرموق خلال الدورة السادسة والعشرين للمنتدى الآسيوي للأعمال والمجتمع، الذي استضافته AsiaOne Media Group في 19 سبتمبر 2025 بفندق JW Marriott Marquis Hotel في الخليج التجاري بدبي. سلطت هذه القمة الضوء على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والابتكار بين الهند والإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر آسيا وإفريقيا والأمريكتين. شهد الحدث تجمع كبار رواد الأعمال والمستثمرين، كما حضره بعض الشخصيات الأكثر تأثيرًا في العالم، بما في ذلك سمو الشيخ النعيمي من العائلة المالكة في عجمان، إلى جانب دبلوماسيين ومشاهير ومؤثرين ومهنيين من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وغيرها.

كان من أبرز قادة الأعمال في المنتدى السيد أشيش مونبارا، رئيس مجلس إدارة Modern Group of Industries ، الشهير بلقب "ملك السكر"، حيث نال لقب "القائد العالمي لعام 2025". يُعد هذا التكريم المرموق احتفاءً بإسهاماته الكبيرة في النمو الصناعي وتنمية القطاع الخاص في جميع أنحاء شرق إفريقيا. تحت قيادته الرؤيوية، برزت Modern Group كواحدة من أبرز التكتلات الصناعية في أوغندا، وتوسعت لتشمل قطاعات متعددة بما في ذلك السكر وتقطير الكحول وتشكيل الألومنيوم وصناعة البلاط والأسمدة العضوية. أحدثت جهوده تأثيرًا عميقًا في الابتكار والتنمية المستدامة والتوظيف، وساهمت في توفير أكثر من 20000 فرصة عمل في جميع أنحاء المنطقة. تنتج المجموعة 600000 طن من السكر سنويًا، وتولد طاقتها الذاتية وغازها، كما تنتج الإيثانول كمنتج ثانوي متجدد. هذا المزيج من الحنكة التجارية والاستدامة وضع معيارًا جديدًا للمؤسسة المسؤولة. حتى الآن، استثمرت Modern Group أكثر من 850 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء شرق إفريقيا، وتهدف إلى استثمار 500 مليون دولار أمريكي إضافي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على الصناعات الدوائية والصلب لدفع عجلة النمو والتحول الإقليمي.

