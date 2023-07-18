أوبو تُطلق سلسلة رينو10 بنظام كاميرا احترافي ومنتجات جديدة من أجهزة إنترنت الأشياء

أوبو تُطلق سلسلة رينو10 التي طال انتظارها إلى جانب أحدث مجموعة من أجهزة إنترنت الأشياء وهما جهاز أوبو باد 2 وسماعات أوبو إنكو آير 3 برو

السلسلة الجديدة تشمل ثلاثة هواتف ذكية متميزة مُدعمة بإمكانات تصوير بورتريه متطورة وتقنيات مبتكرة لتجربة استخدام استثنائية

سلسلة هواتف رينو 10 متوفرة لل طلب المسبق في متاجر التجزئة المختارة عبر دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة هواتف رينو10، والتي تضم هاتف رينو10 برو+ 5G، ورينو10 برو 5G، ورينو10 5G. وبالتزامن مع هذا الإطلاق كشفت أوبو أيضًا عن منتجين جديدين من أجهزة إنترنت الأشياء، وهما أوبو باد 2 وسماعات أوبو إنكو آير 3 برو.

Reno 10 Series

وبهذه المناسبة، صرح تشي جو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسُرنا الكشف عن الجيل العاشر من سلسلة هواتف رينو إلى جانب مجموعة متنوعة من منتجات إنترنت الأشياء. إننا في أوبو، نُعطي الأولوية لعملائنا لذلك نحرص دومًا على إبهارهم بالأداء الرائع لهواتف أوبو، ولاشك أن السلسلة الجديدة سترتقي بتجربة المُستخدمين إلى آفاق جديدة، بإمكانات كاميرا متطورة تشمل كاميرا تليفوتوغرافية وأداءً متميزًا، مما يعكس التزامنا بتقديم الأفضل وتقديم ابتكارات جديدة مع كل إطلاق. هدفنا الأساسي هو إثراء حياة المُستخدمين ونتطلع إلى ترحيب السوق بالسلسلة الجديدة والمنتجات المتنوعة التي نقدمها."

توفر سلسلة رينو10 بفضل نظام كاميرا البورتريه فائق الوضوح، تجربة تصوير احترافية ضمن معايير التصميم العصرية والشكل الرقيق والوزن الخفيف التي تتمتع بها سلسلة هواتف رينو من أوبو، فيما يُقدم الهاتف أداءً استثنائيًا لا مثيل له بفضل تقنية الشحن SUPERVOOC™ فائقة السرعة والتي تصل قدرتها إلى 100 واط، وخاصية المنظومة على رقاقة، التي تتميز بقوة الأداء، إلى جانب محرك الحوسبة الديناميكي، ونظام التشغيل ColorOS 13، والبطارية سريعة الشحن التي تضمن أعلى مستويات الأمان والاستمرار لفترة طويلة والمدعمة بخاصية محرك سلامة البطارية من أوبو، بالإضافة إلى شريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC S.

كاميرا بورتريه متطورة تمنحكم تجربة تصوير احترافية

يوفر هاتف رينو10 برو + 5G نظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح لالتقاط صور بورتريه بجودة احترافية، حيث يضُم نظام التصوير المتميز كاميرا بورتريه تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة كبيرة بمساحة 2.5 ومسافة تركيز بؤري دنيا تبلغ 25 سم ومستشعر كاميرا كبير 1/2 بوصة، لضمان تجربة تصوير بورتريه غير مسبوقة. كما تتميز كاميرا البورتريه التليفوتوغرافية المُقرِّبة في هاتف رينو10 برو + 5G أيضًا بأعلى معدل ميجابكسل بين الهواتف الذكية المزودة بكاميرات تليفوتوغرافية في السوق حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح الهاتف إمكانية تكبير وتصغير فائقة الوضوح تصل إلى 6 أضعاف مع ضمان الجودة البصرية لتُتيح للمُستخدمين التقاط صور بورتريه مُقرَبة بجودة مثالية.

وتتوفر كاميرا تصوير البورتريه التليفوتوغرافية في جميع موديلات سلسلة هواتف رينو10 الثلاثة، فيما يتميز كل من هاتف رينو10 برو 5G ورينو10 5G بكاميرا بورتريه تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بمستشعر IMX709 RGBW المتطور، مما يحسن من التقاط الضوء بنسبة تصل إلى 60 ٪ كما تصل قدرة عزل الضوضاء البصرية إلى نسبة 35 ٪ مقارنةً بمستشعر RGGB السائد في الأسواق، وتضمن هواتف رينو10 صور بورتريه عالية الجودة خالية من العيوب مع تقريب بصري مضاعف.

