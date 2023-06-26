أطلقت IGT Solutions العنان لـ TechBud.AI، وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدي على مستوى المؤسسة لمنح تجربة عملاء فائقة

أطلق العنان للابتكار السريع لتحقيق نتائج أعمال مستدامة ومربحة

سياتل، 26 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت IGT Solutions منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المبتكرة والمتقدمة الخاصة بها على مستوى المؤسسة – TechBud.AI . تعزز منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة الابتكار السريع وتساعد الشركات على تحقيق نتائج أسرع وتجربة عملاء عالية من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي السلس على مستوى المؤسسة. ويتم تمكينه من خلال نموذج لغة كبير، وهو عبارة عن منصة آمنة تتعامل مع تحديات الأعمال في العالم الحقيقي. منصة TechBud.AI هي صديق موثوق وآمن وخبير فني في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى معالجة الاستفسارات ودعم المهام وتسهيل الحياة على مستخدميها.

TECHBUD.AI | Harness the power of Generative AI with IGT Solutions' Enterprise-wide Platform

بالشراكة مع OpenAI GPTv4 من Microsoft، تستفيد المنصة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة مرنة ومسؤولة وآمنة وقابلة للتطوير وتلبي احتياجات الصناعات المتعددة. TechBud.AI مهيئة بشكل جيد لتلبية الامتثال (مثل تحقيق الامتثال بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات في غضون أسبوعين) والخصوصية (مثل تأمين حالة السحابة للحفاظ على خصوصية البيانات) واحتياجات الابتكار.

وقال فيبول دوشي، الرئيس التنفيذي لشركة IGT Solutions، "بينما لا تزال بعض الشركات تحاول بجد لتحقيق التميز في سوق مزدحم، نحن متحمسون لأن منصتنا تساعد عملائنا على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الثورية بسلاسة. وبفضل الخبرة العميقة لفريق الذكاء الاصطناعي لدينا، تضمن منصة TechBud.AI تحقيق أرباح فورية ومستدامة لعملائنا".

يعزز النظام الأساسي الشامل الكفاءات عبر الوظائف التنظيمية.

وصرح أخيليش أغاروال، رئيس قسم العمليات في IGT Solutions، قائلاً: "لقد أنشأنا مراكز ابتكار تتمحور حول الصناعة لدفع الابتكار. ونحن ندعم عملائنا بهدف تحقيق فوائد ملموسة وبناء قدرات متقدمة. على سبيل المثال، نحن ندعم قطاع السفر بحالات الاستخدام لتخطيط مسار الرحلة وتتبع الأمتعة والمطالبة بها وإعادة جدولة السفر وإضفاء الطابع الشخصي على الرحلات وفقًا لاختيارات المسافر المفضلة".

وتتضمن المنصة مزايا متطورة مثل:

التكامل مع الأنظمة الخارجية مثل نظام التوزيع العالمي ( GDS ) وبوابات الدفع

ترجمة نصية بلغات متعددة ودعم محفوظات المحادثات وتحويل الكلام إلى صوت وتحويل النص إلى كلام

التكامل مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي المعرفي (مثل التعرف البصري على الحروف ( OCR )) و Langchain لاستكمال قدرة GPT لتحقيق حالات استخدام للأعمال أكثر شمولاً

الزحف إلى شبكة الويب للحصول على آخر وأجدد التحديثات

القدرة على الاستفادة من الحلول المتقدمة المطورة داخليًا (المدعومة من GPT v4 ) مثل FNI لحساب الاسترداد، و iVA لتحليلات الفيديو و iQD لتوزيع قائمة الانتظار و iTAG للتعليق التوضيحي للبيانات

يتوفر عرض توضيحي عملي لمنصة TechBud.AI مع حالات الاستخدام ذات الصلة لأول 30 يومًا كإصدار تجريبي مجاني.

نبذة عن شركة IGT Solutions

تأسست IGT Solutions في عام 1998، وهي توفر إدارة عمليات الأعمال (BPM) والتقنية والحلول والخدمات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي للعملاء عبر القطاعات المختلفة. ومن خلال الاستثمار في مساعدة أعمال العملاء على النمو والاستفادة من تقنيات الجيل التالي، تقدم الشركة خدمات وحلول شاملة لنواة ممكنة بالذكاء الاصطناعي لعملائها. وبفضل أكثر من 30 مركز تسليم عالمي في 13 منطقة جغرافية، تدعم IGT Solutions رحلات التحول الرقمي وتساعد المؤسسات العالمية على تقديم تجارب عملاء مذهلة.

للتواصل:

[email protected]

+1 647 8974459

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