أطلاق EW900 الجديدة كليا من ELFBAR

تصميم مميز يسمح للمستخدمين البالغين بإعادة تعديل الأجزاء بحرية

كما يتم تسليط الضوء على نسبة السعر إلى الأداء من الدرجة الأولى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- كشفت ELFBAR، العلامة التجارية الرائدة على مستوى العالم، عن أطلاق EW9000، وهي عدة سيجارة إلكترونية مبتكرة على شكل كبسولة للاستخدام الواحد بالإضافة الى وحدة شحن قابلة للإرفاق، في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سوق الشرق الأوسط.

كما و يتزامن وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة مع أول ظهور لها في كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية.

تجربة متنوعة من خلال الهيكل المغناطيسي المميز

ELFBAR EW9000

تتألف هذه المجموعة الأخيرة من قطعتين مغناطيسيتين متوازيتين، كبسولة للاستخدام الواحد يمكن استبدالها، ووحدة شحن قابلة للإرفاق بقوة 820mAh، متصلتان مغناطيسياً لتوفير أداء طويل الأمد مع ما يصل إلى 9000 نفثة.

مع تركيب وحدة الكبسولة مع البطارية مدمجة، يمكن لمستعملي السجائر الإلكترونية البالغين الاختيار بين هذا الهيكل، ومجموعة وحدة شحن الكبسولة. يوفر الشكلان المختلفان للمستخدمين البالغين تجربة تشغيل متواصلة مع تعديلات سلسة عند التدخين.

مزيج ومطابقة ممتعة في لقطات بسيطة

تقدم EW9000 مجموعة مختارة من ثماني نكهات، تختلف حسب السوق، و ترث الأذواق الكلاسيكية المفضلة للغاية على طول خط منتجات ELFBAR، مثل Blue Razz Ice، وهي نكهة مميزة.

هذا هو أحدث تطور في التزام ELFBAR بتطوير تجربة المستخدم باستمرار، حيث نسعى أن تكون الأذواق في التركيبة السكانية المختلفة ممثلة بشكل جيد وأن تكون النكهات مصممة لتلبية متطلبات المستخدمين المتنوعة.

تتوفر وحدات الشحن في سبعة ألوان وستة أنماط، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف ما يصل إلى 56 تركيبة مختلفة.

الكبسولات القابلة للاستبدال تقلل من التكاليف

بدعم من الهيكل المغناطيسي لـ EW9000، يمكن للمستخدمين استبدال الكبسولة ذات الاستخدام الواحد مع الحفاظ على وحدة الشحن لإعادة استخدامها لاحقا. على النقيض من السجائر الإلكترونية التقليدية ذات الاستخدام الواحد، تم تحسين EW9000 لمساعدة المستخدمين على البقاء فعالين من حيث التكلفة وإطالة عمر المنتج إلى حد كبير ببساطة عن طريق شراء كبسولات نكهة جديدة.

"EW9000 هو أحدث منتج من ELFBAR بهدف وحيد هو توفير التجربة الامثل في أعماق قلب كل مستعمل للسيجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى خيار أكثر فعالية من حيث التكلفة،" كما علق أنتوني تشاو، المصمم الصناعي لِـ EW9000.

مع هيكل مغناطيسي، ومجموعات متنوعة من الألوان والأيقونات، تعد EW9000 وسيلة أساسية للبالغين في رحلة الإقلاع عن التدخين.

تصاعدت مشاركة ELFBAR الإقليمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عندما تم الكشف عن BC10000 في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. و التي نهضت بمستوى النكهات الغنية المقدمة للمستهلك البالغ الى مستويات غير مسبوقة

في المستقبل، ستزيد ELFBAR من استثماراتها في البحث والتطوير، مما سيجلب منتجات رائعة وتجربة تدخين إلكتروني أفضل للعملاء حول العالم.

نبذة عن ELFBAR

تعد ELFBAR شركة عالمية رائدة ومبتكرة في صناعة التدخين الإلكتروني. منذ إنشائها في عام 2018، كرست مجهوداتها لاستكشاف حدود جديدة من خلال توفير تجربة تدخين إلكتروني متميزة ومتنوعة، مع الابتكار في صميمها.

تظل ELFBAR ملتزمة بالامتثال وحماية الشباب والنمو المستدام في مسؤوليتها التي لا تتزعزع كواحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي اختارها ويفضلها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين في جميع أنحاء العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ELFBAR كعلامة تجارية ومنتجاتها، يرجى زيارة

https://www.elfbar.ae/

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