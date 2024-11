Shemaroo Entertainment et PWR Chain annoncent un partenariat stratégique pour révolutionner le divertissement numérique en Inde grâce à l'innovation blockchain

~ ShemarooVerse, lancé exclusivement sur PWR Chain, fusionne la vaste bibliothèque de contenu de Shemaroo Entertainment avec la technologie avancée de la blockchain. ~

MUMBAI, Inde, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Shemaroo Entertainment, leader de l'industrie des médias et du divertissement en Inde depuis plus de six décennies, a annoncé un partenariat stratégique avec PWR Chain, une infrastructure blockchain avancée de niveau 0. Grâce à cette alliance, PWR Chain devient le partenaire blockchain officiel de ShemarooVerse, la plateforme immersive de Shemaroo Entertainment destinée à fournir un contenu immersif de nouvelle génération. Ce partenariat constitue une étape décisive dans le paysage du divertissement et de la technologie de l'Inde, en combinant les vastes offres de contenu de Shemaroo avec les capacités de blockchain évolutives et écologiquement efficaces de PWR Chain.

ShemarooVerse x PWR Chain

Avec une empreinte numérique étendue à travers plus de 50 chaînes de contenu sur YouTube, Shemaroo Entertainment compte plus de 200 millions d'abonnés et recueille 100 millions de vues par jour dans diverses catégories, y compris Bollywood, contenu régional, de télévision, dévotionnel et divertissement pour enfants. ShemarooVerse s'appuiera sur l'infrastructure décentralisée à haut débit de PWR Chain pour créer une expérience numérique immersive et interactive destinée au public indien et au-delà.

La technologie blockchain de PWR Chain est l'une des plus durables, fonctionnant avec une empreinte carbone minimale. Contrairement aux blockchains conventionnelles qui nécessitent des ressources énergétiques importantes, PWR Chain atteint un débit élevé avec une puissance minimale, en traitant plus de 300 000 transactions par seconde tout en n'utilisant qu'un seul cœur d'unité centrale de traitement (CPU) par nœud de validation. Cette efficacité permet à ShemarooVerse d'évoluer de manière transparente sans avoir d'impact sur l'environnement, en imposant une nouvelle norme en matière de technologie blockchain verte pour l'industrie du divertissement.

Alors que Shemaroo Entertainment transpose son vaste portefeuille de propriété intellectuelle (PI) sur la blockchain, l'infrastructure de PWR Chain offre aux créateurs des opportunités uniques de monétiser leur contenu par le biais de la tokénisation et des objets de collection numériques, une innovation cruciale dans le paysage du contenu en Inde.

L'interopérabilité et l'évolutivité avancées de PWR Chain permettent à ShemarooVerse de tirer parti de la conception conviviale de PWR Chain pour les développeurs, la première blockchain qui permet de déployer des applications logicielles complètes dans des langages de codage traditionnels. En tirant parti de la finalité instantanée de PWR Chain et de la sécurité quantique, ShemarooVerse offre aux utilisateurs un espace numérique sécurisé, dynamique et immersif, pour un engagement authentique avec le contenu emblématique de Shemaroo.

Arghya Chakravarty, directeur de l'exploitation de Shemaroo Entertainment, a déclaré : « Le partenariat avec PWR Chain marque un tournant dans l'engagement numérique pour Shemaroo Entertainment. ShemarooVerse bénéficiera de la vitesse, de l'évolutivité et de la durabilité de l'infrastructure blockchain de PWR Chain, en offrant au public une expérience de divertissement plus immersive et plus sûre. Nous sommes ravis de donner vie à ShemarooVerse d'une manière qui correspond aux préférences changeantes des consommateurs numériques. »

Melanie Mohr, PDG de PWR Labs, a ajouté : « Shemaroo Entertainment est un leader dans le domaine du divertissement indien et constitue une plateforme idéale pour démontrer la technologie blockchain haute performance et respectueuse de l'environnement de PWR Chain. Ce partenariat souligne non seulement le potentiel de la blockchain à améliorer les expériences numériques, mais positionne également PWR Chain pour stimuler la croissance et créer des opportunités intéressantes au sein del'industrie du divertissement de l'Inde. »

Ce partenariat souligne l'engagement de Shemaroo en faveur de l'innovation numérique et crée un précédent pour l'industrie indienne du divertissement, en établissant un lien entre les médias traditionnels et le Web3. En hébergeant exclusivement ShemarooVerse sur PWR Chain, Shemaroo Entertainment et PWR Chain s'apprêtent à remodeler le paysage numérique indien, en offrant aux créateurs et aux fans de nouveaux moyens dynamiques de s'engager dans le contenu.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2561483/ShemarooVerse_x_PWR_Chain.jpg