أعلنت شركة Miami International Holdings عن نتائج التداول لشهر يونيو 2026

MIAX Exchange Group تُسجّل زيادة بنسبة 26.0% في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود الخيارات متعددة الإدراج منذ بداية العام وحتى تاريخه (YTD)

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 7 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، الرائدة في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر يونيو 2026 لشركاتها التابعة للبورصات الأمريكية، والتي تشمل: ®MIAX، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، و®MIAX Sapphire (المشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group)، بالإضافة إلى ® .MIAX Futures

أبرز الأحداث في يونيو 2026

سجلت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في متوسط الحجم اليومي للتداول ( ADV ) منذ بداية العام حتى تاريخه ( YTD )، بلغ 10.9 مليون عقد حتى يونيو 2026، بزيادة قدرها 26.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025

حققت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في الحصة السوقية منذ بداية العام بلغ 16.9% حتى يونيو 2026، مقارنة بـ 16.4% خلال الفترة نفسها من العام السابق

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول MIAX Exchange Group وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports.



متوسط حجم التداول اليومي (ADV) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه يونيو-26 يونيو-25 % التغير مايو 26 % التغير يونيو-26 يونيو-25 % التغير خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 21 20

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متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف) 69,896 50,576 38.2 % 67,186 4.0 % 64,597 53,019 21.8 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات MIAX Exchange Group (بالآلاف) 11,318 8,218 37.7 % 11,060 2.3 % 10,927 8,676 26.0 % الحصة السوقية لعقود خيارات MIAX Exchange Group 16.2 % 16.2 % -0.3 % 16.5 % -1.6 % 16.9 % 16.4 % 3.4 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين) 23,383 18,245 28.2 % 19,398 20.5 % 20,099 17,062 17.8 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين) 192 187 2.8 % 188 2.0 % 181 186 -2.3 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 0.8 % 1.0 % -19.8 % 1.0 % -15.4 % 0.9 % 1.1 % -17.1 % بورصة MIAX Futures أيام التداول 21 20

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متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures – للمنتجات الزراعية 16,203 23,531 -31.1 % 10,111 60.2 % 11,895 18,072 -34.2 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures – للمنتجات المالية (2) 5,740 غير متاح غير متاح 13,105 -56.2 % 7,949 غير متاح غير متاح

1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة. 2) تم إطلاق العقود الآجلة المالية في 17 مايو (تاريخ التداول 18 مايو). وبناءً على ذلك، يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) بقسمة إجمالي العقود خلال الفترة على إجمالي أيام التداول للفترة التي بدأت في 18 مايو.

نبذة عن شركة MIAX

شركة Miami International Holdings, Inc.‎ (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة ®MIAX ثمان بورصات في مجالات عقود الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و®MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، و"البورصة الدولية للأوراق المالية" (TISE). كما تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة متكاملة الخدمات تعمل كتاجر عمولات في العقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" أو "مستقبلي" أو "يخطط" أو "مخطط له" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "يتوقع" أو "أولي" أو "في نهاية المطاف" أو "مقدَّر". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة .Miami International Holdings, Inc (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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