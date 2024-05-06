頂尖運動員再次雲集於萬眾矚目的 FlowBank 錦標賽

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FlowBank SA

06 5月, 2024, 21:54 CST

日內瓦2024年5月6日 /美通社/ -- 創新的瑞士網上銀行 FlowBank 自豪地宣布第二屆 FlowBank 錦標賽的陣容。Anthony Joshua、Israel Adesanya、Antoine Dupont、Ana Marković、Esteban Ocon 和 Peter Sagan 等領軍人物將參加這項獨特的網上交易比賽，比賽將於 2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日舉行。在 2023 年首屆 FlowBank 錦標賽取得巨大成功之後，這些體育偶像渴望展現自己的交易技巧，並向粉絲和網上社群突顯金融市場的可及性。

FlowBank 創辦人 Charles Henri Sabet 表示對該活動回歸感到興奮，他說：「我們去年見證到的出色參與度突顯出這項計劃的成功。它不僅讓人們對體育卓越與交易間的相似之處產生極大關注，而且還強調了金融知識的重要性。在第二年的比賽，我們自然而然地提升了比賽的水平。」

The 2024 FlowBank Championship Participants
The 2024 FlowBank Championship Participants

令人興奮的是，FlowBank 大使兼在首屆比賽獲得第三名的 Alexander Zverev 將擔任導師。Alexander Zverev 表示：「從競爭者變成導師令人振奮。在經歷過這些運動員將在這場比賽中會遇到的挑戰後，我熱切期待分享我的見解並指導今年傑出的運動員。」

在整個錦標賽中，FlowBank 將為運動員提供工具、平台和資源，讓他們在虛擬投資組合中爭奪頂級交易者頭銜的同時，加深對金融市場的了解。

同時，FlowBank 社群將獲得前所未有的機會，可以接觸運動員的交易策略，並藉著量身定制的教育內容（包括播客和全面的文章）提高他們的金融知識。

Charles Henri Sabet 總結道：「FlowBank 錦標賽不單是一個比賽，更突顯我們致力實現金融市場民主化，培養一個明智並積極參與的社群。」

FlowBank 錦標賽還將包括長期擔任 FlowBank 大使的 Severin Lüthi 和網球界傳奇人物 Martina Hingis 提供的見解，Hingis 會在比賽期間於每週播客中提供評論和分析。

除了 FlowBank 錦標賽之外，FlowBank 仍然是 Swiss Tennis、Swiss Ice Hockey 和 Gonet Geneva Open 的主要贊助商，加強其對各級別的瑞士體育的堅定支持，並提升其贊助組合。

自 2020 年 11 月成立以來，FlowBank 已經看到了顯著的增長，並持續擴展其服務。目前，FlowBank 讓客戶可取得超過 50,000 種金融工具，而且是唯一提供瑞士股票零佣金交易金的瑞士銀行，其交易費用亦是瑞士最低。該銀行仍然致力持續投資技術、功能和產品的創新，並且最重要的是，優先考慮客戶體驗。

在社交媒體上關注 @flowbank，了解有關 FlowBank 錦標賽的最新消息和更新。

關於 FlowBank

FlowBank 成立於 2020 年，由行政總裁 Charles Henri Sabet 創辦，總部位於日內瓦，並於蘇黎世設有辦事處，目前僱用 140 名專家。該銀行提供網上投資及交易服務，並讓客戶以最具競爭力的價格取得超過 50,000 種金融產品。FlowBank 最近獲《新蘇黎世報》評為瑞士最具競爭力的交易供應商，獲得瑞士金融市場監督管理局 (FINMA) 的牌照，亦是 esisuisse 的成員。此外，它也是瑞士銀行家協會的成員。

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