تُستخدم الكاميرا التليفوتوغرافية حينما يحاول المُستخدم على سبيل المثال التقاط صورة لشخص ما في مكان مزدحم أو يحتوي على خلفية مُركّبة. وتعمل الكاميرا التليفوتوغرافية على سحب العنصر الأساسي في الصورة ليتم إظهاره بدقة تركيز فائقة، وذلك من خلال تأطير اللقطة باستخدام الطول البؤري الاحترافي للبورتريه الموجود في الكاميرا التليفوتوغرافية، بينما يمّكن المُستخدمين أيضًا من أن يحصروا الفراغ بصورة بصرية ليحصلوا على مشهد أكبر على مسافة بعيدة، مما يساعد على جذب الانتباه للعنصر وللخلفية معًا.

علاوة على ذلك، يشتمل نظام الكاميرا الخلفية لهاتف رينو10 برو + 5G أيضًا على كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل معزّزة بمثبت الصور البصري، ومستشعر IMX890 من سوني وكاميرا فائقة الاتساع بزاوية 112 درجة ودقة 8 ميجابكسل مع مستشعرات IMX355 من سوني. يضمن هاتف رينو10 برو + 5G بفضل تلك الكاميرات الثلاث المتميزة تجربة تصوير لا مثيل لها تشمل ميزات عدة مثل وضعية تصوير البورتريه الاحترافية، وتقنية تصوير الفيديو بأسلوب البورتريه الاحترافي، وميزة التصوير الليلي الفائق بدقة 4K وميزة تصوير فيديو بدقة فائقة 4K بالمدى الديناميكي العالي لتجربة تصوير احترافية.

نقلة نوعية في قدرات تصوير البورتريه الاحترافي

عَزّزت أوبو في هاتف رينو 10 برو + 5G من قوة بناء معالج الصور والأداء المتميز للجيل الأول من معالج سناب دراجون +8، لترتقي بقدرات تصوير البورتريه إلى مستوى جديد. فإن هندسة معالجة الصور الجديدة من أوبو تُحرر القوة الكاملة لوحدة معالجة البيانات والصور ومستشعرات الكاميرا الخلفية بما يضمن صورًا واضحة وألوان نابضة بالحياة.

فيما سيُتيح نظام RAW Domain Synthesis متعدد الإطارات، أخذ كل إطار من ضمن الصور التي تم التقاطها بواسطة هاتف رينو10 برو+ 5G من المصدر في مستشعر الصورة ليتم تحسينه من خلال خوارزميات معالجة الصور المتطورة والتي تشمل تقليل الضوضاء البصرية ومعالجة الألوان بالذكاء الاصطناعي وميزات دمج البِكسل العميق، حيث ستضمن هذه الميزات تحسينات كبيرة في وضوح الصورة وتناسق الألوان والضوء لصور رائعة لا مثيل لها. كما ستضمن قوة الحوسبة المتطورة مستوى عالي من دقة وسرعة معالجة الصور، حيث سيلتقط الهاتف تفاصيل المشهد بدقة بما في ذلك الضوء والظل ليعطيكم صور بورتريه استثنائية.

ستضمن سلسلة رينو10 للمُستخدمين تجربة تصوير متكاملة من البداية إلى النهاية، حيث تتميز هواتف السلسلة بشاشة كبيرة تدعم ما يصل إلى مليار لون مع معدل تحديث 120 هرتز، فيما يتميز هاتف رينو10 برو+ 5G بشاشة 1.5K فائقة الوضوح والتي ليس لها حواف، والقادرة على الوصول إلى سطوع 1100 شمعة معيارية إلى جانب خاصية التحكم في شاشة عرض احترافية مزودة بنطاق ديناميكي فائق ProXDR والتي ستمّكن المُستخدمين من ضبط سطوع الشاشة وتحسين النطاق الديناميكي بمعدل 8 أضعاف. مما يُتيح إعادة إنتاج صور فائقة الوضوح تلتقط تفاصيل الضوء والظل على شاشة الهاتف الذكي.

الهاتف الذكي الأنحف المزود بكاميرا بريسكوب

يبلغ سُمك هاتف رينو10 برو+ 5G، 8.28 ملم ويزن 194 جرامًا فقط، ويُعتبر أكثر هاتف ذكي نحافةً في السوق يأتي مزودًا بكاميرا البريسكوب التليفوتوغرافية المُقرِّبة. وتوفر السلسلة خيارات أرق سُمكًا وأخف وزنًا، حيث يزن كل من هاتف رينو10 برو 5G وهاتف رينو10 5G، 185 جرامًا فقط وفيما يبلغ سُمك كل منهما 7.89 ملم و7.99 ملم على التوالي، مما يضمن تقديم سلسلة رينو10 لأداء احترافي ضمن وزن خفيف لا يتوفر في أي هاتف آخر.

