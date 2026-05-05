IGT Solutions تغيّر علامتها التجارية إلى Atain، إيذانًا بعهد جديد بصفتها شريك تنسيق العمليات المؤسسية

غوروغرام، الهند, 5 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت IGT Solutions اليوم أنها غيّرت علامتها التجارية إلى Atain، كاشفةً عن هوية جديدة تعكس تطوّر الشركة إلى شريك موثوق وموجّه بالقيمة وقائم على النتائج للمؤسسات العالمية.

على مرّ السنوات، أصبح حضور الشركة عالميًا بحق، واتسعت قدراتها عضويًا ومن خلال عمليات الاستحواذ، كما أن تركيزها على الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية أوجد حاجة إلى هوية سوقية أكثر وضوحًا تتماشى مع هذه التحولات.

Atain, Assured Outcomes

يجسّد Atain الوعد الجوهري للشركة، ويعكس انتقالها من كونها تُعرَّف بوصفها شريك تعهيد إلى شريك تنسيق العمليات المؤسسية يركّز على النتائج. استنادًا إلى جوهر راسخ قوامه تحقيق النتائج، تواصل الشركة الاستفادة من إرثها في العمليات التشغيلية، والتميّز في تقديم الخدمات، والخبرة المتخصصة في قطاع السفر، مع توسيع قدرتها على معالجة تحديات معقدة ومتزايدة عبر مختلف القطاعات.

كيف يقدّم Atain نتائج موثوقة

بصفته شريك تنسيق العمليات المؤسسية، توائم Atain الأفراد والعمليات والمنصات مع الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف مستقبل العمل. ومن خلال تنسيق الخبرات، تسرّع الشركة وتيرة الإنجاز، وتزيل التباين، وتقدّم نتائج موثوقة.

ويتحقق ذلك عبر مجموعة قدرات متميزة تشمل إطار عمل SMART، الذي يدفع نحو تحقيق مؤشرات أداء متفوقة من خلال العمل المُعاد تعريفه بالذكاء الاصطناعي، ومنصة TechBud.AI، وهي أساس للذكاء الاصطناعي التوليدي قائم على بنية بلا مراحل تجريبية ومعايير معتمدة وفق ISO/IEC 42001 للذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتدقيق. كما يتعزّز ذلك عبر منظومة شركاء منتقاة تضم أبرز مزوّدي الخدمات السحابية فائقة النطاق وتقنيات المؤسسات الرائدة، إلى جانب حزمة شاملة من الخدمات المتخصصة تشمل تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والثقة والسلامة، وعمليات المؤسسات، والخدمات التقنية، ومنصة تنسيق وأتمتة العمليات المؤسسية، مدعومة بخبرة قطاعية عميقة في السفر والضيافة، والخدمات المصرفية والمالية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.

وقالت كاتي ستين، الرئيس التنفيذي لشركة :Atain «يعكس تغيير العلامة التجارية هذا تراثنا ومستقبلنا معًا. لقد حققنا التميّز التشغيلي ونتائج قابلة للقياس. يحتاج عملاؤنا اليوم إلى ما هو أكثر؛ فهم بحاجة إلى شريك يستطيع الجمع بين الخبرة والذكاء الاصطناعي والابتكار لمساعدتهم على التحرك بوتيرة أسرع، وتشغيل الأعمال بذكاء أكبر، وتحقيق نتائج موثوقة. ويمثّل Atain التزامنا بتقديم ذلك تحديدًا».

سيواصل Atain الاستثمار في المواهب والابتكار والقدرات التي تساعد المؤسسات على النمو بثقة والبقاء في الصدارة ضمن منظومة سريعة التطور.

نبذة عن Atain

ويعمل Unified Hub لدى Atain على استشعار العمل والتنبؤ به وإعادة تنسيقه باستمرار عبر الأفراد والعمليات والمنصات لتقديم نتائج موثوقة. تجمع مراكز المهارات والتوسع (2CoS) بين الخبرة العميقة والذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج موثوقة.

