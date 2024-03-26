أكملت الرافعة ذات العجلات، صاحبة أكبر حمولة وأعلى قوة رفع في العالم، أول عملية رفع لها في Hengshui، الصين

تمثل رافعة XCA4000 ذات العجلات من XCMG المرة السابعة التي تحطم فيها XCMG الرقم القياسي العالمي الذي احتفظت به بشكل حصري.

هنغشوي، الصين, 26 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في عملية أجريت مؤخرًا في مزرعة رياح بقدرة 200 ميجاوات في مقاطعةJing Hengshui، الصين، أكملت الرافعة XCA4000 بنجاح أول عملية رفع لها في مزرعة رياح بقدرة 200 ميجاوات في مقاطعة جينغ، هنغشوي بالصين، منذ 20 يومًا محققة أعلى قدرة رفع وارتفاع في العالم، وقد تم تسليم الرافعة من قبل شركة XCMG، الشركة الرائدة عالميًا في مجال صناعة آلات البناء. وقد رفعت الرافعة مجموعة متنوعة من المكونات إلى ارتفاع 162 مترًا لتجميعها معًا على البرج، بما في ذلك هيكل توربين رياح بوزن 130 طنًا، ومحور عجلة بوزن 40 طنًا، وثلاث شفرات بطول 95 مترًا ووزن كل منها 28 طنًا. وهذه هي المرة السابعة التي تحطم فيها XCMG الرقم القياسي العالمي الذي حققته في عام 2010.

With the capability to hoist 230 tons at a height of 162 meters, the XCA4000 sets a new benchmark for the highest and heaviest lifting capacity among wheeled cranes and has lately made its first delivery to Hebei Rongcheng Technology in Hengshui, China.

تم تسليم الرافعة ذات العجلات XCA4000 إلى شركة Hebei Rongcheng Technology، والتي تتميز بسعة رفع غير مسبوقة تبلغ 4000 طن، مما يجعلها الآلية المثلى لتركيب توربينات الرياح التي تتجاوز 10 ميجاوات. تضع XCA4000 رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى وأثقل قدرة رفع بين الرافعات ذات العجلات، بفضل قدرتها على رفع 230 طنًا إلى ارتفاع 170 مترًا. وتظهر أهمية هذا الإنجاز بشكل خاص في ظل توجه صناعة معدات طاقة الرياح العالمية نحو تصنيع نماذج أكبر وأثقل، وهو ما يحتاج إلى معدات رفع وتركيب توفر قدرات رفع أعلى، وارتفاعات أكبر، وتقنيات أمان معززة.

يتجسد التزام XCMG بالإبداع في مميزات XCA4000 المتقدمة، بما في ذلك تقنية ذراع الرافعة المرنة عالية الأداء، والتي تحل العقبات الشائعة مثل انخفاض قوة الرفع في الارتفاعات العالية والمساحة المحدودة أسفل خطافات الرفع التوربينية. تمكننا هذه التقنية من تقليل الوقت اللازم لتركيب توربينات الرياح بنسبة 20-30%، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة مشاريع توليد طاقة الرياح.

تظل السلامة هي أولوية شركة XCMG القصوى، خاصة فيما يتعلق بالرافعة ومعدات الرفع. تم تزويد XCA4000 بنظام تحكم ذاتي التطوير وتقنية أمان فعّالة مع أكثر من عشرة أجهزة استشعار موزعة على طول ذراع الرافعة، وهو ما يمنحها القدرة على تحري المخاطر المحتملة التي تهدد السلامة والقضاء عليها في الوقت الفعلي، مما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الأمان أثناء البناء.

تتكامل قدرات XCA4000 المذهلة أيضًا بقدرتها على نقل المكونات الثقيلة، مثل ذراع الرافعة الرئيسية وذراع الامتداد، التي يصل وزنها إلى 400 طن، وقدرتها على التدرج بنسبة 16%، مما يعزز من فعاليتها وقدرتها على نقل الأحمال الثقيلة.

ترسخ XCMG من مكانتها الرائدة في مجال المعدات فائقة الضخامة عبر إتقانها لتكنولوجيا التصميم لعلاج التشوهات الكبيرة والهياكل غير الخطية، وبذلك فهي تضع معايير الصناعة العالمية في مجال دقة حسابات الهياكل الكبيرة. بحلول نهاية عام 2023، سلمت XCMG أكثر من 200 وحدة من الرافعات ذات العجلات بوزن ألف طن، مما عزز مكانتها الرائدة باعتبارها "الخيار الأمثل" لمشاريع توليد طاقة الرياح واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

مع إطلاق XCA4000، تواصل XCMG قيادة عجلة التطور في صناعة آلات البناء، حيث تقدم حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات السوق العالمية النامية.

للمزيد من المعلومات حول XCA4000، تُرجى زيارة https://www.xcmg.com/en-ap/solution/solu-detail-9618596.htm

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