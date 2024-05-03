أنجح الرياضيون يجتمعون مرة أخرى للمشاركة في بطولة FlowBank Championship المرتقبة

جنيف, 3 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ --

البنك الإلكتروني السويسري المبتكِر FlowBank يكشف بفخر عن تشكيلاته للنسخة الثانية من بطولة FlowBank Championship. ومن المقرر أن تنافس الشخصيات الرائدة بما في ذلك أنتوني جوشوا وإسرائيل أديسانيا وأنتوان دوبونت وآنا ماركوفيتش وإستيبان أوكون وبيتر ساغان في هذه المسابقة المميزة للتداول عبر الإنترنت المقرر إقامتها من 1 مايو إلى 31 مايو 2024. وبعد النجاح الهائل في الدورة الافتتاحية لبطولة FlowBank Championship لعام 2023، تتطلع هذه الرموز الرياضية إلى عرض مهاراتهم في التداول وتسليط الضوء على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية لمشجعيهم ولمجتمعات الإنترنت.

Flowbank banner

وقد أعرب تشارلز هنري سابيت، مؤسس FlowBank، عن سعادته لعودة الحدث، قائلاً: "إن المشاركة الرائعة التي شهدناها العام الماضي تؤكد انتصار هذه المبادرة. إنها لم تؤدي فقط للفت الانتباه بشكل كبير إلى التوازي بين التميّز الرياضي والتداول، بل أكدت أيضًا على أهمية محو الأمية المالية. لقد كان رفع مستوى المنافسة في عامها الثاني تقدمًا طبيعيًا بالنسبة لنا."

وفي تطور مثير، من المقرر أن يتولى ألكسندر زفيريف، سفير FlowBank والفائز بالمركز الثالث في النسخة الافتتاحية، دورًا توجيهيًا. وأضاف ألكسندر زفيريف: "إن الانتقال من خانة المنافس إلى خانة المعلم هو مصدر كبير للحماسة. بعد أن استعرضت التحديات التي سيواجهها هؤلاء الرياضيون في هذه المسابقة، أشعر بلهفة كبيرة لمشاركة أفكاري وتوجيه مجموعة الرياضيين الاستثنائية لهذا العام".

وعلى مدار البطولة، سيزود FlowBank الرياضيين بالأدوات والمنصات والموارد اللازمة لتعميق فهمهم للأسواق المالية بينما يتنافسون على لقب أفضل متداول على محفظة افتراضية.

وفي الوقت نفسه، سيحصل مجتمع FlowBank على إمكانية وصول غير مسبوق لاستراتيجيات التداول للرياضيين، مع فرص لتعزيز محو الأمية المالية من خلال المحتوى التعليمي المخصص، بما في ذلك البودكاست والمقالات الشاملة.

واختت تشارلز هنري سابت حديثه قائلاً: "إن بطولة FlowBank Championship هي أكثر من مجرد مسابقة؛ إنها تؤكد تفانينا في ديمقراطية الوصول إلى الأسواق المالية، وتعزيز مجتمع مطّلع ومشارك".

كما ستضم أيضًا بطولة FlowBank Championship مشاركة آراء سفير FlowBank طويل الأمد زيفيرين لوتي وأسطورة التنس مارتينا هينجز، حيث تقدم هينجز التعليقات والتحليلات في البودكاست الأسبوعي طوال المنافسة.

وبعيداً عن بطولة FlowBank Championship، لا يزال FlowBank هو الراعي الرئيسي للتنس السويسري وهوكي الجليد السويسري ومسابقة Gonet Geneva Open، ما يعزز دعمه الثابت للرياضة السويسرية على جميع المستويات ويعزز محفظة رعاياته.

ومنذ إنشائه في نوفمبر 2020، شهد FlowBank نمواً ملحوظاً واستمر في توسيع نطاق خدماته. وفي الوقت الحاضر، يوفّر FlowBank إمكانية الوصول إلى أكثر من 50،000 أداة مالية ويتميّز بكونه البنك السويسري الوحيد الذي يقدم فرصة صفر عمولة على الأسهم السويسرية، إلى جانب أدنى رسوم تداول في سويسرا. كما لا يزال البنك ملتزمًا بالاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا، والابتكار في الميزات والمنتجات، وقبل كل شيء، إعطاء الأولوية لأفضل تجربة عملاء ممكنة.

تابع @flowbank على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة أحدث الأخبار والتحديثات حول بطولة FlowBank Championship.

عن FlowBank

تأسس FlowBank عام 2020 من قبل الرئيس التنفيذي تشارلز هنري سابيت، ومقره الرئيسي في جنيف مع مكتب في زيوريخ، ويوظِّف حاليًا 140 خبيرًا. ويقدم البنك خدمات الاستثمار والتداول عبر الإنترنت والوصول إلى أكثر من 50،000 منتج مالي بأفضل الأسعار. ويملك FlowBank، الذي أعلنته مؤخرًا جريدة Neue Zürcher Zeitung كمزود التداول الأكثر تنافسية في سويسرا، ترخيصًا من قبل هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (FINMA) وهو عضو أيضًا في منظمة esisuisse. بالإضافة إلى ذلك ، لديه عضوية في جمعية المصرفيين السويسريين (Swiss Bankers Association).

فيسبوك: FlowBank@FlowBank

إنستغرام: @flowbank

LinkedIn: FlowBank

X: FlowBank@flowbank_sa

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2403595/FlowBank_SA.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2315878/4685193/FlowBank_logo.jpg

التواصل الإعلامي:

FlowBank SA

Caroline Puder-Lévy, Chief Marketing Officer

Esplanade de Pont-Rouge 9

1211 Geneva 26

+41 22 888 6409

[email protected]