تتميز هواتف سلسلة رينو10 الثلاثة بهيكل منحني ثلاثي الأبعاد متقن الصنع لراحة أكبر وقبضة أسهل، وشاشة منحنية الأطراف مع معدل تحديث 120 هرتز، مع حواف رفيعة للغاية لتجربة بصرية متكاملة. وتتوفر الهواتف بتشكيلة ألوان فريدة من نوعها وهي اللون الرمادي الفضي للهواتف الثلاثة واللون الأرجواني اللامع لهاتف رينو10 برو 5G ، واللون الأزرق الجليدي لهاتف رينو10 5G.

تُقدم سلسلة رينو10 تصميمًا جديدًا حول وحدة الكاميرا، وذلك بفضل تقنيات الربط المتقدمة التي اعتمدتها أوبو، حيث يتميز كل من رينو10 برو+ 5G ورينو10 برو 5G بمصفوفة الكاميرا المبتكرة والتي تتضمن تصميمًا شبيهًا بأشعة الليزر حول الكاميرا الرئيسية لمعالجة الضوء والظل.

بطارية متينة وآمنة تدوم طويلًا

تضمن سلسلة رينو10 بهواتفها المتنوعة ميزات شحن متكاملة، وذلك من خلال تقنية الشحن SUPERVOOC ™ فائقة السرعة التي تأتي بقدرة 100 واط، حيث يمكن شحن بطارية هاتف رينو10 برو + 5G الكبيرة التي تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير /الساعة بنسبة 50٪ في 9.5 دقيقة فقط، فيما يمكن شحن الهاتف بنسبة 100٪ في 27 دقيقة فقط. بينما تبلغ سعة بطارية هاتف رينو10 برو 5G الكبيرة 4600 مللي أمبير /الساعة مع تقنية الشحن SUPERVOOC ™ فائقة السرعة التي تأتي بقدرة 80 واط، وأمَا بطارية هاتف رينو 10 5G الكبيرة فتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير /الساعة مع تقنية الشحن SUPERVOOC ™ فائقة السرعة التي تأتي بقدرة 67 واط. كما تضمن خاصية محرك سلامة البطارية من أوبو استمرارية البطارية لما يصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ، فيما أضافت أوبو شريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC S إلى سلسلة هواتف رينو لتعمل على إدارة الطاقة وتحسين كفاءة البطارية.

هذا وقد تم اعتماد هاتف رينو10 برو+ 5G أيضًا من قِبل شهادة نظام الشحن السريع الآمن الجديدة من شركة TÜV Rheinland، وذلك بما يؤكد على أدائه المتميز فيما يتعلق بتوفر شحن أكثر أمانًا وموثوقية.

نظام تشغيل ColorOS 13، الأكثر ذكاءً وفعالية

توفر سلسلة رينو10، المدعمة بأحدث نظام تشغيل من أوبو، ColorOS 13، تجارب ذكية وآمنة للحياة اليومية. حيث تم تحديث خاصية الاتصال بشاشات متعددة من أوبو لتدعم الاتصال الذكي بين سلسلة هواتف رينو10 وجهاز أوبو باد 2 وأجهزة الكمبيوتر الأخرى، مما يعزّز من الإنتاجية ويسهل الاستخدام. فيما يُمكن للمُستخدمين الآن التحكم في تطبيق سبوتيفاي Spotify ومتابعة حالة الطلب من تطبيق زوماتوZomato من خلال خاصية "عرض الشاشة بشكل دائم" Always-On Display، التي تُتيح للمُستخدمين التحكم في التطبيق دون إلغاء قفل الشاشة أو الحاجة لفتح التطبيق.

تُعتبر الخصوصية أولوية قصوى لدى أوبو، لذلك تتضمن سلسلة رينو10 مجموعة من الميزات مثل خاصية Auto Pixelate التي تُتيح للمُستخدمين تقسيم صور الملف الشخصي والأسماء ضمن لقطات وشاشات مصغرة بنقرة واحدة فقط، مما يُسهل مشاركة الصور دون الكشف عن المعلومات الشخصية.

كما تُعتبر سلسلة رينو10 هي أول سلسلة هواتف من أوبو التي تدعم جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء للأجهزة الذكية مثل مكيفات الهواء وأجهزة التلفزيون والاستقبال التلفزيوني، مما يضمن مزيدًا من الراحة والكفاءة باستخدام أحدث الحلول الذكية.

