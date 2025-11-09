أول علاج في العالم لتعديل الجينات يستهدف APOC3 لعلاج فرط شحميات الدم

أكملت CorrectSequence Therapeutics إعطاء الجرعة الأولى لمريض يعاني من الكيلوميكرونيميا باستخدام CS-121، مظهرة أمانًا ممتازًا وفعالية ملحوظة

Picture: The world’s first patient of the gene-editing therapy targeting APOC3 (Correctseq’s CS-121) for hyperlipidemia (the 6th from the right) has successfully completed dosing and been discharged.

شنغهاي, 9 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- في يوم 6 نوفمبر 2025، بمدينة شانغهاي في الصين، أعلنت شركة . CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd(Correctseq)، شركة التكنولوجيا الحيوية في مرحلة التجارب السريرية الرائدة في تطوير تكنولوجياtransformer Base Editing (tBE) لعلاج الأمراض الشديدة، أن أول مريض ضمن التجربة السريرية التي بدأها الباحثون (IIT) لعلاج فرط الكيلوميكرونات في الدم/ فرط ثلاثي غليسريد الدم باستخدام علاج CS-121 الذي يستعمل التعديل الجيني لاستهداف بروتين APOC3، قد أكمل جرعته بنجاح وتم تسريحه من المستشفى.

كان لدى المريض، الذي تم تشخيصه بالكيلوميكرونيميا، تاريخ طويل من ارتفاع مستويات ثلاثي الغليسريد (TG) أثناء الصيام، حيث تجاوزت 12.5 مليمول/لتر، إضافة إلى تكرار نوبات التهاب البنكرياس الحاد. في التجربة السريرية التي بدأها باحثون (IIT) لتصعيد الجرعات للعلاج CS-121، انخفض مستوى ثلاثي الغليسريد (TG) أثناء الصيام لدى المريض بشكلٍ ملحوظ خلال ثلاثة أيام فقط بعد إعطاء جرعة منخفضة واحدة، دون حدوث أي تأثيرات جانبية.

يُعدُّ هذا الإنجاز أول علاج سريري ناجح عالميًا لفرط شحميات الدم باستخدام العلاج الجيني المبتكر الذي يستهدف جين APOC3.

الصورة: أتم أول مريض عالميًا يخضع للعلاج الجيني (CS-121 من Correctseq) المستهدف لجين APOC3 لعلاج فرط شحميات الدم (السادس من اليمين في الصورة) تلقِّي جرعته بنجاح وتماثل للشفاء وتم إخراجه من المستشفى.

تُعدُّ الكيلوميكرونيميا اضطرابًا استقلابيًا يتسم بارتفاع غير طبيعي لمستويات الكيلوميكورن في الدم، نتيجة خلل في أيض الدهون، مما يؤدي إلى مستويات شديدة الارتفاع من ثلاثي الغليسريد (TG) أثناء الصيام، مع احتمال حدوث مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، مثل التهاب البنكرياس الحاد. يُمثل هذا النوع الفرعي الأكثر شدة ضمن حالات فرط ثلاثي الغليسريد الحاد (sHTG)، ويشمل كلاً من متلازمة الكيلوميكرونيميا العائلية (FCS)، ومتلازمة الكيلوميكرونيميا متعددة العوامل (MCS). تُعدُّ متلازمة الكيلوميكرونيميا العائلية (FCS) اضطرابًا وراثيًا متنحيًا نادرًا، يحدث نتيجة طفرات في كلتا النسختين من جين إنزيم الليبوبروتين ليباز (LPL) أو جينات تنظيمية أساسية أخرى، ويتميز بارتفاع مستويات ثلاثي الغليسريد (TG) أثناء الصيام ≥10 مليمول/لتر (885 ملغ/دل)، مع انتشار عالمي نادر يتراوح بين شخص واحد لكل 100,000 إلى 1,000,000 شخص. تحدث متلازمة الكيلوميكرونيميا متعددة العوامل (MCS) نتيجة تفاعل معقد بين العوامل الوراثية وأنماط الحياة أو الاضطرابات الأيضية، ويبلغ معدل انتشارها العالمي ما يصل إلى شخص واحد لكل 600 شخص.

تهدف العلاجات الحالية للكيلوميكرونيميا بشكلٍ أساسي إلى الحفاظ على مستويات ثلاثي الغليسريد (TG) أثناء الصيام دون تجاوز حد خطر التهاب البنكرياس الحاد (<5.7 مليمول/لتر أو 500 ملغ/دل)، إلا أن الأدوية المتاحة لخفض ثلاثي الغليسريد غالبًا ما تكون محدودة الفعالية، بينما تمثل الحميات منخفضة الدهون جدًا تحديًا كبيرًا من حيث الالتزام على المدى الطويل.

