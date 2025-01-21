أطلقت شركة Sunwave حلول أمن لاسلكية متقدمة في معرض Intersec لعام 2025

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 20 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- عرضت شركة Sunwave، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، أحدث ابتكاراتها في معرض Intersec لعام 2025، والذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 14 إلى 16 يناير. وقد جذبت سلسلة SCUTARII المتقدمة وحلول إدارة الإشارات اللاسلكية من الشركة اهتمامًا واسعًا؛ حيث تعد بتطوير مجال الأمن اللاسلكي عبر تطبيقات متنوعة، من السلامة العامة إلى البيئات التعليمية والتجارية.

Sunwave at Intersec

كان أبرز ما عرضته شركة Sunwave هو جهاز CUBE 2.0، وهو جهاز صغير الحجم ومنخفض الإشعاع مصمم لحجب الشبكات من الجيل الثاني (2G) إلى شبكات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى إشارات Wi-Fi وBluetooth. بفضل خاصية التوصيل والتشغيل (Plug-and-Play)، يضمن الجهاز سهولة الاستخدام في البيئات الحساسة مثل: الامتحانات، والاجتماعات التي تتطلب أمانًا عاليًا.

ولهذه الأغراض، قدمت سلسلة MAS أداءً محسنًا مع ميزات متقدمة، مثل: إدارة قوائم السماح/الحظر، واكتشاف الأجهزة غير المصرح بها. مع كفاءة حجب للإشارة تفوق الحلول التقليدية بـ 200 مرة، وتقدم تغطيةً دقيقةً وقابلةً للتخصيص للمساحات الآمنة.

قدمت Sunwave أيضًا جهاز تعقب سهل الحمل لتحديد مواقع الهواتف المحمولة، على شكل حقيبة سفر، قادر على تتبع أهداف متعددة بدقة تصل إلى 20 سم. ولأنه مصمم لمتخصصي الأمن، فهو يسهِّل عمليات البحث والتتبع بدقة لا مثيل لها.

طوال الحدث، جذب جناح Sunwave اهتمامًا كبيرًا من متخصصي الصناعة والشركاء المحتملين. أشاد الزوار بعملية حلول الشركة وإبداعها، المُنفذة بالفعل في أكثر من 200 مشروع حول العالم.

قال Yongchao Ma، المدير العام لشركة Sunwave Communications Technology: "نحن ملتزمون بدفع حدود الابتكار، وتعزيز التعاون العالمي، وتقديم حلول قابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا."

بينما تتطلع Sunwave إلى المستقبل، تخطط لتوسيع وجودها العالمي، والاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات على مستوى العالم، لتعزيز مكانتها كقائد في مجال الاتصالات اللاسلكية والأمن.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2601487/Sunwave_Intersec.jpg