أطلقوا العنان للإبداع مع جهاز LG CINEBEAM S الذي يمنحكم تجربة سينمائية بدقة 4K وسهولة حمل وأناقة معززة في كل رحلة

استمتعوا بتجربة بصرية رائعة وصوت غني في تصميم صغير الحجم مع جهاز LG CineBeam S الذي يوفر تجربة محسنة وجديدة للترفيه المتنقل لكل مناسبة ومغامرة





دبي, 16 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تواصل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مسيرتها الريادية في مجال الترفيه المنزلي، من خلال جلب جهاز العرض الذكي المحمول LG CineBeam S 4K Ultra Short Throw (UST) الرائد إلى سكان الشرق الأوسط.

UNFOLD THE EPIC WITH LG CINEBEAM S, DELIVERING 4K CINEMA AND SLEEK PORTABILITY FOR EVERY JOURNEY

سيوفر هذا الجهاز المبتكر تجربة سينمائية رائعة، مستنداً إلى إرث سلفه المتميز، حيث يعرض صوراً مذهلة بدقة 4K UHD تصل إلى 100 بوصة مع تصميم فائق الصغر ومصمم ليسع في راحة اليد. وصُمم جهاز CineBeam S المتطور للارتقاء بمفهوم السينما المنزلية، حيث يجمع بين أحدث التقنيات الصغيرة ذات الأداء القوي والتصميم الأنيق والبسيط، متجاوزاً بذلك قيود المساحة والمكان.

أصبح تثبيت جهاز CineBeam S بفضل تقنية UST الفريدة، بسيطاً ومتعدد الاستخدامات بشكل ملحوظ. وبفضل تخلصه من قيود المسافة، يُتيح الجهاز عرض صور نابضة بالحياة وواسعة النطاق من مسافة قريبة للغاية، مما يسمح للمستخدمين بتحويل أي جدار إلى شاشة عرض رائعة دون عناء الأسلاك المعقدة أو التركيب الدائم.

وبالإضافة إلى مزايا ضبط الشاشة والتركيز التلقائي، يوفر CineBeam S تجربة تثبيت وتشغيل سلسة، مما يضمن محاذاة الصورة المثالية والوضوح في غضون ثوانٍ، ويسمح للمالكين بتوفير أجواء آسرة في أي مكان.

ويتميز CineBeam S إلى جانب تقنياته المتطورة، بتصميم أنيق وبسيط وخفيف الوزن، مما يضمن قوته وسهولة نقله المعززة، حيث يوفر مقبضه الدوار المدمج والمُحسّن سهولة الحمل والتعديلات الدقيقة لزاوية العرض.

يجعل هذا التصميم المدروس جهاز CineBeam S أيضاً جاهز لأي مغامرة، حيث ينتقل من ليلة سينمائية مريحة في غرفة المعيشة إلى تجربة شاشة كبيرة تحت نجوم الصحراء الشاسعة، محولاً التجمعات الشتوية الباردة في الهواء الطلق إلى تجارب رائعة لا تُنسى.



وسيُبهر المشاهدون بالأداء البصري المذهل لجهاز CineBeam S، بفضل قدرته على عرض الصور من شاشة لا تقل عن 40 بوصة وتصل إلى 100 بوصة، مُقدماً دقة 4K UHD حقيقية مع 8.3 مليون بكسل. وينبض كل مشهد بالحياة بوضوح مذهل وألوان زاهية ودرجات سوداء عميقة، بفضل نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 154% ونسبة تباين رائعة تبلغ 450,000:1 ومصدر ضوء ليزر RGB ثلاثي القنوات.



إضافةً إلى ذلك، يضمن CineBeam S بفضل سطوع 500 لومن ANSI، صوراً واضحة ونقية تغمر المشاهدين حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.



يُقدّم جهاز CineBeam S تجربة مشاهدة غنية تتجاوز قدراته البصرية المذهلة، فهو مزوّد بمكبرات صوت ستيريو قوية مدمجة تدعم تقنية Dolby Atmos، مما يوفر صوتاً غنياً يملأ الغرفة ويُغني عن الحاجة إلى أجهزة صوت خارجية. كما يتيح تكامله السلس مع منصة webOS سهلة الاستخدام من "إل جي" الوصول الفوري إلى عالم من الترفيه من خدمات البث الشهيرة، بينما توفر تقنيتا Apple AirPlay 2 وScreen Share إمكانية عرض المحتوى بسهولة من الأجهزة المتوافقة.



يُعدّ جهاز CineBeam S أكثر من مجرد جهاز عرض، فهو مركز ترفيهي شامل مصمم لأسلوب الحياة النشط والعصري، وفي الوقت نفسه يعيد تعريف تجربة الترفيه المحمول ويحول كل لحظة إلى حدث سينمائي وحِسّي لا يُنسى أينما كنتم.

لمعرفة المزيد عن جهاز العرض المبتكر والمحمول LG CineBeam S 4K، يرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/projectors/lg-pu615u.





نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلام

تُعد شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة www.LGnewsroom.com .

