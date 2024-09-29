أعلنت شركة Sineng Electric عن أول شحنة من أنظمة تحويل الطاقة إلى الولايات المتحدة لمشروع تخزين الطاقة بسعة 140.8MW

ووشي، الصين, 29 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Sineng Electric، الرائدة عالميًّا في حلول الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة الشمسية، بفخر عن أول شحنة من أنظمة تحويل الطاقة (PCS) إلى الولايات المتحدة لمشروع تخزين الطاقة 140.8MW/140.8MWh في تكساس. يمثل هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا في التوسع الإستراتيجي لـ Sineng في سوق أمريكا الشمالية.

تقدم الولايات المتحدة فرصة واعدة للنمو باعتبارها ثاني أكبر سوق لتخزين الطاقة في العالم. وانتهزت شركة Sineng Electric هذه الفرصة من خلال توريد 44 وحدة من محطة تحويل الطاقة ذات السلسلة متكاملة الخدمات ذات الجهد المتوسط 3.2MW إلى هذه المنشأة المستقلة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) في جنوب تكساس. سيساهم هذا المشروع في استقرار الشبكة من خلال قص الذروة وتنظيم التردد.

ولقد سلّمت Sineng مؤخرًا المرحلة الأولى التي تتكون من 22 وحدة. وتحتوي محطة تحويل الطاقة ذات السلسلة متكاملة الخدمات ذات الجهد المتوسط 3.2MW (EH-3200-HA-MR-US-34.5) على 16 وحدة من وحدات تحويل الطاقة ذات السلسلة (EH-0200-HA-M-US) ، ولوحة تبديل منخفضة الجهد، ومحول مُثبَّت على قاعدة. يتيح تصميم السلسلة الخاص بها إدارة البطارية على مستوى الرف، وهو ما يحسِّن سعة الشحن والتفريغ. يضمن نظام تحويل الطاقة ذات السلسلة 200kW أداء نظام متفوقًا بالإضافة إلى الموثوقية، وذلك بفضل كفاءته القصوى التي تبلغ 99.0٪ ووظائف H/LVRT وH/LFRT المتقدمة.

وقد صُممت مجموعة منتجات Sineng الشاملة بدقة لتوافي معايير سوق الولايات المتحدة الصارمة. وفي سبتمبر، عززت الشركة تواجدها المحلي مع افتتاحها مركز خدمات أمريكا الشمالية؛ بهدف توفير دعم محلي وسريع. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الإطلاق الأخير لنظام تحويل الطاقة ذات السلسلة 400kW على التزام Sineng بالابتكار المستمر والتقدم التكنولوجي.

صرّح Gene Yang، الرئيس التنفيذي لشركة Sineng Electric، قائلاً: "إن تخزين الطاقة هو حجر أساس في رحلة التحول العالمي للطاقة المستدامة، كما يفتح الطريق أمام دمج الطاقة المتجددة ويعزز أهداف إزالة الكربون. ومع تطور تكنولوجيا تخزين الطاقة بسرعة، تظل Sineng Electric في طليعة هذا المجال، مستفيدةً من مجموعة منتجاتنا الواسعة، والخبرة الهندسية، وقدرات التسليم الفعالة لدفع عجلة هذا التحول. يمثل هذا المشروع لحظة حاسمة في توسعنا نحو السوق الأمريكية وما بعدها، ويؤكد من جديد تفانينا في توطين عملياتنا في أمريكا الشمالية وتلبية الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة المتطورة".

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