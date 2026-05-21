أعلنت شركة Miami International Holdings عن اتفاقية للمقاصة والتسوية مع مؤسسة OCC لأجل بورصة MIAX Futures

ميامي وبرينستون، نيوجيرسي, 21 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX®) )مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، وهي شركة رائدة تعتمد على التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، اليوم عن إبرام اتفاقية للمقاصة والتسوية بين بورصة ™MIAX Futures ومؤسسة Options Clearing Corporation (OCC)، أكبر مؤسسة لمقاصة المشتقات المرتبطة بالأسهم في العالم.

تتيح الاتفاقية للمشاركين في سوق MIAX Futures من أعضاء مؤسسة OCC تحقيق وفورات محتملة في رأس المال من خلال تطبيق الهامش المتقاطع على المنتجات المدرجة في بورصة MIAX Futures مقابل المنتجات التكميلية المدرجة من قِبل بورصة MIAX Futures وغيرها من بورصات الأوراق المالية (بما في ذلك بورصات MIAX) وأسواق العقود الآجلة.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "يسعدنا البناء على علاقتنا الطويلة مع مؤسسة OCC وتقديم مجموعة خدماتها الخاصة بالمقاصة وإدارة المخاطر إلى المشاركين في سوق MIAX Futures". "ستوفر هذه الاتفاقية للمشاركين في السوق لدينا وفورات كبيرة في رأس المال عند تداول العقود الآجلة المالية، بما في ذلك العقود الآجلة الجديدة لمؤشرات أسهم Bloomberg، والتي بدأ تداولها على MIAX Futures في 17 مايو".

وقال Andrej Bolkovic، الرئيس التنفيذي لمؤسسة OCC: "يسعدنا الترحيب ببورصة MIAX Futures باعتبارها خامس بورصة مشاركة لدى مؤسسة OCC تحت اسم MIAX". "ستستفيد بورصة MIAX Futures من مجموعتنا الكاملة من قدرات المقاصة وإدارة المخاطر المتاحة لجميع البورصات المشاركة لدينا، كما ستوفر لأعضاء المقاصة لدينا وفورات محتملة في رأس المال من خلال برنامجنا الداخلي للهامش المتقاطع. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع MIAX لتعزيز التميز التشغيلي والابتكار، مع دعم النمو المستمر لعقود الخيارات والعقود الآجلة المتداولة في البورصة".

وأضاف السيد Gallagher: "أودُّ أن أتقدم شخصيًا بالشكر والتقدير لفريق مؤسسة OCC على دعمهم خلال عملنا على استكمال اتفاقية المقاصة والتسوية في الوقت المناسب؛ لإطلاق عقد Tini™ Bloomberg 100 Index Futures في 17 مايو".

تقوم MIAX Futures بإدراج العقود الآجلة لمؤشرات أسهم Bloomberg وفق جدول إطلاق مرحلي. تم إدراج أول منتج، وهو عقد Tini Bloomberg 100 Index Futures، في 17 مايو 2026 (لتاريخ تداول 18 مايو 2026). ومن المقرر إدراج عقد Tini Bloomberg 500 Index Futures في 31 مايو 2026 (لتاريخ تداول 1 يونيو 2026). كما من المقرر إدراج عقد Bloomberg 500 Index Futures في 7 يونيو 2026 (لتاريخ تداول 8 يونيو 2026).

ستواصل بورصة MIAX Futures، وهي مؤسسة مقاصة مشتقات مسجلة (DCO) وسوق عقود معتمد (DCM)، تنفيذ عمليات المقاصة لمنتجها الرئيسي — عقود قمح الربيع الأحمر الصلب في مينيابوليس (HRSW) — وجميع المنتجات الزراعية الأخرى المدرجة في البورصة.

نبذة عن MIAX

.Miami International Holdings, Inc (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، وبورصة برمودا للأوراق المالية (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة متكاملة الخدمات تعمل كتاجر عمولات في العقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

