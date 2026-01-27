إل جي توفر حلول التبريد المتطورة للمستقبل مع مزايا الطاقة المتقدمة والتبريد الفعال في دول مجلس التعاون الخليجي عبر مبردات إل جي المتميزة

حلول التبريد المبتكرة من إل جي تقود حقبة جديدة من التبريد المستدام ذو التكلفة المنخفضة والدقة غير المسبوقة في الأحمال الجزئية والأداء القوي الخالي من الزيت

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تعمل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي)، مع تزايد الطلب على التبريد المركزي الفعال والمستدام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على تعزيز دورها في منظومة التبريد المركزي ودعم المشغلين ومزودي الخدمات ومطوري العقارات والجهات الحكومية بتقنيات تبريد متطورة مصممة لتعزيز كفاءة الطاقة والأداء التشغيلي.

ونظراً للتوسع الحضري السريع والمناخ القاسي في المنطقة، أصبحت تبرز الحاجة الماسة إلى بنية تحتية قوية وموثوقة للتبريد، حيث يُعدّ التبريد المركزي عنصراً بالغ الأهمية. وتُدرك "إل جي" هذا التحدي الفريد وتلتزم التزاماً فاعلاً بتطوير أنظمة التبريد المركزي من خلال ابتكار مبردات لا تقتصر على توفير قدرة التبريد الفائقة فحسب، بل تُسهم أيضاً في خفض استهلاك الطاقة والأثر البيئي بشكل ملحوظ طوال دورة حياتها.

وهذه الحلول مصممة لتكون حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامةً في المنطقة، حيث تربط بين التطورات التقنية والأداء ورفاهية كوكب الأرض.

الكفاءة من منظور جديد مع مجموعة المبردات المتطورة من "إل جي":

يتجلى التزام "إل جي" بالابتكار بشكل واضح في تقنيات المبردات الرائدة لديها، المصممة للتفوق في تلبية المتطلبات المتغيرة لمحطات التبريد المركزية.

وبالنسبة لشبكات التبريد المركزية التي تشهد تقلبات في الطلب، يتميز مبرد LG Inverter Scroll بكفاءته الاستثنائية، لا سيما في ظروف الحمل الجزئي، حيث يقوم التحكم في القدرة الذي يعمل بتقنية العاكس بمطابقة ناتج التبريد بدقة مع المتطلبات الحالية، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة مقارنةً بالأنظمة التقليدية.

إضافةً إلى ذلك، يدعم التصميم المعياري والصغير لمبرد LG Inverter Scroll تطبيقات التبريد المركزي القابلة للتطوير، مما يوفر المرونة للتوسع والاستخدام الأمثل للمساحة ويؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف التشغيل وتحسين الكفاءة الموسمية ويؤثر بشكل إيجابي على ربحية واستدامة عمليات التبريد المركزي.

أما بالنسبة لمحطات التبريد المركزية ذات القدرة الكبيرة، حيث تعتبر الكفاءة والموثوقية القصوى أمراً بالغ الأهمية، تُقدّم شركة "إل جي" المبرد الطارد المركزي الرائد والخالي من الزيت، الذي يستخدم تقنية المحامل المغناطيسية المتقدمة الخالية من الزيت، مما يقلل من الخسائر الميكانيكية ويلغي الحاجة إلى زيت التشحيم ويوفر كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة.

ويُسهم هذا التصميم المبتكر أيضاً في تقليل متطلبات الصيانة وخفض التكلفة الإجمالية للملكية طوال عمر المبرد. ويُكمّل المبرد الطارد المركزي الخالي من الزيت إلى جانب هذه المزايا التشغيلية، أهداف الاستدامة الطموحة ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، مما يجعله إضافة قيّمة لدى المشغلين والمطورين المهتمين بالبيئة.

ومن خلال دمج هذه التقنيات المتقدمة، تُمكّن "إل جي" مرافق التبريد المركزية من العمل بكفاءة لا مثيل لها وتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز المرونة التشغيلية الشاملة في نهج شامل يعزز التزام "إل جي" بتوفير حلول شاملة وفعالة طوال دورة الحياة تلبي المتطلبات الدقيقة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتواصل "إل جي" من خلال تقديم تقنيات التبريد المتطورة التي تتمتع بالقدرة على تغيير مشهد التبريد تأكيد ريادتها في حلول التدفئة والتهوية والتكييف ذات التكلفة المنخفضة والاستدامة المعززة.

للمزيد من المعلومات حول تقنيات التبريد وحلول التبريد المركزي المتطورة من "إل جي"، يرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/business/hvac/commercial-solutions/chiller.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lg.com/global/business/hvac و www.LG.com/b2b .

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2870452/LG.jpg