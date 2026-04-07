أطلقت شركة STARTRADER خدمة Web STAR Copy لتوسيع قدراتها في التداول الاجتماعي

ميزة جديدة عبر الويب تمنح المتداولين تحكمًا ومرونةً وثقةً أكبر من خلال مشاركة الإستراتيجية ونسخ التداول تلقائيًا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت STARTRADER عن إطلاق Web STAR Copy، وهي ميزة جديدة قائمة على الويب صُممت لتبسيط الوصول إلى التداول بالنسخ وتمكين مشاركةٍ أكثر تنظيمًا في الأسواق المالية. وتتيح هذه الميزة للمتداولين متابعة ونسخ إستراتيجيات المشاركين ذوي الخبرة، بما يسهم في تحسين اتساق تنفيذ الصفقات ورفع كفاءة الأداء التداولي بشكل عام.

STARTRADER Launches Web STAR Copy to Expand Social Trading Capabilities

مع تزايد الطلب على التداول الاجتماعي والتداول بالنسخ بين المتداولين الأفراد، توفر خدمة Web STAR Copy طريقة أكثر تنظيمًا للمشاركة، حيث تتيح للمستخدمين إنشاء حساب مخصص عبر بوابة عملاء STARTRADER، واختيار دورهم إما كمزود إشارات أو كناسخ.

وتمنح الخدمة المتداولين ذوي الخبرة فرصة تحقيق دخل من استراتيجياتهم، في حين تمكّن الناسخين من الاستفادة من أساليب تداول مجرّبة، مع تقليل الاعتماد على التنفيذ اليدوي، ما يعزز من كفاءة إدارة الصفقات ويحد من الأخطاء التشغيلية.

وقد تم تصميم Web STAR Copy لتعزيز الشفافية وبناء الثقة، من خلال توفير صفحات مخصصة للاستراتيجيات تعرض مؤشرات أداء رئيسية بشكل واضح، بما في ذلك العوائد، ونشاط التداول، وعدد الناسخين النشطين. ويتيح ذلك للمستخدمين تقييم الاستراتيجيات استنادًا إلى بيانات فعلية، واتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا ودقة.

كما توفر الميزة مستوى متقدمًا من المرونة في كيفية المشاركة، حيث يمكن للناسخين تخصيص آلية نسخ الصفقات بما يتناسب مع تفضيلاتهم، بينما تساهم أدوات إدارة المخاطر المدمجة في ضبط مستوى التعرض للسوق وحماية رأس المال في ظل تقلبات السوق.

إضافةً إلى ذلك، يحصل المتداولون على رؤية شاملة وتحكم كامل في نشاطهم، بما يشمل المراكز المفتوحة بشكل فوري، وسجل المعاملات، وملخصات تقاسم الأرباح. كما تتيح خيارات الإدارة المرنة تعديل المشاركة في أي وقت، بما يضمن تجربة تداول أكثر استجابة وتحكمًا.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

"تعكس Web STAR Copy تركيزنا على بناء منظومة تداول أكثر ترابطًا، حيث تدعم الشفافية والثقة المشاركة طويلة الأجل. ونحن نواصل تطوير خدماتنا لمنح المتداولين الثقة للتفاعل مع الأسواق بطريقة أكثر تنظيمًا وموثوقية".

ويؤكد إطلاق Web STAR Copy التزام STARTRADER المستمر بتطوير منظومتها الرقمية، من خلال تقديم حلول تعزز التعاون، وتدعم مشاركة الاستراتيجيات، وتوفر نماذج مشاركة مرنة تلبي احتياجات المتداولين على مستوى العالم.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا يوفّر وصولًا مباشرًا إلى أسواق الأدوات المالية عبر الإنترنت، مقدّمًا حلول تداول متكاملة تلبي احتياجات كلٍ من الشركاء والعملاء الأفراد، من خلال منصات متقدمة تشمل MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، وخدمة STAR-COPY.

وبصفتها وسيطًا عالميًا، ترتكز STARTRADER على نهج "العميل أولًا" كركيزة أساسية في جميع عملياتها، وتخضع لإشراف خمس جهات تنظيمية (ASIC وFSA وFSC وFSCA وCMA)، بما يعكس التزامها الصارم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والاستدامة. ويضم فريقها نخبة من المتخصصين الذين يعملون بتناغم لتقديم خدمات عالية الجودة، تعزز من كفاءة التجربة الاستثمارية وتدعم تطلعات عملائها وشركائها

