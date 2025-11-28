Sunwave تشارك في استكشاف الشرق الأوسط مع معرض MWC Doha

الدوحة، قطر، 28 نوفمبر، 2025 /PRNewswire/ -- في الفترة بين 25-26 نوفمبر، ظهرت شركة "صن ويف كوميونيكيشنز" (Sunwave Communications) لأول مرة في معرض "إم دبليو سي الدوحة 2025" (MWC Doha 2025)، مما يمثل خطوة رئيسية في توسيع وجودها في الشرق الأوسط. جمع الحدث كبار المشغلين وخبراء الصناعة لمناقشة تطور تقنية الجيل الخامس (5G) والتحول الرقمي واتجاهات الاتصال المستقبلية.

Sunwave at MWC Doha 2025

في المعرض ، عرضت Sunwave أحدث منتجين؛ هما: N3 Plus ، وهي منصة بعيدة تدعم الوصول متعدد المشغلين بنطاق 600 ميغاهرتز - 4200 ميغاهرتز، والتشغيل الموفر للطاقة في بيئات عالية الحمل ؛ و nCELL-M ، وهي خلية صغيرة متكاملة مبنية على منصة FSM200 من شركة "كوالكوم" (Qualcomm) بتقنية 4 نانومتر مع نواة من الجيل الخامس (5G) مضمنة ، تدعم نطاقات الجيل الخامس (5G) الرئيسية ومخرجات (4T4R) "أربعة أجهزة إرسال وأربعة أجهزة استقبال" لعمليات النشر السريعة والمستقرة.

قدمت "صن ويف" أيضًا حلاً مبدئيًا شاملاً لـ "الأقمار الصناعية + الشبكات الخاصة" للسيناريوهات البعيدة ، والذي من المتوقع أن يتم عرضه في معرض "إم دبليو سي برشلونة 2026" (MWC Barcelona 2026).

من خلال تسليط الضوء على خبرتها في المشروعات، أكملت "صن ويف" مؤخرًا أول موقع معرض تمت ترقيته بالكامل بتقنيات الجيل الخامس (5G) في تركيا في (İstanbul Fuar Merkezi) (مركز اسطنبول للمعارض [IFM]) ، والذي يغطي 11 قاعة (96000 م2) مع حل موزَّع يعتمد على وحدات T5000 و RU4370 ، مما يوفر تغطيةً مستمرة وأداءً مستقر أشاد به الفريق الفني في "مركز اسطنبول للمعارض".

قال "روي لي"، المدير العام للمبيعات الخارجية: "مع وجود الشرق الأوسط في مرحلة حرجة من التحول الرقمي ، تعد المنطقة مساحة نمو رئيسية للابتكار في تقنيات الجيل الخامس (5G)". "سنواصل معالجة الاحتياجات المحلية ودفع النمو من خلال الابتكار والتعاون في مجال التكنولوجيا".

ويؤكد حضور "صن ويف" في معرض "إم دبليو سي الدوحة" قدرات منتجاتها المتطورة والتزامها بتطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة باستخدام حلول لاسلكية عالية الأداء وموفرة للطاقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2833589/Sunwave_Onsite.jpg