أظهرت الدراسات العلمية أن جين APOC3، الذي يتم إنتاجه في الكبد، يلعب دورًا محوريًا في تنظيم مستويات ثلاثي الغليسريد (TG). وأظهرت تحليلات سكانية واسعة النطاق أن الأفراد الذين يحملون طفرات طبيعية تُفقد وظيفة جين APOC3 يمتلكون مستويات منخفضة بشكلٍ ملحوظ من ثلاثي الغليسريد (TG)، دون ظهور أي آثار جانبية. بفضل التقدم في تقنيات تعديل الجينات، أصبح بالإمكان تعديل التعبير الجيني لجين APOC3 بشكلٍ علاجي، مما يُتيح خفض مستويات ثلاثي الغليسريد (TG) ويقدم إمكانية استراتيجية علاجية محتملة وواعدة لعلاج الكيلوميكرونيميا وفرط ثلاثي الغليسريد.

يعتمد CS-121، العلاج الجيني داخل الجسم الحي الأول من Correctseq لعلاج الكيلوميكرونيميا وفرط ثلاثي الغليسريد، على تقنية transformer Base Editor (tBE)، وهي نظام تعديل للقواعد دقيق جدًا تم تطويره بشكلٍ مستقل على يد المؤسسين العلميين لشركة Correctseq. يتم توصيل تقنية tBE عن طريق الحقن الوريدي، مستخدمة جسيمات دهنية نانوية (LNPs) للوصول إلى الكبد، حيث تقوم بتعديل جين APOC3 المستهدف بدقة فائقة. تعمل التقنية على محاكاة الطفرات الطبيعية المفيدة لفقدان وظيفة جين APOC3، مما يقلل من تعبير APOC3 بفاعلية ويخفض مستويات ثلاثي الغليسريد (TG) في البلازما. باستهداف المرض على المستوى الجيني، يسعى هذا العلاج إلى تقديم حل مبتكر يحقق مفهوم "علاج لمرة واحدة بفاعلية تدوم مدى الحياة".

يستخدم CS-121 تقنية tBE من الجيل التالي، والتي تُتيح تصحيح قاعدة واحدة بدقة عالية دون التسبب في انكسارات مزدوجة للحمض النووي (DNA)، موفّرة بذلك أمانًا متفوقًا مقارنة بالعلاجات الجينية القائمة على CRISPR. كما تتجنب تقنية tBE المخاطر المحتملة مثل تنشيط بروتين p53، وتلف الكروموسومات، والتأثيرات غير المستهدفة، وسُميّة الكبد المرتبطة بانكسارات الحمض النووي (DNA) المزدوجة. أثبتت الدراسات قبل السريرية على الحيوانات أن العلاج يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان وفعالية طويلة الأمد، دون حدوث أي تعديل خارج الهدف في مختلف الأعضاء الحيوية مثل الكبد، والرئتين، والعضلات، والطحال، والمبايض، والقلب، والكليتين.

تلقى أول مريض، وهو رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، جرعة منخفضة واحدة عن طريق الحقن الوريدي في 18 أكتوبر 2025. شهد المريض انخفاضًا كبيرًا في مستويات ثلاثي الغليسريد (TG) أثناء الصيام خلال ثلاثة أيام فقط بعد تلقِّي العلاج، وتم إخراجه من المستشفى بعد ثلاثة أيام من الجرعة، مع عدم تسجيل أي آثار جانبية مرتبطة بالعلاج حتى تاريخه.

يتولى قيادة التجربة السريرية التي بدأها باحثون (IIT) للعلاج CS-121 كل من البروفيسور Huan Zhou والدكتور Zhili Wu، من First Affiliated Hospital of Anhui Medical University The .

سبق لشركة Correctseq، الشركة البيوتكنولوجية المبتكرة في مرحلة التجارب السريرية للملف الاستقصائي (IND)، تطوير العلاج الجيني CS-101خارج الجسم الحي، والذي أثبت نجاحه في علاج عشرات المرضى المصابين بثلاسيميا بيتا وداء الخلايا المنجلي. تسعى الشركة حاليًا إلى دفع العلاج الجيني داخل الجسم الحي الأول CS-121 نحو التجارب السريرية للملف الاستقصائي (IND) والتسويق التجاري، بهدف تقديم "علاج مبتكر لمرة واحدة يحقق فاعلية مدى الحياة" للمرضى المصابين بالكيلوميكرونيميا، وفرط ثلاثي الغليسريد، وأنواع أخرى من الاضطرابات الأيضية.

نبذة عن CorrectSequence Therapeutics

تلتزم CorrectSequence Therapeutics ( Correctseq )، التي تم تأسيسها ضمن حاضنة ShanghaiTech University، بالاستفادة من أحدث تقنيات تعديل الجينات المبتكرة لتقديم حلول علاجية ثورية تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص المصابين بأمراض شديدة. طوّرت الشركة العديد من أنظمة تعديل القواعد المتقدمة التي تتميز بدقة استثنائية، بحيث تقلل من التأثيرات خارج الهدف، وتعزِّز كفاءة التعديل داخلالجسم الحي. تمتد مجموعة الشركة القوية لتشمل الاضطرابات الجينية، والأمراض الأيضية، وحالات القلب والأوعية الدموية، مع تقدم عدة برامج بالفعل نحو التطوير السريري.

