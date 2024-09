أنغامي تعلن عن نمو عدد المشتركين بنسبة 18.3٪ وإنجازات استراتيجية بعد صفقة OSN+

أبوظبي، الإمارات العربية المتحد, 5 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت أنغامي (Anghami) (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ:ANGH، وهي المنصة الرائدة في البث المتعدد الوسائط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نمو بنسبة 18.3٪ في قاعدة المشتركين في بث الفيديو والتطورات الاستراتيجية الهامة بعد صفقتها الأخيرة مع OSN+.

نمو كبير في عدد المشتركين واعتماد الاشتراكات المميزة (Premium)

منذ إتمام الصفقة، نمت قاعدة مستخدمي أنغامي لبث الفيديو بنسبة 18.3% حتى نهاية شهر يوليوز/تموز 2024، وكان العرض الأول الأخير للموسم الثاني من "House of the Dragons" بمثابة حافز رئيسي. ومن الجدير بالذكر أن 47٪ من المشتركين الجدد اختاروا خطة الاشتراك المميز Premium 4K التي تم إطلاقها حديثًا، مما يشير إلى طلب قوي على المحتوى عالي الجودة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

علق إيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة أنغامي، قائلاً: "لقد تجاوزت صفقة أنغامي مع OSN+ توقعاتنا، ليس فقط من حيث نمو المشتركين ولكن أيضًا في تعزيز قدرتنا على تقديم ترفيه متميز في مجالي الموسيقى والفيديو. بدأت خطواتنا الاستراتيجية بعد الاندماج في تحقيق النجاح".

المبادرات الاستراتيجية التي تدفع النمو

تتضمن استراتيجية أنغامي لنمو بث الفيديو عدة مبادرات رئيسية:

• شراكات: وسعت مبادرات البيع المتبادل نطاق الوصول من خلال عمليات التسويق المستهدفة. ويشمل ذلك تقديم تجارب مجانية على OSN+ لمستخدمي أنغامي، مما أدى إلى تحقيق معدلات تحويل تتجاوز 30%. تقدم شراكة استراتيجية مع Noon، وهي منصة تجارة إلكترونية رائدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مزايا OSN+ لعملاء Noon One كجزء من حملة تسويقية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع موبايلي السعودية لتقديم باقات أنغامي+ وOSN+ في باقات Postpaid XStream، مدعومة بإعلانات واسعة النطاق خارج المنزل وعبر الإنترنت.

• توسيع المحتوى: اتفاقية حصرية لعدة سنوات مع Warner Bros. Discovery تثري OSN+ بأفضل أفلام Max Originals وأفلام Warner Bros. تتضمن تشكيلة شهر شتنبر/أيلول فيلم "The Penguin" بطولة كولين فاريل في دور الشرير الخارق باتمان الذي طال انتظاره، وموسم جديد من مسلسل « FROM » ، والجزء الرابع من "My Brilliant Friend"، وفيلم "Wonka" الذي نال استحسان النقاد. تتضمن الإصدارات القادمة فيلم "Dune: Prophecy" وفيلم "Dune: Part 2" وفيلم "Dune: Part 2" وفيلم "Godzilla x Kong: The New Empire" والمزيد من الأفلام التي سيتم الإعلان عنها.

• التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي: نفذت OSN+ خوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة لتخصيص توصيات المحتوى. لا يقترح هذا النظام المتقدم عروضًا وأفلامًا تتماشى مع الأذواق الفريدة لكل مستخدم فحسب، بل يقوم أيضًا بتنظيم العروض بذكاء، وإزالة الاقتراحات التي تفشل في إثارة الاهتمام. وبالتالي، أدى هذا النهج الديناميكي إلى زيادة في استهلاك تنوع المحتوى.

لا تزال أنغامي ملتزمة بالابتكار والنمو، وتهدف إلى تعزيز مكانتها كمنصة بث الترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن شركة أنغامي

أنغامي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ANGH) هي المنصة الرائدة في مجال بث الوسائط المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم منظومة شاملة من خدمات الفيديو والموسيقى والبودكاست والترفيه المباشر والخدمات الصوتية الحصرية المتميزة وغيرها. منذ إطلاقها في عام 2012، قادت أنغامي الطريق كأول منصة بث للموسيقى لرقمنة كتالوج الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة تشكيل مشهد الترفيه في المنطقة. في خطوة استراتيجية في أبريل/نيسان 2024، انضمت أنغامي إلى OSN+، وهي منصة بث فيديو رائدة، لتشكيل قوة ترفيهية رقمية. عززت هذه الصفقة المحورية مكانة أنغامي كمنصة الجمهور المفضلة، حيث تضم مكتبة واسعة تضم أكثر من 18000 ساعة من مقاطع الفيديو المتميزة، بما في ذلك محتوى حصري من HBO، إلى جانب أكثر من 100 مليون أغنية عربية وعالمية وبودكاست. مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 120 مليون مستخدم مسجل و2.5 مليون اشتراك مدفوع، تعاونت أنغامي مع 47 شركة اتصالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يسهل عملية استقطاب العملاء ودفع الاشتراكات، بالإضافة إلى إقامة علاقات مع استوديوهات الأفلام الكبرى وعمالقة الترفيه وشركات الموسيقى الإقليمية والدولية. يقع مقر أنغامي الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في 16 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

لمعرفة المزيد عن أنغامي، يرجى زيارة .https://anghami.com

