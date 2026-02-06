أعلنت AVIXA عن معرض InfoComm EDGE في دبي 2026: معرض السمعيات والبصريات التجريبي الجديد

فيرفاكس، فرجينيا، 6 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- يسرّ AVIXA أن تُعلن عن استضافتها لمعرض InfoComm EDGE في دبي في Festival Arena خلال الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر 2026. ستقدّم هذه الفعالية التجريبية الجديدة، التي تمتد ليومين، بيئة فريدة تمكّن كبار المشترين من رؤية ولمس وتجربة الإمكانات الحقيقية للابتكارات السمعية والبصرية الاحترافية من الطراز العالمي.

صُمّم معرض InfoComm EDGE من الأساس لجذب أصحاب المصلحة من خارج نطاق التجارة السمعية والبصرية الاحترافية، حيث سيضم جميع التقنيات، والقيادة الفكرية، وفرص التواصل المهني المتوقعة من معارض InfoComm أو ISE، ولكن بأسلوب مُنسّق خصيصًا لكبار القادة وصنّاع القرار الذين يقومون بتشكيل المشاريع المعقّدة والتأثير فيها وتنفيذها عبر قطاعات الحكومة، والمؤسسات، والتعليم، والتجزئة، والترفيه، والتسلية. بتصميمها المختلف، ستوفّر الفعالية نوعًا جديدًا من المساحات السمعية والبصرية الاحترافية تحت شعار: "حيث يتحول فن الممكن إلى واقع".

قال David Labuskes، الحاصل على شهادات CTS وCAE وRCDD، الرئيس التنفيذي لـ AVIXA: "تجربة المستخدم هي جوهر معرض InfoComm EDGE. ودول مجلس التعاون الخليجي هي منطقة ذات شغف لا ينضب بالابتكار، وتمتلك الرؤية والموارد اللازمة لتحويل أحلامها إلى واقع". "لدينا مجتمع راسخ من المتخصصين في الحلول السمعية والبصرية الاحترافية في المنطقة، يقف في طليعة هذا الابتكار، ويتمتع بالموهبة والإبداع اللازمين لتنفيذ أنشطة تفاعلية متمحورة حول المشترين، والتي ستشكّل جوهر InfoComm EDGE".

بمساحات داخلية وخارجية مرنة تزيد على 7,200 متر مربع، فإن Festival Arena يُعد موقعًا مثاليًا لاستضافة هذه الفعالية. سيُقام معرض InfoComm EDGE بتصميم منصة مركزية بدلًا من شبكة أجنحة المعارض التقليدية، ليعرض أحدث التقنيات التجريبية.

خلال الحدث، ستكون هناك سلسلة من الأنشطة التفاعلية المُصممة والمبنية والمُدارة من قِبل مجتمع توحيد الأنظمة المحلي، بدعم من شبكة من المساحات (Pods) لإتاحة استكشافٍ أعمق وفرصٍ للتواصل.





وقالت Cara Turner، مديرة فعالية InfoComm EDGE: "يجد كبار صنّاع القرار صعوبة في تصور الحلول أثناء تجوّلهم بين أجنحة معرض تقليدي جناحًا تلو الآخر". "ولهذا السبب، نعتمد في InfoComm EDGE نهجًا فريدًا من خلال المشاركة في ابتكار الحدث مع مجتمع التصميم والتنفيذ للمرة الأولى".

سيتضمّن معرض InfoComm EDGE العديد من الأنشطة التفاعلية الحيّة والمبتكرة والتجريبية التي تُعرض للمرة الأولى. بدلًا من عروض البيع التقليدية، سيقدّم المعرض رحلات قائمة على السرد القصصي، مدعومة بتفكير متوافق مع المعايير يسهم في الإلهام، وتقليل المخاطر، وتحسين النتائج للعميل النهائي. وباختصار، سيوفّر معرض InfoComm EDGE بيئة موثوقة تركّز على القدرات، وتكامل الحلول، والتميّز في التنفيذ.

على شركات توحيد الأنظمة السمعية والبصرية الراغبة في تقديم تصاميمها، والمصنّعين الساعين لاستكشاف فرص الرعاية، والأفراد المهتمين بحضور الفعالية، زيارة الموقع الإلكتروني: www.avixa.org/infocomm-edge-dubai.

نبذة عن AVIXA

AVIXA هي رابطة التجارب السمعية والبصرية المتكاملة، ومُنتِجة معارض InfoComm التجارية حول العالم، وشريكة في ملكية معرض Integrated Systems Europe، كما أنها الرابطة التجارية الدولية الممثلة للصناعة السمعية والبصرية. تأسست AVIXA عام 1939، وتضم أكثر من 3,000 شركة عضوة تمثل ما يزيد على 20,000 متخصص في مجال السمعيات والبصريات، بما في ذلك المصنّعين، وموحدي الأنظمة، والتجّار والموزعين، والاستشاريين، والمبرمجين، وشركات الفعاليات الحية، ومديري التكنولوجيا، ومنتجي المحتوى، والمتخصصين في الوسائط المتعددة، من أكثر من 80 دولة. يعمل أعضاء AVIXA على ابتكار تجارب سمعية وبصرية متكاملة تحقق نتائج ملموسة للمستخدمين النهائيين. تُعدّ AVIXA مركزًا للتعاون المهني والمعلومات والمجتمع، كما أنها المرجع الرائد للمعايير السمعية والبصرية، والشهادات، والتدريب، وذكاء السوق، والقيادة الفكرية. تفضل بزيارة www.avixa.org.

