أعلنت RevitaLash® Cosmetics عن تحقيقها إنجازًا جديدًا بوصول قيمة التبرعات المخصصة لمكافحة سرطان الثدي أكثر من 9 ملايين دولار

فينتورا، كاليفورنيا، 2 أكتوبر 2024 / RNewswire/ -- تعزز شركة RevitaLash® Cosmetics ("RevitaLash")، المعترف بها عالميًا بمنتجات تجميل الشعر والحاجب والشعر المبتكرة، التزامها بمكافحة سرطان الثدي خلال شهر التوعية بسرطان الثدي وخارجه. حققت الشركة إنجازًا كبيرًا الآن بوصول قيمة التبرعات والمنتجات والدعم المقدم والمساهمات في أبحاث السرطان ومبادرات رعاية المرضى منذ عام 2008 إلى أكثر من 9 ملايين دولار.

منذ إنشائها، دافعت RevitaLash Cosmetics بفخر عن هذه القضية، مدفوعة بإرث المؤسسة المشاركة الراحلة، Gayle Brinkenhoff، التي حاربت سرطان الثدي بشجاعة ورفعة.

RevitaLash Cosmetics Eternally Pink

وفي إطار تعهدها المستمر (وردي إلى الأبد) Eternally Pink®، تواصل RevitaLash Cosmetics مهمتها الخيرية على مدار العام من خلال التبرع بجزء من عائدات كل منتج يُباع للتمويل المباشر للأبحاث الرائدة وإتاحة الرعاية المُنقِذة للحياة للمزيد من المرضى.

وقد تجلى تأثير العلامة التجارية بوضوح من خلال مساهماتها العالمية في الخدمات العلاجية لمرضى السرطان، وتعليم التمريض، والمساعدة على جمع التبرعات ودعم الفعاليات الخيرية، والمنَح التي تدعم الأبحاث المتطورة بالتعاون مع المنظمات الرئيسية مثل City of Hope، Brigham and Women's Hospital، Future Dreams UK، وغيرهم المزيد.

تمكنت RevitaLash Cosmetics هذا العام من توفير 30٪ من تكاليف الإنتاج من خلال التخلص التدريجي من التعبئة والتغليف لمبادرة Global Pink السنوية للعلامة التجارية، وإعادة استثمار تلك المدخرات في ميزانيتها العالمية للتبرعات، وإحداث تغيير حقيقي وملموس. بالإضافة إلى ذلك، واصلت العلامة التجارية مبادرة مطابقة "365" مع الشركاء الدوليين. حتى هذه اللحظة من هذا العام، تحالف بالفعل ما يقرب من 10 من شركاء الموزعين الدوليين للعلامة التجارية مع المنظمات المحلية المرتبطة بسرطان الثدي من خلال هذا البرنامج، مما عزز الشراكات مع مؤسسات مثل معهد رافائيل في باريس، الذي يقدم رعاية شاملة للمنتصرات على السرطان بعد شفائهن وأُسَرِهن. كما كُرِّمت العلامة التجارية للعام الثاني على التوالي من قبل البيت الأبيض لجهودها الدؤوبة في ابتكار علاجات أفضل وإتاحة أوسع للرعاية الصحية لسرطان الثدي في مناطق جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

تقول Dariel Sidney، نائبة رئيسة الأعمال الخيرية العالمية وابنة Gayle Brinkenhoff الكبرى: "نحن فخورون للغاية بوصول قيمة التبرعات 9 ملايين دولار في مكافحة سرطان الثدي. نحن مدينون بكل شيء لعملائنا، الذين تمكننا مشترياتهم من الاستمرار في تمويل المبادرات التي تغير الحياة – معًا، نساعد في إحداث فرق في حياة أولئك اللواتي تواجهن تشخيصًا صعبًا، ونساعد في توصل العالم إلى إيجاد علاج".

تعهُد "وردي إلى الأبد" من RevitaLash Cosmetic هو مبادرة على مدار العام. يشكل الشريط الوردي الشهير الموجود على كل منتج تذكيرًا بهذا الالتزام المهم والمستمر. من خلال هذا التفاني، تعزز العلامة التجارية دورها كرائدة في العمل الخيري في قطاع منتجات التجميل، وتتمسك بمهمتها المتمثلة في تقديم العون للمريضات والمنتصرات وتمويل البحث لإيجاد علاج.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات RevitaLash Cosmetics الخاصة بسرطان الثدي أو لمعرفة كيف يدعم شراؤك هذه القضية، تفضل بزيارة www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

لمحة عن RevitaLash® Cosmetics

ريفيتلاش لمستحضرات التجميل (RevitaLash Cosmetics) هي شركة عالمية رائدة في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب والشعر. تأسست عام 2006، وتضم مجموعتها سيروم تطويل الرموش المتطور RevitaLash وسيروم تطويل الحواجب المتطور RevitaBrow الحائزين على جوائز، وهما متوفران في عيادات الأطباء والمنتجعات الصحية والصالونات ومع تجار التجزئة المتخصصين في 70 دولة. تتبرع الشركة، وهي من المؤيدين لمبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من العائدات لمبادرات البحث والتعليم، لتقدم الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر أكتوبر. للحصول على معلومات، يرجى زيارة.www.revitalash.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2520068/RevitaLash_Cosmetics_Eternally_Pink.jpg