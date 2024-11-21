أعلنت شركة Shemaroo Entertainment وشركة PWR Chain عن إبرام شراكة استراتيجية لإحداث ثورة في مجال الترفيه الرقمي في الهند من خلال أحد ابتكارات البلوكتشين

~ منصة ShemarooVerse، ستُطلق حصريًا على منصة PWR Chain، وهي ابتكار يدمج مكتبة محتوى Shemaroo Entertainment واسعة النطاق مع تقنية بلوكتشين المتقدمة. ~

ShemarooVerse x PWR Chain

مدينة مومباي، دولة الهند، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Shemaroo Entertainment، الرائدة في صناعة الإعلام والترفيه في الهند لأكثر من ستة عقود، عن شراكة استراتيجية مع منصة PWR Chain، وهي بنية تحتية متقدمة لتقنية البلوكتشين من الطبقة 0. من خلال هذا التحالف، ستصبح منصة PWR Chain شريكًا رسميًا لمنصة ShemarooVerse، وهي منصة غامرة من Shemaroo Entertainment مخصصة لتقديم محتوى غامر من الجيل التالي. هذه الشراكة هي خطوة بارزة في مجال الترفيه والتكنولوجيا في الهند، حيث تجمع بين معروضات المحتوى الواسعة لشركة Shemaroo وقدرات تقنية البلوكتشين القابلة للتطوير والفعالة في الصناعة الخاصة بمنصة PWR Chain.

بفضل بصمتها الرقمية الواسعة عبر أكثر من 50 قناة محتوى على YouTube، تحصلت Shemaroo Entertainment على أكثر من 200 مليون مشترك وتجمع 100 مليون مشاهدة يوميًا عبر فئات متنوعة، بما في ذلك بوليوود، والمحتوى الإقليمي، والتلفزيوني، والديني، وترفيه الأطفال. ستستفيد منصة ShemarooVerse من البنية التحتية اللامركزية عالية السرعة لمنصة PWR Chain لإنشاء تجربة رقمية تفاعلية غامرة للجمهور في الهند وخارجها.

إن تقنية بلوكتشين لدى PWR Chain من الأكثر استدامة، وتعمل بالحد الأدنى من البصمة الكربونية. على عكس تقنيات البلوكتشين التقليدية التي تتطلب موارد طاقة عالية، تحقق منصة PWR Chain معدل إنتاجية عالٍ مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة، وتعالج أكثر من 300,000 معاملة في الثانية باستخدام نواة وحدة معالجة مركزية (CPU) واحدة فقط لكل عقدة تحقق (validator node). إن مثل هذه الكفاءة تسمح لمنصة ShemarooVerse بالتوسع بسلاسة دون التأثير على البيئة، ما يضع معيارًا جديدًا في تكنولوجيا البلوكتشين الخضراء في صناعة الترفيه.

مع نقل Shemaroo Entertainment لمكتبتها الواسعة من براءات الاختراع (IP portfolio) إلى تقنية البلوكتشين، توفر البنية التحتية لـ PWR Chain فرصًا فريدة للمبدعين لتحقيق الدخل من محتواهم من خلال عملية التحويل إلى توكن (tokenization) والمقتنيات الرقمية، ما يمثل ابتكارًا محوريًا في مشهد صناعة المحتوى في الهند.

إن قابلية التشغيل المُتبادل المتقدمة وقابلية التوسع لمنصة PWR Chain تتيح لمنصة ShemarooVerse الاستفادة من التصميم الصديق للمطورين، وهي أول تقنية بلوكتشين تتيح نشر التطبيقات البرمجية الكاملة باستخدام لغات البرمجة التقليدية. من خلال الاستفادة من منصة PWR Chain التي توفر التنفيذ الفوري والأمان المقاوم للتقنيات الكمية، تقدم ShemarooVerse للمستخدمين مساحة رقمية آمنة، وديناميكية، وغامرة للتفاعل الشخصي مع المحتوى الأيقوني الخاص بـ Shemaroo.

قال Arghya Chakravarty، رئيس العمليات في Shemaroo Entertainment: "إن الشراكة مع PWR Chain تمثل قفزة تحويلية في مجال التفاعل الرقمي بالنسبة لشركة Shemaroo Entertainment. ستستفيد ShemarooVerse من السرعة وقابلية التوسع والاستدامة التي توفرها بنية PWR Chain التحتية للبلوكتشين، ما يتيح للجمهور تجربة ترفيهية غامرة وأكثر أمانًا. نحن متحمسون لإطلاق ShemarooVerse بطريقة تتماشى مع تفضيلات المستهلكين الرقميين المتطورة."

قالت Melanie Mohr، الرئيسة التنفيذية لشركة PWR Labs: "إن ريادة Shemaroo Entertainment في مجال الترفيه الهندي توفر منصة مثالية لاستعراض تقنية البلوكتشين عالية الأداء والصديقة للبيئة التي تقدمها PWR Chain. هذه الشراكة لا تسلط الضوء فقط على إمكانيات البلوكتشين في تعزيز التجارب الرقمية، بل تضع أيضًا PWR Chain في موقع يمكنها من دفع النمو وخلق فرص تفاعلية داخل صناعة الترفيه في الهند."

تُبرز هذه الشراكة التزام Shemaroo بالابتكار الرقمي وترسخ سابقةً في صناعة الترفيه الهندية، من خلال ربط وسائل الإعلام التقليدية بتقنيات Web3. من خلال استضافة منصة ShemarooVerse حصريًا على منصة PWR Chain، تعكف شركة Shemaroo Entertainment وشركة PWR Chain على إعادة تشكيل المشهد الرقمي في الهند، ما يتيح للمبدعين والمعجبين طرقًا جديدة وديناميكية للتفاعل مع المحتوى.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2561483/ShemarooVerse_x_PWR_Chain.jpg