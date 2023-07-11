أطلق العنان لمهاراتك في التداول: ستضيف Vantage مسابقة Epic Live Trading

مواجهة مثيرة لبراعة التداول، تقدم جائزة كبرى بقيمة 20 ألف دولار أمريكي للفائز النهائي

بورت فيلا, فانواتو, يوليو 11, 2023 /PRNewswire/ --تسعد Vantage أو (أو "Vantage Markets")، وهي وسيط متعدد الأصول حائز على جوائز بالإعلان عن مسابقة Vantage Live Trading*، وهي حدث خاص يهدف إلى تحدي المتداولين للحصول على مجموعة من الجوائز بقيمة إجمالية 50.000 دولار أمريكي. توفر هذه المسابقة فرصة للمتداولين * لعرض مهاراتهم الاستثنائية في عالم التداول.

Vantage Live Trading Competition 2023

ومن المقرر أن تقام المسابقة في الفترة من 1 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2023، لتحدي المشاركين في السباق للوصول إلى القمة وتحقيق أعلى نسبة زيادة في حقوق ملكية حساباتهم في Vantage بنهاية المسابقة. سيحصل أفضل 20 مشاركًا مع أعلى عوائد على حصة من مجموعة الجوائز، حيث يفوز المتداول الأول بجائزة نقدية بقيمة 20.000 دولار أمريكي.

وصرح مارك ديسباليريس، رئيس إدارة الاستراتيجيات والتجارة في Vantage قائلاً: "ندعو المتداولين من شتى مجالات الحياة لإظهار براعتهم في التداول، ولا تقتصر مسابقة Vantage Live Trading على مكافأة نقدية للفائزين فحسب؛، بل إنها شهادة على القدرة على التحمل والفطنة في التداول لكل مشارك".

تجمع المسابقة بين الإثارة التي يولدها التداول المباشر واندفاع الأدرينالين التي تولده الرياضات الإلكترونية. فور بدء المنافسة، يتم تحديث لوحة المتصدرين بشكل متكرر، بحيث يمكن للمشاركين معرفة كيفية تنافسهم. ويوفر هذا الحدث للمتداولين المتمرسين المرحلة المثالية لإظهار إتقانهم والتنافس على السيادة والمكافآت المربحة في هذه المسابقة المليئة بالحيوية.

بدأ التسجيل في المسابقة في 1 يوليو وينتهي في 22 سبتمبر 2023، بينما تبدأ فعاليات المسابقة في 1 أغسطس. ويوفر هذا التسجيل المبكر متسعًا من الوقت للمشاركين الطموحين للاستعداد للتحدي، وهذا بدوره يمهد الطريق لمنافسة مثيرة.

*يمكن تطبيق بعض الأحكام والشروط. يُرجى زيارة https://www.vantagemarkets.com/en-ph/promotion/live-trading-competition/ للحصول على القائمة الكاملة للبلدان المؤهلة.

نبذة عن Vantage

Vantage(أو Vantage Markets) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والسندات وصناديق الفعاليات الاستثمارية.

خلال أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، أصبحت Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا موثوقًا للتداول، تطبيق تداول للجوّال الحائز على الجوائز، ومنصة تداول صديقة للمستخدم تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

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الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2149001/Vantage_Live_Trading_Competition_2023.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

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