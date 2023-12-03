أول ظهور لسيارة JETOUR T2 في معرض سيارات الرياض الدولي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 3 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- حظيت شركة JETOUR T2 المعروفة في الصين باسم"Traveler" باهتمام مستمر من سوق السيارات العالمي وفي أوساط المستهلكين منذ ظهورها الأول في معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات في أبريل 2023. فتصميمها المتين وثباتها على الطرق الوعرة ومميزاتها التي تعبر عن السلامة والذكاء تقدم للمستخدمين خيارًا جديدًا يلبي احتياجات سفرهم.

وباعتبارها أول منتج من سلسلة T-series يندرج تحت العلامة التجارية JETOUR، فإن مسمى T2 يحمل معاني وقيم إضافية. ومن منطلق فهمنا للسفر وفهمنا الأفضل للمسافرين فإن حرف "T" في اسم "T2" يمثل مزيجًا من مصطلحات عديدة مرتبطة بالسفر في صورة مختصرة مثل "Travel" بمعنى السفر و"Terrain" بمعنى الطرق الوعرة و"Technology" للتكنولوجيا و"Talent" للموهبة و"Try" للمحاولة وأكثر من ذلك. ويٌشبه اختصار T2 وفقًا لعلم الصوتيات لصوت "T to"، وهو اختصار لكلمة "Travel to …". وتكمن مهمة JETOUR T2 كما يوحي اسمها في التعبير عن التطلع للسفر والإصرار على الأحلام. ويتعدى JETOUR T2 كونه اسمًا ويفوق التوقعات؛ فهو يعكس التفكير الجديد وراء استراتيجية "Travel+" لشركة JETOUR.

لطالما التزمت JETOUR باستراتيجية "Travel+" وتتطلع لأن تصبح علامة تجارية رائدة في سوق سيارات "Travel+" العالمي. ونتج عن إطلاق JETOUR T2 ريادة سوق يتضمن شريحة فرعية جديدة لسيارات الدفع الرباعي الرياضية "SUVs" المخصصة للسفر على الطرق الوعرة، مما يٌكسِبها تقدير وود العملاء في السوق الصينية بإمكانياتها القوية. وتشير البيانات إلى أنه منذ ظهورها الأول في السوق الصينية في 26 سبتمبر 2023 فيما لا يزيد عن 60 يومًا، استلمت JETOUR T2 أكثر من 40,000 طلب، وأن شعبيتها تزداد وتصبح طرازًا مطلوبًا بكثرة في السوق.

وسرعان ما جذب الإطلاق الناجح ومبيعاتJETOUR T2 في السوق الصينية اهتمام الأسواق العالمية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. ومع الكشف المستمر عن معلومات منتج JETOUR T2، ينتظر السيارة بشدة العديد من المستهلكين في منصات التواصل الاجتماعي الدولية. وقد أبدوا اهتمامات قوية بجماليات السيارة ومميزاتها وسعرها وعبروا عن رغباتهم في امتلاك JETOUR T2 وبدء رحلات جديدة معًا بالسيارة.

وأٌعلن أنه ابتداء من الخامس وحتى التاسع من ديسمبر سوف تٌعرض سيارة JETOURT2 في "معرض سيارات الرياض" بالمملكة العربية السعودية بعد انتظار طويل. ويٌعبر الظهور الأول بالخارج في أحد أهم معارض السيارات في الشرق الأوسط عن أهمية JETOUR T2 في هذا السوق. ومن المتوقع أن تبدأ JETOUR T2 رحلة إطلاقها في الشرق الأوسط في يناير من العام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن الشرق الأوسط إلى العالم سوف تقدم JETOURT2 نمط حياة Travel+ "آمن ومريح وذكي وصحي" للمستهلكين في العديد من الأسواق مستفيدة من الزخم الجديد في التوسع العالمي لها.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2289336/JETOUR_T2_Set_for_International_Debut_at_Riyadh_Motor_Show.jpg