أهم 7 اتجاهات في صناعة الأمن سيشهدها عام 2024

هانغتشو، الصين، 19 يناير، 2024 /PRNewswire/-- تمثل صناعة الأمن في عام 2024 مجالاً نشطًا بالأعمال، وشركة Hikvision تلعب دورًا مهمًا فيه. وبينما تسير في درب الابتكار التكنولوجي، وتتكيف مع الاحتياجات المجتمعية المتطورة، فإنها تشهد تقاربًا بين التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والبيانات الضخمة. تمهد هذه الابتكارات الطريق لحلول أمنية أكثر ذكاءً واستباقية وأقوى قدرة على التنبؤ، وهي ليست قوية فحسب، ولكنها تلبي أيضًا متطلبات المستخدمين من حيث سهولة الاستخدام.

في هذه المقالة، توضح Hikvision أهم سبعة اتجاهات تتوقع أن يكون لها تأثير كبير في صناعة الأمن هذا العام.

Top 7 trends for the security industry in 2024

1. الذكاء الاصطناعي يسرع عملية زيادة الإدراك في الآلات

يعمل الذكاء الاصطناعي على إسراع عملية التحول في صناعة الأمن من خلال تعزيز القدرات الإدراكية للآلات. يصبح ذلك ممكنًا بفضل التكامل مع الضوء المرئي والصوت والأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرادار، وغيرها من التقنيات.

ومن الأمثلة على ذلك تقنية معالجة إشارات الصور بالذكاء الاصطناعي (AI-ISP)، التي أحدثت تغييرًا هائلاً في تصوير الفيديو وباتت توفر صورًا عالية الجودة من خلال تقليل الضوضاء الذكي. يوفر هذا النهج صورًا أكثر وضوحًا ونطاقًا ديناميكيًا واسعًا وتفاصيل واضحة حتى في البيئات المنخفضة الإضاءة، الأمر الذي يقلل الاعتماد على الإضاءة الإضافية ويؤدي إلى استجابات أكثر كفاءة في ظل الظروف المتاحة.

2. التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ستُحدث ثورة في صناعات متنوعة

على مدار العام الماضي، أدت التطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق إلى تحسين القدرة على تفسير المواقف المعقدة باستخدام بيانات متنوعة. وترى Hikvision أن هذا التقدم يفتح الباب أمام إمكانيات لحلول الذكاء الاصطناعي الأكثر تخصيصًا عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.

وبالاعتماد على المنصات المفتوحة والخوارزميات المتقدمة، تعمل البنى الأفضل تنظيمًا على تسهيل توطين الذكاء الاصطناعي بسلاسة في قطاعات متنوعة. يعزز هذا النهج التعاون ويخلق نظامًا بيئيًا مبتكرًا للتقدم التكنولوجي.

3. التقارب بين الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية يتسارع

يؤدي التقارب بين الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية إلى ظهور خدمات أسرع وأكفأ. وهذا الأمر يقود بدوره إلى إيجاد حلول ذكية في الوقت الفعلي، مثل التحكم الأكثر ذكاءً في المناطق المحيطة وإدارة أنظمة الأمان المستندة إلى السحابة على نحو أسهل، مما يضع بين أيدينا التحليلات الفورية ويمكننا من اتخاذ قرارات أفضل في الحوسبة الطرفية. تعمل المنصات المستندة إلى السحابة أيضًا على تقليل الاستثمارات المادية في الأجهزة وتوفير خيارات قابلة للتطوير للشركات من الأحجام والميزانيات كافة، ما يقلل من التكاليف الأولية والمستمرة.

4. تقنية التوأم الرقمي قادرة على إحداث ثورة في مجال إدارة الأعمال

تُعرف التوائم الرقمية بكونها نماذج افتراضية تحاكي سيناريوهات العالم الحقيقي في الوقت الفعلي. وعبر التكامل مع الذكاء الاصطناعي للأشياء والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات، فإنها توفر لنا رؤى ديناميكية بشأن مقاييس الأداء المختلفة، مثل الأمان وحركة البيانات واستخدام الطاقة. وبذلك تتوفر تجربة غامرة تتميز بصور متزامنة، وتحسين كفاءة العملية، وتمكين الصيانة الاستباقية، ويصبح من الممكن توفير التكاليف وإدارة أفضل للأعمال.

5. تكنولوجيا العرض، ولا سيَّما LED، تتقدم بخطى سريعة

يؤدي الاعتماد المتزايد سريعًا على تقنية COB أو (Chip-on-Board) - أي تثبيت شرائح LED على لوحة الدائرة مباشرة - إلى زيادة الطلب على مصابيح LED الصغيرة الحجم. وتظهر أيضًا حلول LED المبتكرة التي توازن بين استهلاك الطاقة المنخفض والدقة العالية، وتعزز الحياد الكربوني، وتدعم مجموعة أكبر من التطبيقات. على سبيل المثال، تساعدنا جدران الفيديو المدمجة في مراكز القيادة في اتخاذ قرارات ذكية من خلال طرق عرض ذكية. وتعمل شاشات العرض التفاعلية واللافتات الرقمية كمحفزات للتحول الرقمي في قطاعات التعليم والأعمال والضيافة.

6. ازدياد أهمية أمن مصادقة الهوية الرقمية في حماية الأمن السيبراني

تتضمن مصادقة الهوية الرقمية التحقق من الهويات ومنحها التراخيص، وهو إجراء بالغ الأهمية للأمن السيبراني. تستخدم الجهات الممارسة للتهديدات الأمنية تقنيات مثل التصيد الاحتيالي والبرمجيات الضارة والهندسة الاجتماعية لسرقة المعلومات الشخصية والهويات. لحماية الهويات الرقمية، يجب على المستخدمين والمؤسسات استخدام كلمات مرور قوية، والمصادقة المتعددة العوامل، وتجنب استخدام الشبكات العامة، وتحديث البرامج في الوقت المناسب، والحماية من هجمات الهندسة الاجتماعية.

7. التقنيات المبتكرة تعزز تقدم الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ

أصبحت الأطراف المعنية في الصناعة تتبنى الممارسات المراعية للبيئة على نحو متزايد، وهذا للحد من انبعاثات الكربون واستخدام الموارد. ويشمل ذلك النقل الفعال للمنتجات والتعبئة المستدامة واستخدام المكونات بمعايير موحَّدة. وتتوقع Hikvision أيضًا أن تشهد استخدام تقنيات مبتكرة لزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ. فمن خلال دمج أجهزة الاستشعار البيئية في الأنظمة الأمنية مثلاً، يمكنها الاستجابة بشكل أفضل للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات والانهيارات الأرضية والجليدية.

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