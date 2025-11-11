Ashish Monpara : Construire un avenir durable petit à petit

DUBAI, UAE, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- M. Ashish Monpara, président du Modern Group of Industries a remporté le titre convoité de Global Leader of the Year 2025 lors de la 26e édition de l'Asian Business and Social Forum organisée par AsiaOne Media Group le 19 septembre 2025 à l'hôtel JW Marriott Marquis à Business Bay, Dubaï. Ce sommet a mis l'accent sur le renforcement du commerce bilatéral , de l'investissement et de l'innovation entre l'Inde, les EAU, et la région du CCG, tout en encourageant les partenariats stratégiques à travers l'Asie, l'Afrique et les Amériques. L'événement a rassemblé entrepreneurs et investisseurs distingués et a également vu la présence de certaines des personnalités les plus influentes du monde, dont Son Altesse Sheikh Al Nuaimi de la famille royale d'Ajman, des diplomates, des célébrités, des influenceurs et des professionnels d'Asie, du CCG, d'Afrique et d'ailleurs.

L'un des chefs d'entreprise les plus éminents du forum était M. Ashish Monpara, président du Modern Group of Industries, largement connu sous le nom de « roi du sucre », qui a reçu le titre de « Global Leader of the Year 2025 ». Cette reconnaissance prestigieuse célèbre ses contributions significatives à la croissance industrielle et au développement du secteur privé dans toute l'Afrique de l'Est. Sous sa direction visionnaire, le Modern Group est devenu l'un des conglomérats industriels les plus renommés d'Ouganda, se développant dans de multiples secteurs, notamment le sucre, la distillation d'alcool, le profilage de l'aluminium, la fabrication de tuiles et les engrais organiques. Ses efforts ont eu un impact profond sur l'innovation, le développement durable et l'emploi, générant plus de 20 000 emplois dans la région. Le groupe produit un volume impressionnant de 600 000 tonnes de sucre par an, génère sa propre électricité et son propre gaz, et produit de l'éthanol en tant que sous-produit renouvelable. Ce mélange de sens des affaires et de durabilité a établi une nouvelle référence en matière d'entreprise responsable. Jusqu'à présent, le Modern Group a investi plus de 850 millions de dollars en Afrique de l'Est et vise à investir 500 millions de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines années, en se concentrant sur les produits pharmaceutiques et l'acier pour stimuler la croissance et la transformation régionale.

