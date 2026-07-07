أعلنت شركة Miami International Holdings عن نتائج التداول لشهر يونيو 2026

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MIAX

07 يوليو, 2026, 21:16 AST

MIAX Exchange Group تُسجّل زيادة بنسبة 26.0% في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود الخيارات متعددة الإدراج منذ بداية العام وحتى تاريخه (YTD)

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 7 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، الرائدة في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر يونيو 2026 لشركاتها التابعة للبورصات الأمريكية، والتي تشمل: ®MIAX، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، و®MIAX Sapphire (المشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group)، بالإضافة إلى ® .MIAX Futures

أبرز الأحداث في يونيو 2026

  • سجلت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD)، بلغ 10.9 مليون عقد حتى يونيو 2026، بزيادة قدرها 26.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025
  • حققت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في الحصة السوقية منذ بداية العام بلغ 16.9% حتى يونيو 2026، مقارنة بـ 16.4% خلال الفترة نفسها من العام السابق

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول MIAX Exchange Group وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports.

متوسط حجم التداول اليومي (ADV(1)

مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه

يونيو-26

يونيو-25

% التغير

مايو 26

% التغير

يونيو-26

يونيو-25

% التغير

خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة

أيام التداول

21

20

20

123

122

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف)

69,896

50,576

38.2 %

67,186

4.0 %

64,597

53,019

21.8 %

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات MIAX Exchange Group (بالآلاف)

11,318

8,218

37.7 %

11,060

2.3 %

10,927

8,676

26.0 %

الحصة السوقية لعقود خيارات MIAX Exchange Group

16.2 %

16.2 %

-0.3 %

16.5 %

-1.6 %

16.9 %

16.4 %

3.4 %

الأسهم الأمريكية

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين)

23,383

18,245

28.2 %

19,398

20.5 %

20,099

17,062

17.8 %

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين)

192

187

2.8 %

188

2.0 %

181

186

-2.3 %

الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl

0.8 %

1.0 %

-19.8 %

1.0 %

-15.4 %

0.9 %

1.1 %

-17.1 %

بورصة MIAX Futures

أيام التداول

21

20

20

123

123

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures للمنتجات الزراعية

16,203

23,531

-31.1 %

10,111

60.2 %

11,895

18,072

-34.2 %

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures  للمنتجات المالية (2)

5,740

غير متاح

غير متاح

13,105

-56.2 %

7,949

غير متاح

غير متاح

1)

يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة.

2)

تم إطلاق العقود الآجلة المالية في 17 مايو (تاريخ التداول 18 مايو). وبناءً على ذلك، يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) بقسمة إجمالي العقود خلال الفترة على إجمالي أيام التداول للفترة التي بدأت في 18 مايو.

نبذة عن شركة MIAX
شركة Miami International Holdings, Inc.‎ (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة ®MIAX ثمان بورصات في مجالات عقود الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و®MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، و"البورصة الدولية للأوراق المالية" (TISE). كما تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة متكاملة الخدمات تعمل كتاجر عمولات في العقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" أو "مستقبلي" أو "يخطط" أو "مخطط له" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "يتوقع" أو "أولي" أو "في نهاية المطاف" أو "مقدَّر". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة .Miami International Holdings, Inc (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلاً اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل مع شركة MIAX:

المستثمرون
[email protected]

الإعلام
[email protected]

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