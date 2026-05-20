أعلنت شركة Miami International Holdings عن إطلاق عقود Tini Bloomberg 100 Index Futures في بورصة MIAX Futures

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 20 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings (MIAX®) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، وهي شركة رائدة تعتمد على التكنولوجيا في إنشاء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، اليوم عن الإطلاق الناجح لعقود Tini Bloomberg 100 Index Futures — لتكون الأولى ضمن مجموعة من منتجات مؤشرات الأسهم المستندة إلى محفظة مؤشرات الأسهم التابعة لـ Bloomberg، والتي سيتم إطلاقها حصريًا على منصة ™MIAX Futures.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق عقود Tini Bloomberg 500 Index Futures في 31 مايو (لتبدأ التداولات في 1 يونيو)، فيما سيتم إطلاق عقود Bloomberg 500 Futures في 7 يونيو (لتبدأ التداولات في 8 يونيو). سيتم إدراج هذه المنتجات الثلاثة الجديدة في منصة MIAX Futures، مع إجراء عمليات المقاصة عبر مؤسسة Options Clearing Corporation (OCC).

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "تم تصميم منتجات MIAX الجديدة المستندة إلى مؤشرات Bloomberg لمساعدة كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الوصول إلى أكبر الشركات في الولايات المتحدة وإدارة علاقاتهم معها". "نعتقد أن المنهجية الشفافة والقائمة على القواعد التي تعتمدها مؤشرات Bloomberg توفر ميزة هيكلية مهمة مقارنة بالمؤشرات المرجعية المنافسة في أسواق العقود المستقبلية والخيارات، وهي مصممة لإزالة العوامل الذاتية والتأخير، وهو ما سيقدّره السوق بشكلٍ أكبر خصوصًا مع تحسن زخم الطروحات العامة الأولية".

وقال Emanuele Di Stefano، رئيس منتجات المؤشرات في Bloomberg Index Services Limited: "يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة إلى الأمام في تطور أسواق مؤشرات الأسهم". "تم تطوير مؤشري Bloomberg 500 وBloomberg 100 لوضع معيار جديد للمؤشرات المرجعية للأسهم الأمريكية؛ إذ يتمتعان بالشفافية، ويعتمدان على بناء منهجي، كما صُمما للتكيف السريع مع التغيرات في تركيبة السوق".

وأضاف السيد Gallagher: "نحن ممتنون لـ Bloomberg على تعاونها المستمر في تطوير هذه المنتجات، ونثق بالفرصة طويلة الأجل التي توفرها هذه المجموعة من المنتجات لكل من MIAX وBloomberg وأعضائنا".

كانت شركة Miami قد أعلنت سابقًا عن اتفاقية ترخيص مع Bloomberg Index Services Limited (مؤشرات Bloomberg) لتطوير مجموعة من منتجات العقود المستقبلية للمؤشرات، وخيارات العقود المستقبلية، وخيارات النقد، استنادًا إلى محفظة المؤشرات المرجعية التابعة لـ Bloomberg.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.miaxglobal.com/bloomberg-equity-index-products.

نبذة عن شركة MIAX

شركة Miami International Holdings, Inc.‎ (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، و"البورصة الدولية للأوراق المالية" (TISE). كما تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة متكاملة الخدمات تعمل كتاجر عمولات في العقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

