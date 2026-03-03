RevitaLash® Cosmetics تطلق Leave-In Hair Mask & Conditioner للشعر بتقنية 5-في-1

أحدث علاج بدون شطف متعدد الفوائد من العلامة يمنح الشعر مظهراً أقوى وأكثر صحة

فينتورا، كاليفورنيا, 3 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة RevitaLash® Cosmetics، الرائدة عالمياً في مجال العناية بالرموش والحواجب والشعر، عن الإطلاق المميّز لمنتجها الجديد Leave-In Hair Mask & Conditioner، وهو علاج ترميمي مبتكر بتقنية 5-في-1 يوفر ترطيباً عميقاً وحمايةً وتقويةً للشعر من دون أن يثقله.

RevitaLash Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner

يقدّم هذا التركيب المبتكر متعدّد الاستخدامات فوائد قناع الشعر التقليدي من تغذية وتنعيم وترطيب، من دون الحاجة إلى شطف، ومن دون بقايا ثقيلة، ومن دون وقت إضافي في روتين العناية بالشعر. وهو مناسب لجميع أنواع الشعر وآمن على الشعر المصبوغ، كما يُعد علاجاً خفيفاً بدون شطف مثالياً لمن يعانون من شعر جاف أو باهت أو فاقد للحجم أو هش، ويفيد بشكل خاص الخصلات الرقيقة أو المتضرّرة الساعية إلى استعادة الحيوية واللمعان.

وبفضل مزيج غني من المكونات المغذية، يقوم Leave-In Hair Mask & Conditioner بتهيئة الشعر وتغذيته وحمايته من العوامل البيئية وأدوات التصفيف الحرارية، إذ أظهرت الاختبارات المعملية أنه يوفّر حماية من الحرارة حتى 450 F/‏232°C* مع دعم خصلات أقوى وأكثر مرونة. ويسهم المزيج المغذي من زيت التامانو، وزيت جوز الهند، وزيت الأفوكادو، وزيت الجوجوبا، وزيت المورينجا، إلى جانب Trehalose وHydrolyzed Hyaluronic Acid وAmaranth Peptides، في ترطيب الشعر بعمق وتنعيمه وتحسين سهولة تسريحه.

وقالت Lori Jacobus، رئيسة الشركة والرئيسة العالمية للتسويق في RevitaLash® Cosmetics: «نحن متحمسون لتوسيع محفظتنا من منتجات العناية بالشعر من خلال منتج متعدد الفوائد قادر على الاستعاضة عن الحاجة إلى شراء واستخدام أربعة منتجات إضافية، في وقت يتطلع فيه المستهلكون إلى البساطة وتحقيق أقصى استفادة من إنفاقهم. وما يميز المنتج أيضاً هو أنه يوفّر نتائج بمستوى النتائج الاحترافية». وأضافت: «إن Leave-In Hair Mask & Conditioner الجديد يمنح المستهلكين فوائد العناية العميقة لقناع الشعر مع سهولة استخدام علاج خفيف بدون شطف، مما يجعل الحصول على شعر أقوى وأكثر لمعاناً ومرونة أسهل من أي وقت مضى، كل يوم».

وصُمّم هذا العلاج ليتكامل مع مجموعة Volumizing Hair Collection الخاصة بالعلامة، حيث ينسجم بسلاسة مع الروتين اليومي للعناية بالشعر. فبعد غسل الشعر وترطيبه بالبلسم، يُكتفى بتطبيق كمية بحجم قطعة نقدية صغيرة على الشعر الرطب المجفف بالمنشفة من منتصف الطول حتى الأطراف، ثم يُمشَّط الشعر ويُصفَّف كالمعتاد.

تمت مراجعة التركيبة من قبل أطباء الجلد، وهي مختبَرة سريرياً، وهيبوالرجينيك (لا تسبّب الحساسية)، ونباتية، وخالية من الاختبارات على الحيوانات، وخالية من البارابين والفثالات والغلوتين. ويجري تصنيعها بفخر في الولايات المتحدة الأميركية.

يُطرح Leave-In Hair Mask & Conditioner من RevitaLash® Cosmetics (بحجم 90 مل / 3.0 أونصة سائلة) بسعر 42.50 دولاراً أميركياً، وسيكون متاحاً في الصالونات والمنتجعات الصحية وتجار التجزئة المتخصصين المعتمدين، وعلى موقع revitalash.com ابتداءً من 1 مارس.

نبذة عن RevitaLash® Cosmetics

تُعد RevitaLash® Cosmetics شركة رائدة عالمياً في تطوير منتجات تجميل متقدمة للرموش والحواجب والشعر. تأسست عام 2006، وتضم مجموعتها، الحائزة على جوائز، مطول الرموش المتقدم RevitaLash® ومطول الرموش المتقدم RevitaBrow®، ومتوفر في مكاتب الأطباء والمنتجعات الصحية والصالونات ومع تجار التجزئة المتخصصين في 70 دولة. تتبرع الشركة، وهي من الداعمين لمبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من العائدات لمبادرات البحث والتعليم، لتقدم الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر أكتوبر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.revitalash.com.

نتائج دراسة مخبرية مضبوطة باستخدام Leave-In Hair Mask & Conditioner مقارنةً بالشعر المغسول بالشامبو فقط. تم قياس تحلّل بروتين الكيراتين بعد أربع مرات من التعرّض للحرارة.

