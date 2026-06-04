أعلنت شركة Miami International Holdings عن نتائج التداول لشهر مايو 2026

MIAX Exchange Group تُسجّل زيادة بنسبة 23.7% في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود الخيارات متعددة الإدراج منذ بداية العام وحتى تاريخه (YTD)

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، الرائدة في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر مايو 2026 لشركاتها التابعة للبورصات الأمريكية — ®MIAX، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، و®MIAX Sapphire (المشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group)، بالإضافة إلى ®MIAX Futures.

أبرز نتائج مايو 2026

سجلت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في متوسط الحجم اليومي للتداول ( ADV ) منذ بداية العام حتى تاريخه ( YTD )، بلغ 10.8 مليون عقد حتى مايو 2026، بزيادة قدرها 23.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025

حققت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في الحصة السوقية منذ بداية العام بلغ 17.1% حتى مايو 2026، مقارنة بـ 16.4% خلال الفترة نفسها من العام السابق

أدرجت MIAX Futures عقود ™ Tini الآجلة لمؤشر Bloomberg 100 في 17 مايو (تاريخ التداول 18 مايو)، حيث بلغ متوسط الحجم اليومي للتداول للفترة من 18 مايو 2026 إلى 29 مايو 2026 نحو 13,105 عقود

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول MIAX Exchange Group وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports.

MIAX متوسط حجم التداول اليومي (ADV) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه مايو 26 مايو 25 % التغير أبريل 26 % التغير مايو 26 مايو 25 % التغير خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 20 21

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متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف) 67,186 51,352 30.8 % 62,496 7.5 % 63,506 53,498 18.7 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات MIAX Exchange Group (بالآلاف) 11,060 8,957 23.5 % 10,593 4.4 % 10,847 8,766 23.7 % الحصة السوقية لعقود خيارات MIAX Exchange Group 16.5 % 17.4 % -5.6 % 16.9 % -2.9 % 17.1 % 16.4 % 4.2 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين) 19,398 17,586 10.3 % 17,815 8.9 % 19,423 16,830 15.4 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين) 188 192 -2.0 % 177 6.1 % 179 185 -3.4 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.0 % 1.1 % -11.1 % 1.0 % -2.6 % 0.9 % 1.1 % -16.3 % بورصة MIAX Futures أيام التداول 20 21

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متوسط حجم التداول اليومي (ADV) - للمنتجات الزراعية 10,111 13,291 -23.9 % 12,421 -18.6 % 11,008 17,013 -35.3 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) - للمنتجات المالية (2) 13,105 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 13,105 غير متاح غير متاح

1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة. 2) تم إطلاق العقود الآجلة المالية في 17 مايو (تاريخ التداول 18 مايو). وبناءً على ذلك، يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) بقسمة إجمالي العقود خلال الفترة على إجمالي أيام التداول للفترة التي بدأت في 18 مايو، والتي تمثل 10 أيام تداول.

نبذة عن MIAX

.Miami International Holdings, Inc (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة ®MIAX ثمان بورصات في مجالات عقود الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و®MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، و"البورصة الدولية للأوراق المالية" (TISE). كما تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة متكاملة الخدمات تعمل كتاجر عمولات في العقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلُّعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" أو "مستقبلي" أو "يخطط" أو "مخطط له" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "يتوقع" أو "أولي" أو "في نهاية المطاف" أو "مقدَّر". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة .Miami International Holdings, Inc (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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