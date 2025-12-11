أعلنت Miami International Holdings عن إطلاق الاكتتاب العام الثانوي للأسهم العادية

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. ("MIAX" أو "الشركة") (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، وهي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول، اليوم عن إطلاق اكتتاب عامٍ ثانويٍ مُقترح ("الاكتتاب") يضم 6,750,000 سهمٍ من أسهمها العادية، بما في ذلك أسهم معينة سيتم إصدارها عند ممارسة حقوق الاكتتاب. يتكون الاكتتاب المُقترح بالكامل من أسهم ثانوية سيقوم ببيعها بعض المساهمين البائعين في الشركة ("المساهمين البائعين").

سيكون لمديري الاكتتاب خيار لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,012,500 سهم إضافي من الأسهم العادية من المساهمين البائعين. لا تبيع الشركة أي أسهم من الأسهم العادية في الاكتتاب المُقترح، ولن تحصل على أي عوائد من الاكتتاب.

تعمل كل من J.P. Morgan وMorgan Stanley وPiper Sandler كمديري سجل مشتركين رئيسيين للاكتتاب المُقترح. كما تعمل Raymond James وRosenblatt وWilliam Blair وKeefe، وBruyette & Woods، وهي شركة تابعة لـ Stifel، كمديري سجل مشتركين للاكتتاب.

وسيتم تنفيذ الاكتتاب المُقترح لأسهم MIAX العادية من خلال نشرة اكتتاب فقط. يمكن الحصول على نُسخ من نشرة الاكتتاب المتعلقة بالاكتتاب المُقترح مجانًا من خلال زيارة النظام الإلكتروني لجمع البيانات وتحليلها واسترجاعها (EDGAR) على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") عبر الرابط www.sec.gov. وبدلًا من ذلك، يمكن الحصول على نُسخ من نشرة الاكتتاب الأولية من الجهات التالية: شركة J.P. Morgan Securities LLC، لعناية: Broadridge Financial Solutions، الكائنة في 1155 Long Island Avenue،Edgewood ،NY 11717 ، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] و[email protected]؛ وشركة Morgan Stanley & Co. LLC، لعناية: قسم نشرات الاكتتاب، في 180 Varick Street، ، 2nd Floor ،New York NY 10014؛ أو Piper Sandler & Co. في 350 North 5th Street، Suite 1000، Minneapolis، MN 55401، لعناية: قسم نشرات الاكتتاب، عبر الهاتف: 3924-747 (800)، أو عبر البريد الإلكتروني: .[email protected]

تم إيداع بيان تسجيل على النموذج S-1 المتعلق بأسهم MIAX العادية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد. لا يجوز بيع الأسهم العادية، كما لا يجوز قبول عروض الشراء، قبل أن يدخل بيان التسجيل حيز النفاذ. لا يشكّل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو دعوةً لشراء الأسهم العادية، ولا يجوز اعتباره عرضًا أو دعوةً أو بيعًا في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل استيفاء متطلبات التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية.

نبذة عن MIAX

Miami International Holdings, Inc. (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير MIAX تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، إلى جانب ™MIAXdx، وبورصة برمودا للأوراق المالية (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية للعقود الآجلة متكاملة الخدمات.



إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.



تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.



