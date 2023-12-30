أنشطة Mentech صديقة البيئة ومنخفضة الكربون: إضافة في مجال المنتجات الخارجية، مع تحقيق الحد من انبعاثات الكربون

شينزين، 30 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/-- أدى تغير المناخ إلى أحداث مناخية مفرطة متكررة، وأصبحت هناك حاجة ملحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتماشيًا مع أهداف مبادرة "الكربون المزدوج" استجابت شركة Dongguan Mentech Optical & Magnetic المحدودة بفعالية من خلال المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم بممارسة مبادئ ESG (البيئية والمجتمعية والحوكمة) التي تهدف إلى دفع تنفيذ أسواق التكنولوجيا الفائقة والتطبيقات الخضراء منخفضة الكربون، وقد حظيت منتجات تخزين الطاقة الخاصة بشركة Mentech بالاهتمام.

وتفي Mentech بمسؤوليتها الاجتماعية في سياق إجراءات خفض الكربون في جميع الأوقات. وقد انخرطت شركة Dongguan Mentech Optical & Magnetic المحدودة المسجلة بالرمز (SZ: 002902) بعمق في مجال الطاقة الجديدة لسنوات عديدة. حيث شاركت Mentech منذ عام 2023، في بناء نظام إمداد الطاقة الكهروضوئية للاتصالات بإجمالي أكثر من 30 ميجاوات، مما يوفر طاقة خضراء (نظيفة) لعشرات الآلاف من محطات الاتصالات الأساسية، وأدت هذه المبادرة إلى انخفاض تراكمي لما يقرب من 30.000 طن من الانبعاثات. ومن خلال الالتزام بفلسفة الشركة المتمثلة في "الابتكار التكنولوجي والتصنيع الذكي"، واتخاذ كلًا من الحياة منخفضة الكربون بالأماكن الخارجية والرياضة في الهواء الطلق كمدخل لأنشطتها، تركز Mentech على البحث والتطوير وتصنيع المنتجات التكنولوجية الخارجية من النوع C، مما يوفر للمستخدمين حلول منخفضة الكربون لحياة صديقة للبيئة.

وفي عام 2023، واصلت صناعة حلول الرياضات الخارجية في الصين التطور بشكل جيد. وقد قامت شركة Mentech بتطوير أجهزة ذكية يمكن ارتداؤها في الهواء الطلق ومنتجات تخزين الطاقة، باعتبارها داعمة لاستراتيجية "الكربون المزدوج". كما أطلقت المنتج الرياضي الاحترافي الذكي الذي يمكن ارتداؤه Mentech watch Xe1، باعتبارها شريك الساعات الذكية للرابطة الصينية لركوب الدراجات والراعي الرسمي للفريق الوطني الصيني لركوب الدراجات، ويوفر هذا المنتج للمستخدمين السلامة الرياضية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وخصائص تقييم الصحة ووظائف أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز منتجات محطة الطاقة المحمولة NEO من Mentech بوظيفة الشحن السريع بالطاقة الشمسية، مما يلبي احتياجات الطاقة المتنوعة في الحياة الخارجية، والأنشطة الخارجية، والإغاثة في حالات الطوارئ، وسيناريوهات الاستخدامات الأخرى. وتوفر سلسلة PowFi لمحطة الطاقة المحمولة من Mentech طاقة وشبكة مستقرة وآمنة للتخييم والمغامرات الخارجية. أما نظام تخزين الطاقة الكهروضوئية في الشرفة من Mentech فإنه قادر على الاستفادة من مساحة الشرفة لتوليد الكهرباء من الكهروضوئية وتخزين الطاقة للتوصيل والتشغيل.

وفي المستقبل، ستواصل Mentech الاستفادة من مزاياها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي لتوفير حلول منتجات مستدامة لحياة خضراء منخفضة الكربون في الهواء الطلق على مستوى العالم.