صُمم نظام ColorOS 13 ضمن سلسلة هواتف رينو10 خصيصًا ليعزّز من الأداء والاستخدام السلس. حيث يُتيح مُحرك الحوسبة الديناميكي في هاتف رينو10 برو+ 5G والذي تم تطويره من قِبل أوبو وجوجل، القيام بتعديلات ديناميكية تُحسّن من كفاءة الوصول إلى الذاكرة، بما يُتيح استخدام وتشغيل أكثر سلاسة للبيانات ضمن العديد من التطبيقات التي عادة ما تستهلك الكثير من البيانات. وقد حصل كل من هاتف رينو10 برو+ 5G وهاتف رينو10 برو 5G على تقييم A من TÜV SÜD للكفاءة لمدة 48 شهرًا ، مما يؤكد على قدرة هذه الهواتف على تقديم تجربة سلسة وتدوم طويلًا للمُستخدم.

منتجات إنترنت الأشياء المتنوعة من أوبو

يتزامن إطلاق سلسلة هواتف رينو10 مع إطلاق اثنين من منتجات إنترنت الأشياء الجديدة، وهما جهاز أوبو باد 2 وسماعات أوبو إنكو آير 3 برو.

وتُقدم أحدث سماعات أوبو إنكو آير3 برو اللاسلكية جودة صوت استثنائية لتجربة استماع فريدة. وبفضل تقنية الصوت عالي الدقة LDAC، و الحاجز المبتكر المُكوَّن من ألياف الخيزران المرّكب، ومعدل عزل ضوضاء يصل إلى 49 ديسيبل، وتقنية أوبو OPPO Alive للصوت، وتقنية الصوت الذهبي 2.0 الشهيرة، وتقنية إنكو ماستر، توفر سماعات أوبو إنكو آير3 برو صوتًا عالي الجودة وتجربة استماع لا مثيل لها ضمن سماعات الأذن اللاسلكية التي تأتي في تلك الفئة السعرية.

وتوفر أيضًا اتصالًا سلسًا من خلال تقنية البلوتوث 5.3 و خاصية الاتصال الثنائي بين جهازين، بينما تضمن عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة وتُعد السماعات مقاومة للغبار والماء بمعيار IP55، وذلك بما يجعل سماعات أوبو إنكو آير 3 برو الخيار الأمثل للاستخدام طوال اليوم.

فيما يُقدم جهاز أوبو باد 2 شاشة رائعة بتقنية ReadFit التي تأتي بأبعاد 7:5، لتجربة مشاهدة وقراءة استثنائية تُعد الأولى من نوعها ضمن هذا النوع من الأجهزة. وتتميز الشاشة أيضًا بدقة فائقة الوضوح بأبعاد 2800 × 2000 بكسل، مع معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144 هرتز، وتقنية ضبط الألوان بمستوى احترافي مع قيمة Delta E لوضوح الألوان تبلغ أقل من2 ، بما يتيح للمستخدمين رؤية وإدراك الألوان بوضوح ونقاء‏لا مثيل له. فيما توفر الشاشة أيضًا تجربة مرئية وصوتية سلسة ونابضة بالحياة على جهاز أوبو باد 2 وذلك بدعم من تقنيات دولبي فيجن (Dolby Vision™ ) و دولبي أتموس ( Dolby Atmos®)، فيما تُتيح شبكة اتصال الجيل الخامس 5G للمُستخدمين الاستمتاع بتجربة اتصال سريعة وسلسلة عبر جهاز أوبو باد 2.

الأسعار وتوافر السلسلة في الأسواق

تتوفر سلسلة رينو10 ومنتجات إنترنت الأشياء للطلب المسبق عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة المعتمدة بسعر تجزئة 2,999 درهم إماراتي لهاتف رينو10 برو+ 5G و1,999 درهم إماراتي لهاتف رينو10 برو 5G و و1,499 درهم إماراتي لهاتف رينو10 5G، فيما سيتوفر جهاز أوبو باد 2 بسعر 1,899 درهم إماراتي و349 درهم إماراتي لسماعات أوبو إنكو آير3 برو.

تتوفر سلسلة هواتف رينو 10 ومجموعة أجهزة إنترنت الأشياء الآن للطلب المسبق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكعرض حصري من أوبو، سيحصل العملاء الذين يطلبون هاتف رينو10 برو+ 5G مسبقًا على سماعات أوبو آير 2 برو، وبالمثل ، سيحصل أولئك الذين يختارون هاتف رينو10 برو 5G أو رينو 10 5G على سماعات أوبو إنكو بودز 2 مجانًا.

لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمُستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقًا من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلًا عن الحملات الخيرية.

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